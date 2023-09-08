Шойгу вручил звёзды Героев России
высоких государственных наград удостоены участники СВО
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды – медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом 8 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
22 июня, 06:12Герой России Владимир "Чип" Гавриленко о том, почему отказался получать звезду Героя до полной ПобедыКубанский казак, командир батальона "Аксай" казачьей бригады "Дон", которая стоит в Херсонской области, рассказал изданию Украина.ру, как его бойцы отражают попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Выступая перед воинами, Сергей Шойгу сказал: "Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами – высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу. Поздравляю вас!".
3 июля, 10:11В Госдуму внесли проект закона об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции" Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его политическая сила внесла в Госдуму законопроект о звании "Город-герой специальной военной операции". Соответствующий пост он разместил в Телеграм-канале 3 июля
Указом президента звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.