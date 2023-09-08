https://ukraina.ru/20230908/1049281593.html

Шойгу вручил звёзды Героев России

Шойгу вручил звёзды Героев России - 08.09.2023 Украина.ру

Шойгу вручил звёзды Героев России

высоких государственных наград удостоены участники СВО

2023-09-08T19:18

2023-09-08T19:18

2023-09-08T19:18

минобороны рф

герой россии

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сво

военнослужащие

герои

сергей шойгу

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды – медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Об этом 8 сентября проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Выступая перед воинами, Сергей Шойгу сказал: "Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами – высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу. Поздравляю вас!".Указом президента звания Героя России удостоены командир мотострелковой бригады полковник Сергей Наймушин, командир огнеметной роты радиационной, химической и биологической защиты старший лейтенант Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода младший лейтенант Алексей Кривуля.

https://ukraina.ru/20230622/1047457841.html

https://ukraina.ru/20230703/1047757095.html

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минобороны рф, герой россии, новости, сво, военнослужащие, герои, сергей шойгу