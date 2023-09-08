Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области

Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую Сколько бы ни говорили о провале украинского наступления, пока можно говорить только о срыве запланированных темпов и перерасходе ресурсов. Учитывая, что наступление может продолжаться ещё как минимум месяц, шансы у ВСУ ещё есть