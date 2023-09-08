Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
19:03 08.09.2023 (обновлено: 19:04 08.09.2023)
© Фото : Фото очевидца из соцсетейБПЛА, упавший в Ногинске
© Фото : Фото очевидца из соцсетей
Теракты режима Зеленского в России не удались
"Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает Минобороны России.
Над Брянском дежурными средствами ПВО перехвачены три беспилотных летательных аппарата. Два из них уничтожены в воздухе.
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