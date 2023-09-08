Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области - 08.09.2023 Украина.ру
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Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области - 08.09.2023 Украина.ру
Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области
Теракты режима Зеленского в России не удались
2023-09-08T19:03
2023-09-08T19:04
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"Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает Минобороны России.Над Брянском дежурными средствами ПВО перехвачены три беспилотных летательных аппарата. Два из них уничтожены в воздухе.
https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html
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новости, украина, бпла, брянская область, терроризм, пво, минобороны рф
Новости, Украина, БПЛА, Брянская область, терроризм, ПВО, Минобороны РФ

Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской области

19:03 08.09.2023 (обновлено: 19:04 08.09.2023)
 
© Фото : Фото очевидца из соцсетейБПЛА, упавший в Ногинске
БПЛА, упавший в Ногинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Фото очевидца из соцсетей
Читать в
Теракты режима Зеленского в России не удались
"Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает Минобороны России.
14:14
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской областиВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова
Над Брянском дежурными средствами ПВО перехвачены три беспилотных летательных аппарата. Два из них уничтожены в воздухе.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 15:53
Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировуюСколько бы ни говорили о провале украинского наступления, пока можно говорить только о срыве запланированных темпов и перерасходе ресурсов. Учитывая, что наступление может продолжаться ещё как минимум месяц, шансы у ВСУ ещё есть
 
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