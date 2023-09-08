https://ukraina.ru/20230908/1049281244.html

Белоруссия с начала СВО приняла свыше 116 граждан Украины

Белоруссия с начала СВО приняла свыше 116 граждан Украины - 08.09.2023 Украина.ру

Белоруссия с начала СВО приняла свыше 116 граждан Украины

СВО усилила миграционный поток с Украины

2023-09-08T18:57

2023-09-08T18:57

2023-09-08T18:57

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"С начала года в Белоруссию въехал 41 421 гражданин Украины: транзитом через Польшу — 30 227, через Литву — 9 118, через Латвию — 2 076", - сообщил 8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии.Всего с начала СВО, по данным ГПК, в Белоруссию прибыло 116 125 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 76 732, через Литву — 19 268, через Латвию — 4 235.Напомним, Россия и Белоруссия состоят в Союзном государстве и ОДКБ. Только лишь Белоруссия поддержала Москву в проведении СВО - предоставила свою территорию для Армии России. Ни один белорусский солдат не был отправлен на Украину. По словам Александра Лукашенко, не было отправлено даже ни единого патрона. Другие номинальные союзники России по ОДКБ не сделали даже этого, все они считают Крым и друге новые российские регионы де-юре украинскими.Гражданство ДНР и ЛНР не признаётся официальным Минском. Граждане народных республик считаются гражданами Украины. Как правило, им отказывают в статусе беженца, предлагая "меры дополнительной защиты". Фактическим беженцам предлагают также трудоустройство и большую лояльность при оформлении ВНЖ и гражданства.

https://ukraina.ru/20230818/1048780592.html

https://ukraina.ru/20230908/1049261472.html

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