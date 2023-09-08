Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине - 08.09.2023 Украина.ру
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Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине
Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине - 08.09.2023 Украина.ру
Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине
"Турецкий поток" и "Голубой" поток планируют взорвать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Великобритания направил в регион Чёрного моря самолёты для помощи Украине
2023-09-08T18:35
2023-09-08T18:35
эксклюзив
хроники
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О том, что что газопроводы, пролегающие по дну Чёрного моря попытаются взорвать, Лавров заявил на встрече с членами бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов. По его словам, у РФ есть соответствующие данные.Как пояснил Лавров, российский флот патрулирует участки Чёрного моря, где проходят газовые магистрали."Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". &lt;…&gt; Стали патрулировать эти участки Чёрного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали "Северные потоки", — отметил Лавров.Министр иностранных дел России также прокомментировал поставки зерна по Чёрному морю. По словам Лаврова, Москва не запрещает его экспортировать. В то же время РФ не будет пропускать корабли с зерном через гуманитарные коридоры, которые использовались противником для запуска надводных и подводных аппаратов, атакующих российские военные и гражданские суда.Ранее о попытках атаковать "Турецкий поток" говорил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских", - заявил 4 сентября Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.По его словам, Россия всегда стремилась к тому, чтобы коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия, не использовались в военных целях."Ну вот надо всем договориться о том, что ничего подобного происходить дальше не будет, а обещания, данные Россией, будут исполнены", – добавил тогда Путин.За день до заявления Лаврова стало известно, что Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2"."Мы запросили на 26 сентября – годовщину подрыва "Северных потоков" – открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало – в 22:00 по Москве", – написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 сентября в своём телеграм-канале.Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. В свою очередь, Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш сообщил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Официально США отрицают свою роль в теракте. Вместо этого связанными с Демократической партией США американскими СМИ была вброшена и активно продвигалась версия о некой украинской группе, которая, арендовав яхту в Польше, смогла осуществить данный теракт, что, по утверждению ряда военных экспертов, попросту невозможно.Также некоторые эксперты отмечали, что в теракте могли принимать участие британцы.Кроме того, британские специалисты принимали участие в планировании и осуществлении ряда атак Украины на Чёрном море."Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - отмечал, в частности 29 октября 2022 года представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, рассказывая о произошедшей атаке на Севастополь.Примечательно, что 8 сентября также стало известно о том, что Великобритания направила разведывательные самолёты в регион Чёрного моря для охраны судов с зерном и слежки за действиями Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал офис премьер-министра страны Риши Сунака.В офисе подчеркнули, что британская разведка будет использоваться для мониторинга активности России в Чёрном море."В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершат полёты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения &lt;...&gt; ударов по гражданским судам, перевозящим зерно", — говорилось в сообщении.В то же время, на встрече с Эрдоганом 4 сентября Путин указывал: Украина использовала зерновой регион для атак на Россию."Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Это не может быть терпимым дальше", - отмечал тогда российский президент.Как сообщило издание The Daily Telegraph, самолёты британских ВВС участвуют в операции по защите судов с украинским зерном в Чёрном море после прекращения зерновой сделки 17 июля.Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Сунаком попросил того усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны.
https://ukraina.ru/20230908/1049262103.html
https://ukraina.ru/20230908/1049253639.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине

18:35 08.09.2023
 
© Фото : пресс-служба "Газпрома""Турецкий поток" первая нитка
Турецкий поток первая нитка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба "Газпрома"
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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"Турецкий поток" и "Голубой" поток планируют взорвать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Великобритания направил в регион Чёрного моря самолёты для помощи Украине
О том, что что газопроводы, пролегающие по дну Чёрного моря попытаются взорвать, Лавров заявил на встрече с членами бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов. По его словам, у РФ есть соответствующие данные.
Как пояснил Лавров, российский флот патрулирует участки Чёрного моря, где проходят газовые магистрали.
"Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". <…> Стали патрулировать эти участки Чёрного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали "Северные потоки", — отметил Лавров.
Министр иностранных дел России также прокомментировал поставки зерна по Чёрному морю. По словам Лаврова, Москва не запрещает его экспортировать. В то же время РФ не будет пропускать корабли с зерном через гуманитарные коридоры, которые использовались противником для запуска надводных и подводных аппаратов, атакующих российские военные и гражданские суда.
Ранее о попытках атаковать "Турецкий поток" говорил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских", - заявил 4 сентября Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.
Шимон Шинковский вель Сенк - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
13:11
Предотвращённый теракт, реакция Польши на угрозы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 сентябряВ Крыму предотвратили теракт украинских спецслужб. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Польша отреагировала на возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию
По его словам, Россия всегда стремилась к тому, чтобы коридоры, предназначенные для вывоза продовольствия, не использовались в военных целях.
"Ну вот надо всем договориться о том, что ничего подобного происходить дальше не будет, а обещания, данные Россией, будут исполнены", – добавил тогда Путин.
За день до заявления Лаврова стало известно, что Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
"Мы запросили на 26 сентября – годовщину подрыва "Северных потоков" – открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало – в 22:00 по Москве", – написал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 сентября в своём телеграм-канале.
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. В свою очередь, Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Херш сообщил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Официально США отрицают свою роль в теракте. Вместо этого связанными с Демократической партией США американскими СМИ была вброшена и активно продвигалась версия о некой украинской группе, которая, арендовав яхту в Польше, смогла осуществить данный теракт, что, по утверждению ряда военных экспертов, попросту невозможно.
09:51
Спираль смерти, поздравление Путина, вмешательство Маска. Главное на Украине на утро 8 сентябряПрезидент России Владимир Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков. Украинский социолог Элла Либанова предупредила о вымирании Украины. Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что предотвратил атаку на Черноморский флот РФ
Также некоторые эксперты отмечали, что в теракте могли принимать участие британцы.
Кроме того, британские специалисты принимали участие в планировании и осуществлении ряда атак Украины на Чёрном море.
"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - отмечал, в частности 29 октября 2022 года представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, рассказывая о произошедшей атаке на Севастополь.
Примечательно, что 8 сентября также стало известно о том, что Великобритания направила разведывательные самолёты в регион Чёрного моря для охраны судов с зерном и слежки за действиями Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал офис премьер-министра страны Риши Сунака.
В офисе подчеркнули, что британская разведка будет использоваться для мониторинга активности России в Чёрном море.
"В рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС совершат полёты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения <...> ударов по гражданским судам, перевозящим зерно", — говорилось в сообщении.
В то же время, на встрече с Эрдоганом 4 сентября Путин указывал: Украина использовала зерновой регион для атак на Россию.
"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Это не может быть терпимым дальше", - отмечал тогда российский президент.
Как сообщило издание The Daily Telegraph, самолёты британских ВВС участвуют в операции по защите судов с украинским зерном в Чёрном море после прекращения зерновой сделки 17 июля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Сунаком попросил того усилить Одесскую область системами противовоздушной обороны.
 
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