Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ - 08.09.2023 Украина.ру
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Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ
Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ - 08.09.2023 Украина.ру
Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ
Запад в конфликте с Россией добывает "перемоги" одну за другой
2023-09-08T18:12
2023-09-08T18:12
новости
международные отношения
международная политика
международное право
польша
министерство обороны польши
белоруссия
союз белоруссии и россии
чехия
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Белоруссия приостановит действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале республики и внесённом на рассмотрение нижней палаты Национального собрания.Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года ограничивал численность европейских армий и предписывал контроль за сдерживанием милитаризации посредством международных инспекций. Официальный Минск неоднократно заявлял о недоброжелательном поведении европейских столиц, что создавало проблемы в реализации международных договоров.Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в милитаризации региона, увеличении армии и стягивании её к белорусской границе. Она является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии, а также ОДКБ – оба этих объединения Евросоюз не признаёт.Польша ещё весной отказалась предоставлять Белоруссии информацию о своей армии, а также запретила доступ белорусских инспекторов. В августе Минобороны Белоруссии напоминало, что "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек" и заявленная Варшавой "реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ".Тем не менее, Польша и Чехия продолжили деятельность, которую в Минске сочли неправомерной и нарушающей ДОВСЕ. Аналогичную оценку происходящему ранее дала и Москва.
https://ukraina.ru/20230516/1046258639.html
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новости, международные отношения, международная политика, международное право, польша, министерство обороны польши, белоруссия, союз белоруссии и россии, чехия
Новости, международные отношения, Международная политика, международное право, Польша, Министерство обороны Польши, Белоруссия, Союз Белоруссии и России, Чехия

Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ

18:12 08.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Запад в конфликте с Россией добывает "перемоги" одну за другой
Белоруссия приостановит действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале республики и внесённом на рассмотрение нижней палаты Национального собрания.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 15:44
Утратил актуальность и устарел. Госдума одобрила денонсацию ДОВСЕГосдума РФ приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает РБК 16 мая
Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года ограничивал численность европейских армий и предписывал контроль за сдерживанием милитаризации посредством международных инспекций. Официальный Минск неоднократно заявлял о недоброжелательном поведении европейских столиц, что создавало проблемы в реализации международных договоров.
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в милитаризации региона, увеличении армии и стягивании её к белорусской границе. Она является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии, а также ОДКБ – оба этих объединения Евросоюз не признаёт.
НАТО Польские военнослужащие оружие учения Ramstein Legacy 22
Вчера, 10:36Главное в деталях
А теперь и Польша. Как Варшава готовится к войне с РоссиейС западных рубежей Союзного государства России и Белоруссии приходят все более тревожные новости. Варшава делала воинственные заявления одно за другим, затем вертолет польских ВВС нарушил государственную границу РБ
Польша ещё весной отказалась предоставлять Белоруссии информацию о своей армии, а также запретила доступ белорусских инспекторов. В августе Минобороны Белоруссии напоминало, что "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек" и заявленная Варшавой "реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ".
Тем не менее, Польша и Чехия продолжили деятельность, которую в Минске сочли неправомерной и нарушающей ДОВСЕ. Аналогичную оценку происходящему ранее дала и Москва.
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
10 мая, 13:39
Польский министр объяснил, для чего Варшава стремится создать самую сильную армию ЕвропыСухопутная армия Польши станет сильнейшей в Европе через два года, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. Его слова приводит РИА Новости 10 мая
 
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