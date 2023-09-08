https://ukraina.ru/20230908/1049280854.html
Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ
Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ - 08.09.2023 Украина.ру
Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ
Запад в конфликте с Россией добывает "перемоги" одну за другой
2023-09-08T18:12
2023-09-08T18:12
2023-09-08T18:12
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Белоруссия приостановит действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале республики и внесённом на рассмотрение нижней палаты Национального собрания.Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года ограничивал численность европейских армий и предписывал контроль за сдерживанием милитаризации посредством международных инспекций. Официальный Минск неоднократно заявлял о недоброжелательном поведении европейских столиц, что создавало проблемы в реализации международных договоров.Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в милитаризации региона, увеличении армии и стягивании её к белорусской границе. Она является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии, а также ОДКБ – оба этих объединения Евросоюз не признаёт.Польша ещё весной отказалась предоставлять Белоруссии информацию о своей армии, а также запретила доступ белорусских инспекторов. В августе Минобороны Белоруссии напоминало, что "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек" и заявленная Варшавой "реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ".Тем не менее, Польша и Чехия продолжили деятельность, которую в Минске сочли неправомерной и нарушающей ДОВСЕ. Аналогичную оценку происходящему ранее дала и Москва.
https://ukraina.ru/20230516/1046258639.html
https://ukraina.ru/20230907/1049223543.html
https://ukraina.ru/20230510/1046082973.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, международные отношения, международная политика, международное право, польша, министерство обороны польши, белоруссия, союз белоруссии и россии, чехия
Новости, международные отношения, Международная политика, международное право, Польша, Министерство обороны Польши, Белоруссия, Союз Белоруссии и России, Чехия
Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ
Запад в конфликте с Россией добывает "перемоги" одну за другой
Белоруссия приостановит действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале республики и внесённом на рассмотрение нижней палаты Национального собрания.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года ограничивал численность европейских армий и предписывал контроль за сдерживанием милитаризации посредством международных инспекций. Официальный Минск неоднократно заявлял о недоброжелательном поведении европейских столиц, что создавало проблемы в реализации международных договоров.
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в милитаризации региона, увеличении армии и стягивании её к белорусской границе. Она является одновременно границей Союзного государства России и Белоруссии, а также ОДКБ – оба этих объединения Евросоюз не признаёт.
Польша ещё весной отказалась предоставлять Белоруссии информацию о своей армии, а также запретила доступ белорусских инспекторов. В августе Минобороны Белоруссии напоминало, что "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек" и заявленная Варшавой "реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ".
Тем не менее, Польша и Чехия продолжили деятельность, которую в Минске сочли неправомерной и нарушающей ДОВСЕ. Аналогичную оценку происходящему ранее дала и Москва.