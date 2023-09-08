Белоруссия ограниченно приостанавливает действие ДОВСЕ

А теперь и Польша. Как Варшава готовится к войне с Россией

С западных рубежей Союзного государства России и Белоруссии приходят все более тревожные новости. Варшава делала воинственные заявления одно за другим, затем вертолет польских ВВС нарушил государственную границу РБ