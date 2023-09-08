https://ukraina.ru/20230908/1049280657.html

Древние связи Крыма с Китаем. Китайские блогеры встретились с ректором Севастопольского университета

Древние связи Крыма с Китаем. Китайские блогеры встретились с ректором Севастопольского университета - 08.09.2023 Украина.ру

Древние связи Крыма с Китаем. Китайские блогеры встретились с ректором Севастопольского университета

В Крыму состоялась встреча ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева с делегацией китайских блогеров

2023-09-08T17:46

2023-09-08T17:46

2023-09-08T17:46

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делегация

севастополь

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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где они встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.На встрече с делегацией китайских блогеров Нечаев рассказал о связах Крыма и Севастополя с Китаем.Нечаев отметил, что в Севастопольском университета сегодня учатся студенты из 40 стран, в том числе 2 студента из Китая. "Мы готовы обучать в университете студентов из КНР. Обучение иностранного студента стоит от 120 до 200 тысяч рублей", добавил Нечаев.Ректор подробно рассказал о направлениях подготовки в вузе."У нас есть исторически сложившиеся научные школы - ядерной физики, политехники и инженерии. Сейчас у нас открылось обучение по медицинским, строительным направлениям подготовки. Сильные гуманитарные направления, в том числе изучаем Восток и Азию", отметил Нечаев.Одно из направлений научных исследований – морские исследования, морская роботехника. "Работаем над уникальным научным проектом жидкостного дыхания - это способность дышать при помощи жидкости. Это нужно для тех, кто занимается подводными работами, также в сфере медицины", добавил Нечаев.Ректор заявил, что Севастопольский университет - это единственный российский вуз, который имеет исследовательское судно для изучения мирового океана. ВУЗ имеет экспедиционный опыт в области морской археологии. "И рассматриваем наши археологические экспедиции как способ развития международного сотрудничества", подытожил он.

https://ukraina.ru/20230908/1049278755.html

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новости, россия, крым, китай, делегация, севастополь