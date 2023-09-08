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Великобритания задействует ВВС, чтобы охранять украинские зерновозы в Черном море

Великобритания задействует ВВС, чтобы охранять украинские зерновозы в Черном море - 08.09.2023 Украина.ру

Великобритания задействует ВВС, чтобы охранять украинские зерновозы в Черном море

В сообщении британского правительства отмечается, что в ноябре страна планирует провести международный саммит по продовольственной безопасности и взять на себя обеспечение зернового коридора

2023-09-08T17:41

2023-09-08T17:41

2023-09-08T17:41

новости

великобритания

зерновая сделка

черное море

ввс

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Великобритания направит королевские военно-воздушные силы для обеспечения зерновых перевозок в Черном море. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 сентября на сайте правительства Великобритании.Чтобы помочь уязвимым экономикам и слоям населения справиться с последствиями выхода России из зерновой сделки, Великобритания проведет международный саммит по продовольственной безопасности в ноябре, говорится в сообщении.Мероприятие, проводимое при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Детского инвестиционного фонда, соберет представителей правительств ряда стран, международных организаций, НПО, исследователей и частных компаний.Целью мероприятия является обеспечение продовольственной безопасности и устранение причин недоедания, сообщила пресс-служба британского правительства."Мы будем использовать наши разведывательные данные, наблюдение и рекогносцировку для отслеживания активности России в Черном море. Мы призовем Россию к ответственности, если заметим предупреждающие признаки того, что она готовит нападения на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море и опишем нападения, для того, чтобы предотвратить ложные заявления, направленные на отвод вины от России", - подчеркивается в сообщении.Чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам, перевозящим зерно, самолеты ВВС Соединенного Королевства будут совершать полеты над районом Черного моря, планирует британское правительство.Тем временем ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки, сообщили немецкие СМИ, ознакомившееся с письмом генсека организации Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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новости, великобритания, зерновая сделка, черное море, ввс