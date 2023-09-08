https://ukraina.ru/20230908/1049280183.html
Франция дарит ВСУ 150 беспилотников
Франция дарит ВСУ 150 беспилотников - 08.09.2023 Украина.ру
Франция дарит ВСУ 150 беспилотников
Французские БПЛА самолётного типа могут появиться в России
2023-09-08T17:34
2023-09-08T17:34
2023-09-08T17:34
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Поставки французских беспилотных летательных аппаратов на Украину уже идут. Они будут применяться в военных целях. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.По словам министра обороны Франции, представители Украины выбрали интересующие их модели БПЛА производства фирмы Delair. Все расходы, связанные с производством и доставкой "более 150" аппаратов взяло на себя французское правительство, уточнил Себастьян Лекорню.Однако он не уточнил точные модели французских БПЛА. По словам французской стороны, речь идёт о беспилотниках, способных обеспечить "качественную разведку" в течение длительного времени полёта и в любое время суток.Российские эксперты и участники СВО ранее обращали внимание на производимые ВСУ модификации не только разведывательных, но и сельскохозяйственных дронов в ударные. В 2022 году обе стороны активно использовали и уничтожали импортные переделанные БПЛА – в основном китайского производства.Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину ранее поставила Британия. Известно также о поставках из других европейских стран и США.
https://ukraina.ru/20230907/1049244296.html
https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html
https://ukraina.ru/20230830/1049029339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, минобороны украины, всу, бпла, разведка, дроны, беспилотники, сво
Новости, Франция, Минобороны Украины, ВСУ, БПЛА, разведка, дроны, беспилотники, СВО
Франция дарит ВСУ 150 беспилотников
Французские БПЛА самолётного типа могут появиться в России
Поставки французских беспилотных летательных аппаратов на Украину уже идут. Они будут применяться в военных целях. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.
По словам министра обороны Франции, представители Украины выбрали интересующие их модели БПЛА производства фирмы Delair. Все расходы, связанные с производством и доставкой "более 150" аппаратов взяло на себя французское правительство, уточнил Себастьян Лекорню.
Однако он не уточнил точные модели французских БПЛА. По словам французской стороны, речь идёт о беспилотниках, способных обеспечить "качественную разведку" в течение длительного времени полёта и в любое время суток.
Российские эксперты и участники СВО ранее обращали внимание на производимые ВСУ модификации не только разведывательных, но и сельскохозяйственных дронов в ударные. В 2022 году обе стороны активно использовали и уничтожали импортные переделанные БПЛА – в основном китайского производства.
Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину ранее поставила Британия. Известно также о поставках из других европейских стран и США.