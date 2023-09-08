Франция дарит ВСУ 150 беспилотников - 08.09.2023 Украина.ру
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Франция дарит ВСУ 150 беспилотников
Франция дарит ВСУ 150 беспилотников - 08.09.2023 Украина.ру
Франция дарит ВСУ 150 беспилотников
Французские БПЛА самолётного типа могут появиться в России
2023-09-08T17:34
2023-09-08T17:34
новости
франция
минобороны украины
всу
бпла
разведка
дроны
беспилотники
сво
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Поставки французских беспилотных летательных аппаратов на Украину уже идут. Они будут применяться в военных целях. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.По словам министра обороны Франции, представители Украины выбрали интересующие их модели БПЛА производства фирмы Delair. Все расходы, связанные с производством и доставкой "более 150" аппаратов взяло на себя французское правительство, уточнил Себастьян Лекорню.Однако он не уточнил точные модели французских БПЛА. По словам французской стороны, речь идёт о беспилотниках, способных обеспечить "качественную разведку" в течение длительного времени полёта и в любое время суток.Российские эксперты и участники СВО ранее обращали внимание на производимые ВСУ модификации не только разведывательных, но и сельскохозяйственных дронов в ударные. В 2022 году обе стороны активно использовали и уничтожали импортные переделанные БПЛА – в основном китайского производства.Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину ранее поставила Британия. Известно также о поставках из других европейских стран и США.
https://ukraina.ru/20230907/1049244296.html
https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, минобороны украины, всу, бпла, разведка, дроны, беспилотники, сво
Новости, Франция, Минобороны Украины, ВСУ, БПЛА, разведка, дроны, беспилотники, СВО

Франция дарит ВСУ 150 беспилотников

17:34 08.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота дронобойцов в ЛНР
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Французские БПЛА самолётного типа могут появиться в России
Поставки французских беспилотных летательных аппаратов на Украину уже идут. Они будут применяться в военных целях. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 16:51
ВКС РФ создаёт вертолётные подразделения охотников на БПЛАУкраинских дронов станет меньше
По словам министра обороны Франции, представители Украины выбрали интересующие их модели БПЛА производства фирмы Delair. Все расходы, связанные с производством и доставкой "более 150" аппаратов взяло на себя французское правительство, уточнил Себастьян Лекорню.
Однако он не уточнил точные модели французских БПЛА. По словам французской стороны, речь идёт о беспилотниках, способных обеспечить "качественную разведку" в течение длительного времени полёта и в любое время суток.
14:14
Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской областиВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова
Российские эксперты и участники СВО ранее обращали внимание на производимые ВСУ модификации не только разведывательных, но и сельскохозяйственных дронов в ударные. В 2022 году обе стороны активно использовали и уничтожали импортные переделанные БПЛА – в основном китайского производства.
Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину ранее поставила Британия. Известно также о поставках из других европейских стран и США.
Последствия атаки беспилотников в Пскове
30 августа, 10:15
За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионыВ ночь с 29 на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атаках или попытках атак вражеских беспилотников
 
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