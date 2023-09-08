https://ukraina.ru/20230908/1049280183.html

Франция дарит ВСУ 150 беспилотников

Франция дарит ВСУ 150 беспилотников - 08.09.2023 Украина.ру

Франция дарит ВСУ 150 беспилотников

Французские БПЛА самолётного типа могут появиться в России

2023-09-08T17:34

2023-09-08T17:34

2023-09-08T17:34

новости

франция

минобороны украины

всу

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беспилотники

сво

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Поставки французских беспилотных летательных аппаратов на Украину уже идут. Они будут применяться в военных целях. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.По словам министра обороны Франции, представители Украины выбрали интересующие их модели БПЛА производства фирмы Delair. Все расходы, связанные с производством и доставкой "более 150" аппаратов взяло на себя французское правительство, уточнил Себастьян Лекорню.Однако он не уточнил точные модели французских БПЛА. По словам французской стороны, речь идёт о беспилотниках, способных обеспечить "качественную разведку" в течение длительного времени полёта и в любое время суток.Российские эксперты и участники СВО ранее обращали внимание на производимые ВСУ модификации не только разведывательных, но и сельскохозяйственных дронов в ударные. В 2022 году обе стороны активно использовали и уничтожали импортные переделанные БПЛА – в основном китайского производства.Беспилотные летательные и морские аппараты на Украину ранее поставила Британия. Известно также о поставках из других европейских стран и США.

https://ukraina.ru/20230907/1049244296.html

https://ukraina.ru/20230908/1049265383.html

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новости, франция, минобороны украины, всу, бпла, разведка, дроны, беспилотники, сво