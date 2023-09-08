Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из Болгарии - 08.09.2023 Украина.ру
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Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из Болгарии
Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из Болгарии - 08.09.2023 Украина.ру
Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из Болгарии
На фронте уничтожен иностранный наемник из Болгарии, младший сержант 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины Евгений Бончев. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его брата. Об этом 8 сентября написало болгарское издание novinite.com
2023-09-08T17:40
2023-09-08T17:40
новости
сво
болгария
наемники
иностранные наемники
ликвидация
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Педагог по образованию, 38-летний Евгений Бончев погиб на фронте 29 августа. Туда он отправился "по зову сердца" в первые дни конфликта.В феврале 2023 года, то есть полгода назад, в зоне СВО был ликвидирован его младший брат, Игорь Бончев, который взял оружие в руки в одно время с Евгением. Игорь тоже имел педагогическое образование и с 2018 года работал в школе учителем физики."Это большая трагедия для семьи - погибли двое их сыновей 32 и 38 лет ", - сообщили на официальном сайте муниципалитета болгарского города Арцыз.Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.Так, накануне стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".*запрещенная в России террористическая организация
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новости, сво, болгария, наемники, иностранные наемники, ликвидация
Новости, СВО, Болгария, наемники, иностранные наемники, ликвидация

Отправился вслед за братом: в зоне СВО ликвидирован наемник из Болгарии

17:40 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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На фронте уничтожен иностранный наемник из Болгарии, младший сержант 11-й бригады "Михаил Грушевский" Национальной гвардии Украины Евгений Бончев. Произошло это спустя полгода после того, как в зоне СВО ликвидировали его брата. Об этом 8 сентября написало болгарское издание novinite.com
Педагог по образованию, 38-летний Евгений Бончев погиб на фронте 29 августа. Туда он отправился "по зову сердца" в первые дни конфликта.
В феврале 2023 года, то есть полгода назад, в зоне СВО был ликвидирован его младший брат, Игорь Бончев, который взял оружие в руки в одно время с Евгением. Игорь тоже имел педагогическое образование и с 2018 года работал в школе учителем физики.
"Это большая трагедия для семьи - погибли двое их сыновей 32 и 38 лет ", - сообщили на официальном сайте муниципалитета болгарского города Арцыз.
Информация об уничтожении украинских нацистов и иностранных наемников приходит с фронта регулярно.
Так, накануне стало известно об уничтожении в ходе СВО сержанта 131-го разведывательного батальона Андрея Орлова, которого лично благодарил "за работу" Владимир Зеленский.
Еще двумя днями ранее российские военные уничтожили члена "Азова"*, бывшего профессионального спортсмена из Львова Юрия Мочульского.
В пятницу, 8 сентября, стало известно, что о ликвидации наемника из США - Джерико Скай Магаллона. Он был соучастником военного преступления - расстрела русских солдат в Петропавловке Харьковской области.
Произошло это 7 сентября прошлого года. Тогда группа из 4-х российских военнослужащих была блокирована группой наемников, которые склоняли россиян к сдаче путем переговоров. Когда под гарантии противника один из бойцов ВС РФ вышел в качестве парламентера, его застрелили в упор. Оставшиеся трое бойцов приняли бой и погибли, успев ликвидировать двоих и ранить еще восьмерых наемников.
Сообщается, что с Магаллоном погибли еще 19 "добровольцев, приехавших воевать за Украину".
*запрещенная в России террористическая организация
09:58
Участвовал в казни российских военных: в ходе СВО уничтожен наемник из СШАНа Украине ликвидирован очередной наемник из США - Джерико Скай Магаллон. Его мать уже подтвердила факт его смерти. Об этом 8 сентября сообщил Телеграм-канал Readovka
 
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