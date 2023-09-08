https://ukraina.ru/20230908/1049278755.html

Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей

Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей - 08.09.2023 Украина.ру

Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей

Делегация блогеров из Китая, прибывшая в Россию по приглашению издания Украина.ру, встретилась с заместителем губернатора Севастополя Игорем Михеевым, а также посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук в Севастополе.

2023-09-08T17:42

2023-09-08T17:42

2023-09-08T17:42

новости

китай

россия

севастополь

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049278859_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_57758d72a167ee2c756a94dd457ad5e5.jpg

На встрече с китайскими блогерами замгубернатора Севастополя Игорь Михеев ответил на вопросы членов делегации. Кроме того, чиновник рассказал о данных переписи населения Севастополя 2022 года. Так, по словам Михеева, население города впервые достигло 552 000 человек, результатом чего стала миграция населения из российский регионов, из новых регионов России и из Украины.Особое внимание Михеев уделил строительству в Севастополе. Сегодня там создается новая городская инфраструктура. По поручению президента Владимира Путина возводится большой культурный кластер - театр оперы и балета, другие учреждения культуры. Строятся объекты в районе Херсонеса - в частности, филиал международного детского лагеря "Артек".“Всем без исключения строительным работам предшествовали археологические исследования, в связи с тем, что это исторические земли. Мы очень бережно относимся к своей истории”, - подчеркнул Михеев.Далее, делегация из Китая посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук.Китайская делегация была впечатлена уровнем исследований, которые ведутся в научном учреждении. Особенно блогеры были приятно удивлены тем, что институт проводит свои исследования и в их широтах – в районе реки Меконг и в Южно-Китайском море.После образовательной части, участники делегации посетили устричную ферму при институте, где ознакомились с технологией разведения этих моллюсков.Напомним, что пресс-тур делегации блогеров из Китая организован изданием Украина.ру и посвящен ознакомлению китайских коллег с реальным состоянием дел в воссоединенных российских регионах и в зоне специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230908/1049268379.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, севастополь, новые регионы