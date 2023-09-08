Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей - 08.09.2023 Украина.ру
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Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей
Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей - 08.09.2023 Украина.ру
Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей
Делегация блогеров из Китая, прибывшая в Россию по приглашению издания Украина.ру, встретилась с заместителем губернатора Севастополя Игорем Михеевым, а также посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук в Севастополе.
2023-09-08T17:42
2023-09-08T17:42
новости
китай
россия
севастополь
новые регионы
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На встрече с китайскими блогерами замгубернатора Севастополя Игорь Михеев ответил на вопросы членов делегации. Кроме того, чиновник рассказал о данных переписи населения Севастополя 2022 года. Так, по словам Михеева, население города впервые достигло 552 000 человек, результатом чего стала миграция населения из российский регионов, из новых регионов России и из Украины.Особое внимание Михеев уделил строительству в Севастополе. Сегодня там создается новая городская инфраструктура. По поручению президента Владимира Путина возводится большой культурный кластер - театр оперы и балета, другие учреждения культуры. Строятся объекты в районе Херсонеса - в частности, филиал международного детского лагеря "Артек".“Всем без исключения строительным работам предшествовали археологические исследования, в связи с тем, что это исторические земли. Мы очень бережно относимся к своей истории”, - подчеркнул Михеев.Далее, делегация из Китая посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук.Китайская делегация была впечатлена уровнем исследований, которые ведутся в научном учреждении. Особенно блогеры были приятно удивлены тем, что институт проводит свои исследования и в их широтах – в районе реки Меконг и в Южно-Китайском море.После образовательной части, участники делегации посетили устричную ферму при институте, где ознакомились с технологией разведения этих моллюсков.Напомним, что пресс-тур делегации блогеров из Китая организован изданием Украина.ру и посвящен ознакомлению китайских коллег с реальным состоянием дел в воссоединенных российских регионах и в зоне специальной военной операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, россия, севастополь, новые регионы
Новости, Китай, Россия, Севастополь, Новые регионы

Китайские блогеры в Крыму – новостройки, устричная ферма, исследователи морей

17:42 08.09.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Украина.ру
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Делегация блогеров из Китая, прибывшая в Россию по приглашению издания Украина.ру, встретилась с заместителем губернатора Севастополя Игорем Михеевым, а также посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук в Севастополе.
На встрече с китайскими блогерами замгубернатора Севастополя Игорь Михеев ответил на вопросы членов делегации. Кроме того, чиновник рассказал о данных переписи населения Севастополя 2022 года. Так, по словам Михеева, население города впервые достигло 552 000 человек, результатом чего стала миграция населения из российский регионов, из новых регионов России и из Украины.
Особое внимание Михеев уделил строительству в Севастополе. Сегодня там создается новая городская инфраструктура. По поручению президента Владимира Путина возводится большой культурный кластер - театр оперы и балета, другие учреждения культуры. Строятся объекты в районе Херсонеса - в частности, филиал международного детского лагеря "Артек".
Всем без исключения строительным работам предшествовали археологические исследования, в связи с тем, что это исторические земли. Мы очень бережно относимся к своей истории”, - подчеркнул Михеев.
Далее, делегация из Китая посетила Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук.
Китайская делегация была впечатлена уровнем исследований, которые ведутся в научном учреждении. Особенно блогеры были приятно удивлены тем, что институт проводит свои исследования и в их широтах – в районе реки Меконг и в Южно-Китайском море.
После образовательной части, участники делегации посетили устричную ферму при институте, где ознакомились с технологией разведения этих моллюсков.
14:38
Китайские блогеры неприятно удивлены демаршем украинского МИДаВ пятницу, 8 сентября, представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что посещение группой китайских блогеров Мариуполя "грубо нарушает законодательство Украины". В связи с этим он потребовал объяснений от китайских властей и сообщил, что участникам делегации будет запрещен въезд на Украину.
Напомним, что пресс-тур делегации блогеров из Китая организован изданием Украина.ру и посвящен ознакомлению китайских коллег с реальным состоянием дел в воссоединенных российских регионах и в зоне специальной военной операции.
 
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