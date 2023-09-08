https://ukraina.ru/20230908/1049278558.html

Ситуация на фронте: наступление Украины и ответ России. О чём говорили эксперты 8 сентября

Ситуация на фронте: наступление Украины и ответ России. О чём говорили эксперты 8 сентября - 08.09.2023 Украина.ру

Ситуация на фронте: наступление Украины и ответ России. О чём говорили эксперты 8 сентября

Украина.ру, 08.09.2023

2023-09-08T17:39

2023-09-08T17:39

2023-09-08T17:39

эксклюзив

всу

наступление

контрнаступление

купянск

красный лиман

богдан безпалько

запорожская область

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"Переходить в наступление российской армии нет смысла"Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон видит "хороший прогресс" в контрнаступлении Украины. Блинкен также заверил, что США выделят киевскому режиму дополнительную помощь более чем на один миллиард долларов.Остался примерно месяц до изменения погодных условий. За это время Киев попытается добиться каких-то результатов, которые Запад и США могли бы использовать в своей пропагандистской кампании, чтобы оправдать колоссальные затраты на Украину. Об этом говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Он прогнозирует, что на Ореховском, Южнодонецком (Времевский выступ) направлениях и частично под Артемовском атаки будут продолжаться. Причем, признаёт Кнутов, похоже, что противник нащупал тактику, которая дает позитивные результаты."Эта тактика, которая позволяет Украине с помощью артиллерии воздействовать на наши укрепления. Дальнобойная натовская артиллерия — гаубицы Panzerhaubitze 2000, шведские Archer, французские Caesar — бьет в среднем на 10 километров дальше наших.За счет этого в контрбатарейной борьбе противник имеет преимущество и может работать по нашим укреплениям. Отвечать мы можем только с помощью дронов-камикадзе, бомб ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции, которая позволяет нашим штурмовикам не входить в зону действия ПВО.Это сложно, потому что можно попасть и по своим войскам. Поэтому в этой ситуации удерживать оборону нам тяжело", – сообщил военный эксперт.В то же время есть и позитивные моменты. Так, российские силы держат ключевые высоты вокруг Работино, благодаря этому есть возможность сдерживать продвижение противника."Переходить в наступление (ВС РФ – ред.) сейчас нет смысла. Украина еще имеет 5–7 бригад, которые проходят подготовку на территории Великобритании и в странах Евросоюза. В крайне тяжелой ситуации они могут прекратить обучение и вернуть бригады на территорию страны, чтобы бросить на линию фронта.Наша основная задача — измотать и обескровить противника. И только после этого думать о каком-то продвижении вперед. Первую часть этой задачи мы решили, полагаю, на 80–85%", – заявил Кнутов."Пусть ВСУ разбивают все резервы в Запорожской области"Сейчас киевский режим делает рывок, чтобы продавить нашу оборону в направлении Токмака. Для этого противник пускает в ход дополнительные резервы. В частности, об этом свидетельствует ввод в бой британских танков "Челленджер", которые ВСУ до этого берегли, отмечает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его словам, если до ноября ВСУ проломят наши позиции в Запорожской области, Киев получит ряд ресурсов. Если не проломят, он все равно эти ресурсы будет требовать и получать (пусть в меньших объемах), чтобы подготовиться к наступлению весной 2024 года, когда будет сухо, тепло и хорошие дороги."Россия должна четко держать оборону в той же Запорожской области. Пусть об нее разбиваются все резервы ВСУ вплоть до весны.А в то время, когда активные боевые действия будут невозможны, Россия должна увеличивать дистанционные удары по украинской инфраструктуре: по ВПК, по складам, по логистике и военным объектам, чтобы уничтожить большую часть тех ресурсов, которые Украина стремится получить в ходе осенне-зимней заморозки", – заявил Безпалько.При этом, если российская армия выдержит оставшиеся удары, которые ВСУ еще смогут нанести до наступления плохой погоды, все будет нормально. В условиях распутицы техника увязнет, а без техники сама по себе пехота ничего сделать не сможет."Украинская армия наступает по инерции"На Запорожском направлении противник ввел в бой последние стратегические резервы с британскими танками "Челленджер". Хотя ВСУ планировали применить их еще в июне. Они рассчитывали повторить "харьковский блицкриг" сентября 2022 года. Но мы сделали выводы и организовали эшелонированную оборону, поясняет капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин."Наши ребята там тоже стоят насмерть. По некоторым данным, мы уничтожили там 65 тысяч всушников, многие из которых были подготовленными бойцами.Противник не ожидал, что хорошо себя покажут наши "Ланцеты" и системы минирования "Земледелие"", – сказал Дандыкин.ВСУ сейчас наступают по инерции, продолжает эксперт: сентябрь и октябрь на юге – не такие дождливые месяцы. Противник еще использует свой ударный потенциал. Но возникает вопрос: что им делать с Купянском и Красным Лиманом? Надо следить и за Белорусским направлением, где мы тоже собираем определенные силы."Украинская армия с учетом постоянной мобилизации составляет 600 тысяч человек. Но эта группировка размазана на всю Украину. А наступающий должен иметь минимум трехкратное преимущество перед обороняющимся.Такого преимущества у них нет. За три месяца их продвижение минимально. А других резервов у них нет", – сообщил Дандыкин.Он прогнозирует, что наступление ВСУ выдохнется еще до осенней распутицы. Они планируют следующее наступление на весну, но его точно не будет, потому что не будет армии.

https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html

https://ukraina.ru/20230908/1049246347.html

https://ukraina.ru/20230908/1049264778.html

купянск

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, наступление, контрнаступление, купянск, красный лиман, богдан безпалько, запорожская область