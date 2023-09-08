https://ukraina.ru/20230908/1049267023.html

Огромное количество трупов. Балицкий рассказал про потери ВСУ в районе Работино

Огромное количество трупов. Балицкий рассказал про потери ВСУ в районе Работино - 08.09.2023 Украина.ру

Огромное количество трупов. Балицкий рассказал про потери ВСУ в районе Работино

За все время боев на этом направлении ВСУ потеряли около 10 тыс. человек, сказал врио губернатора Запорожской области

2023-09-08T14:47

2023-09-08T14:47

2023-09-08T14:47

новости

запорожская область

евгений балицкий

потери всу

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В районе села Работино Запорожской области ВСУ потеряли около 10 тыс. человек за все время боев. Об этом 8 сентября заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По его словам, только за последние две недели украинские войска потеряли на этом наплавлении около 3 тыс. человек."По нашим данным на 4 сентября, мы считаем, что около 10 тысяч всего было противником потеряно только на этом направлении. Это в целом если брать. И только около 3 тысяч за крайние две недели этих "мясных штурмов". В принципе, потери сумасшедшие", - рассказал Балицкий в эфире телеканала Россия 24.Глава Запорожской области добавил, что на линии фронта фиксируется "огромное количество трупов" украинских солдат, которых их командование не успевает забирать.Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска оставили Работино в Запорожской области и закрепились на господствующих высотах. По мнению экспертов, опрошенных Украина.ру, у ВС РФ нет задачи стоять насмерть за населенные пункты на первой линии – есть задача наносить врагу максимальный ущерб.

https://ukraina.ru/20230904/1049143719.html

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новости, запорожская область, евгений балицкий, потери всу