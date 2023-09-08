Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки - 08.09.2023 Украина.ру
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Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки
Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки - 08.09.2023 Украина.ру
Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что приграничным странам необходимо ввести торговое эмбарго в отношении России. Об этом сообщил эстонский телеканал ERR
2023-09-08T14:06
2023-09-08T14:06
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По данным ERR, из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, пластмассы и продукты питания.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе пострадают эстонские предприятия. Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.Каллас подчеркнула, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в эстонском обществе.Муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию.Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.
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новости, эстония, прибалтика, зарубежье, кая каллас, польша, финляндия, латвия, литва, россия, эмбарго
Новости, Эстония, Прибалтика, Зарубежье, Кая Каллас, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Россия, эмбарго

Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки

14:06 08.09.2023
 
Кая Каллас
Кая Каллас
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что приграничным странам необходимо ввести торговое эмбарго в отношении России. Об этом сообщил эстонский телеканал ERR
По данным ERR, из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, пластмассы и продукты питания.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе пострадают эстонские предприятия. Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.
"Другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии. А ключевой страной в этом вопросе является Финляндия", - заявила Каллас.
Каллас подчеркнула, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.
В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в эстонском обществе.
Муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.
Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.
Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.
С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию.
Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.
Кая Каллас - Железная леди Европы
2 сентября, 09:13
Моральный компас строителей капитализма. Как "железная леди" Европы Кая Каллас обманывала ЕвропуВ эти дни на Западе раскручивается "Скандал века", который может стоить должности Кае Каллас, премьер-министру Эстонии, "лучшей подруге Украины".
 
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