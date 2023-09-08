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Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки

Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки - 08.09.2023 Украина.ру

Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что приграничным странам необходимо ввести торговое эмбарго в отношении России. Об этом сообщил эстонский телеканал ERR

2023-09-08T14:06

2023-09-08T14:06

2023-09-08T14:06

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По данным ERR, из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, пластмассы и продукты питания.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не может самостоятельно перекрыть границу, иначе пострадают эстонские предприятия. Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.Каллас подчеркнула, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в эстонском обществе.Муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.С начала спецоперации многие западные государства стали вести откровенно русофобскую политику. Для большинства россиян закрыт въезд во все страны Балтии, в том числе и в Эстонию.Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с Россией.

https://ukraina.ru/20230902/1049110944.html

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новости, эстония, прибалтика, зарубежье, кая каллас, польша, финляндия, латвия, литва, россия, эмбарго