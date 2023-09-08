Ермак хочет, чтобы все украинские беженцы вернулись назад - 08.09.2023 Украина.ру
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Ермак хочет, чтобы все украинские беженцы вернулись назад
Ермак хочет, чтобы все украинские беженцы вернулись назад - 08.09.2023 Украина.ру
Ермак хочет, чтобы все украинские беженцы вернулись назад
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак хочет, чтобы после окончания боевых действий украинцы вернулись обратно. Об этом он заявил во время выступления перед студентами киевских вузов
2023-09-08T13:06
2023-09-08T13:06
новости
украина
андрей ермак
государственная граница
польша
германия
уклонисты
экстрадиция
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Ермак встретился со студентами двух киевских вузов. К нему присоединился бывший посол США в России Майкл Макфол.Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Также Демченко сообщил, что ежедневно 20-30 украинцев пытаются незаконно покинуть страну.7 сентября польское издание "Речь Посполитая" опубликовало результаты исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета."Украинцы, находящиеся в Польше, сильно поляризованы относительно ответа на вопрос: "Достаточно ли заработанного дохода для жизни – удовлетворения текущих потребностей?". Более двух пятых респондентов заявляют, что да. И почти столько же, 44,9 процента, что нет", - говорится в отчете.В результате 94,3% опрошенных заявили, что положительно оценивают польскую помощь. Из них чуть более половины объявили, что хотели бы интегрироваться в польское общество, а каждый пятый украинец признался, что еще не решил, что будет делать со своей жизнью после войны.Тем временем сразу три страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой. Ожидается, что делать это будут по запросу украинских правоохранительных органов.В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки. Страны ЕС восприняли эту инициативу с энтузиазмом.
https://ukraina.ru/20230905/1049189559.html
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новости, украина, андрей ермак, государственная граница, польша, германия, уклонисты, экстрадиция
Новости, Украина, Андрей Ермак, государственная граница, Польша, Германия, уклонисты, экстрадиция

Ермак хочет, чтобы все украинские беженцы вернулись назад

13:06 08.09.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак хочет, чтобы после окончания боевых действий украинцы вернулись обратно. Об этом он заявил во время выступления перед студентами киевских вузов
Ермак встретился со студентами двух киевских вузов. К нему присоединился бывший посол США в России Майкл Макфол.
"Мы действительно хотим, чтобы все люди, которые покинули Украину во время войны, вернулись", - заявил Ермак.
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.
Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.
Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
Также Демченко сообщил, что ежедневно 20-30 украинцев пытаются незаконно покинуть страну.
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 17:53
Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"Проживающий в Германии украинец сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста. Соответствующее видео мужчина выложил в социальные сети 5 сентября
7 сентября польское издание "Речь Посполитая" опубликовало результаты исследования Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета.
"Украинцы, находящиеся в Польше, сильно поляризованы относительно ответа на вопрос: "Достаточно ли заработанного дохода для жизни – удовлетворения текущих потребностей?". Более двух пятых респондентов заявляют, что да. И почти столько же, 44,9 процента, что нет", - говорится в отчете.
В результате 94,3% опрошенных заявили, что положительно оценивают польскую помощь. Из них чуть более половины объявили, что хотели бы интегрироваться в польское общество, а каждый пятый украинец признался, что еще не решил, что будет делать со своей жизнью после войны.
Тем временем сразу три страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой. Ожидается, что делать это будут по запросу украинских правоохранительных органов.
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки. Страны ЕС восприняли эту инициативу с энтузиазмом.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 13:14
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
 
НовостиУкраинаАндрей Ермакгосударственная границаПольшаГерманияуклонистыэкстрадиция
 
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