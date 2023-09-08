Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев - 08.09.2023 Украина.ру
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Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев
Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев - 08.09.2023 Украина.ру
Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев
Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен"
2023-09-08T08:39
2023-09-08T08:39
джо байден
сша
киев
ролик
новости
зарубежье
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"Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - говорится в клипе.В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским.Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону.В окружении Байдена эту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку.
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джо байден, сша, киев, ролик, новости, зарубежье
Джо Байден, США, Киев, ролик, Новости, Зарубежье

Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев

08:39 08.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен"
"Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - говорится в клипе.
В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
"Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера", - гласит текст ролика.
Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону.
В окружении Байдена эту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку.
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Джо БайденСШАКиевроликНовостиЗарубежье
 
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08:39Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев
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