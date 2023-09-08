https://ukraina.ru/20230908/1049252634.html

Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев

Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев - 08.09.2023 Украина.ру

Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев

Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен"

2023-09-08T08:39

2023-09-08T08:39

2023-09-08T08:39

джо байден

сша

киев

ролик

новости

зарубежье

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"Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - говорится в клипе.В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским.Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону.В окружении Байдена эту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку.

https://ukraina.ru/20230908/1049252374.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, киев, ролик, новости, зарубежье