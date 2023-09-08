Байден выпустил предвыборный ролик про поездку в Киев
Президент США Джо Байден выпустил предвыборный видеоролик про поездку в Киев под "рев сирен"
"Впервые в современной истории: очень значимый момент на мировой арене – американский президент поехал в зону военных действий, которая не контролируется Соединенными Штатами", - говорится в клипе.
В минутном ролике избирателям напомнили, что путь занял 40 часов, в том числе девять с половиной "под покровом ночи" на поезде до Киева, где состоялась встреча Байдена с Владимиром Зеленским.
"Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера", - гласит текст ролика.
Байден в феврале единственный раз за время конфликта посетил Киев, последовав примеру множества западных руководителей и предварительно оповестив о параметрах поездки российскую сторону.
В окружении Байдена эту поездку не раз использовали как доказательство его профессиональной пригодности ко второму сроку.