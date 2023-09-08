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Богдан Безпалько: После провала ВСУ Россия дотянется до Измаила, чтобы в 2024 году нанести удар по США

Богдан Безпалько: После провала ВСУ Россия дотянется до Измаила, чтобы в 2024 году нанести удар по США - 08.09.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: После провала ВСУ Россия дотянется до Измаила, чтобы в 2024 году нанести удар по США

Временное перемирие на Украине в 2024 году из-за того, что у всех сторон конфликта выборы, вряд ли возможно. И Байдену, и Зеленскому перед выборами нужен успех... Украина.ру, 08.09.2023

2023-09-08T04:15

2023-09-08T04:15

2023-09-08T04:15

интервью

всу

россия

запорожская область

измаил

сша

джо байден

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Временное перемирие на Украине в 2024 году из-за того, что у всех сторон конфликта выборы, вряд ли возможно. И Байдену, и Зеленскому перед выборами нужен успех на поле боя, чтобы показать хотя бы символический успех. А России важно сжечь все резервы, чтобы не дать властям США и Украине добиться хотя бы символического успеха, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БезпалькоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Сергей Марков в своем Телеграм-канале, комментируя визит госсекретаря США Этони Блинкена в Киев, написал, что у Вашингтона есть четыре базовых сценария после того, как ставка на украинский "контрнаступ" не оправдала себя: растянуть наступательную операцию на как можно больший срок, потребовать от Киева резкого рыка, перейти к обороне или попытаться заморозить конфликт.- Богдан, перечислите, пожалуйста, аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев.- Киевский режим уже делает рывок, чтобы продавить нашу оборону в направлении Токмака. Для этого противник пускает в ход дополнительные резервы. В частности, об этом свидетельствует ввод в бой британских танков "Челленджер", которые ВСУ до этого берегли.Заморозка конфликта не предполагается надолго. Она может существовать в каком-то виде только до весны 2024 года.Что касается перехода ВСУ к обороне, то этот сценарий как раз взаимосвязан с их наступлением.Если они до ноября проломят наши позиции в Запорожской области, Киев получит ряд ресурсов. Если не проломят, то он все равно эти ресурсы будет требовать и получать (пусть в меньших объемах), чтобы подготовиться к наступлению весной 2024 года, когда будет сухо, тепло и хорошие дороги.- Что в этой ситуации нужно делать России?- Россия должна четко держать оборону в той же Запорожской области. Пусть об нее разбиваются все резервы ВСУ вплоть до весны. А в то время, когда активные боевые действия будут невозможны, Россия должна увеличивать дистанционные удары по украинской инфраструктуре: по ВПК, по складам, по логистике и военным объектам, чтобы уничтожить большую часть тех ресурсов, которые Украина стремится получить в ходе осенне-зимней заморозки.- Есть ли риск, что мы немного просядем до весны при такой конфигурации фронта?- Нет. Если мы выдержим оставшиеся удары, которые ВСУ еще смогут нанести до наступления плохой погоды, то все будет нормально. В условиях распутицы техника увязнет, а без техники сама по себе пехота ничего сделать не сможет. Уроки Харьковской операции мы тоже хорошо усвоили. А все эти атаки Украины сожгут их резервы. Они носят больше рекламный характер в преддверии выборов на Украине, в США, а также вследствие смены министра обороны и визита Блинкена. Военного смысла в них меньше всего.- Есть мнение, что в 2024 году стороны все равно пойдут на временное перемирие, потому что у всех выборы. Возможно ли такое?- В США выборы осенью. Как раз перед выборами демократам и Байдена нужно показать какой-то успех. Мол, все эти миллиарды, которые они отправили на Украину, были потрачены не зря. Украине перед выборами тоже нужны какие-то хотя бы символические успехи. А для России в свою очередь важно сжечь эти резервы, чтобы не дать властям США и Украине добиться хотя бы символического успеха.Кроме того, нам надо уничтожить Киликию, Ренни, Измаил и другие украинские порты на Дунае. Чтобы зерновая сделка в прежнем виде не работала. Чтобы никто не экспортировал из Украины ничего по Черному морю.Помимо этого, у нас будет множество других задач.- Сохраняется ли опасность, что российское общество устанет от войны без крупных побед или крупных поражений?- Серьезные победы и серьезные поражения на общество часто действуют отрезвляюще. Люди понимают, какой ценой достается победа и к каким последствиям может привести поражение. Поэтому пока мы находимся в состоянии конфликта, наше общество будет единым.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, запорожская область, измаил, сша, джо байден