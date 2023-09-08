Утицкий курган. Как противостояние русских и поляков повлияло на исход Бородинской битвы
© Василия СтоякинБородинское сражение (фрагмент панорамы)
© Василия Стоякин
С самого начала своей русской кампании 1812 года Наполеон Бонапарт пытался вынудить русских к генеральному сражению, разгромить их и принудить к капитуляции. И вот, наконец, 7 сентября ему это удалось – около деревни Бородино две армии столкнулись. Итог сражения был неопределённым – обе стороны считали себя победителями, но русские отступили…
Одним из ключевых моментов сражения являлось польско-русское противостояние у Старой Смоленской дороги.
Наполеон рассчитывал, что пятый (польский) корпус князя Юзефа Понятовского сможет обойти левое крыло русских (под командованием князя Петра Багратиона) и атакует с тыла обороняемые ими Семёновские высоты. Это позволило бы главным силам французов за счёт концентрированного удара смять войска Багратиона и осуществить общий разгром русской армии на подступах к Москве.
"Завтра идти прямо перед собой; опрокинуть всё, что он повстречает; за тем повернуть налево, чтобы обойти неприятеля и поддержать атаку французской армии" - формулировал задачу войскам Понятовского Наполеон вечером 5 сентября. Это приказание Бонапарт отдавал из расположения польского корпуса, неподалёку от недавно взятого Шевардинского редута.
К моменту начала боевых действий под Москвой пятый корпус "великой армии" насчитывал 8430 пехотинцев и 1638 кавалеристов при 50 орудиях. Подчинённые Понятовского отличились при взятии Смоленска, потеряв при этом более 1,3 тыс. убитыми и ранеными. Ещё до 200 убитых и более 400 раненых поляки потеряли в шевардинском деле.
Ставя задачу Понятовскому на Бородинскую битву Наполеон не знал, что схожий план флангового удара есть и у русского командования.
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6 сентября деревню Утицы, через которую предстояло проследовать полякам занял сводный отряд генерала Николая Тучкова. В его составе было 8 тыс. регулярной пехоты, 1,5 тыс. казаков и 8-10 тыс. ополченцев. Перед Тучковым ставилась задача организовать засаду колоннам неприятия, которые устремятся на Багратионовы флеши.
Ранним утром седьмого сентября корпус Понятовского двинулся в направлении Утиц и Семёновских высот.
Маршрут перехода был выбран по Старой Смоленской дороге, поскольку прямой путь, пролегавший по лесам, контролировался русскими егерями. Кроме того, артиллерии и кавалерии было сложно передвигаться по пересечённой местности.
Свернув с магистрали на Утицы, колонны поляков попали под плотный огонь полков первой гренадерской дивизии. Стрелковые цепи русских были сформированы из групп добровольцев ("охотников") от гренадерских полков, в том числе, Таврического и Екатеринославского.
Основные силы русской регулярной пехоты располагались за деревней двумя линиями, в тылу у стрелкового авангарда. Малопригодные для боя с регулярными частями ополченцы находились в резерве и активного участия в тех событиях не принимали.
Под прикрытием пушек и кавалерии полки 16-й пехотной дивизии поляков оттеснили цепи русских стрелков за деревню. На высотах перед Утицами были установлены артиллерийские орудия, которые стали прицельно обстреливать расположившихся в низине русских солдат.
Тучков вынужден был отвести свои войска к Утицкому кургану. Примечательно, что он изначально планировал расположиться в этой местности, однако начальник штаба русской армии генерал Беннигсен настоял на занятии позиций у деревни.
Новое расположение русских гораздо лучше подходило для удержания обороны. Перед курганом протекал топкий ручей, рос густой кустарник. В тылу у русских был Утицкий лес, отделявший это микросражение от основного поля Бородинской битвы.
Между тем оборонительный характер действий Тучкова становился единственно возможным, поскольку он вынужден был отрядить в помощь Багратиону дивизию генерала Коновницына (что уполовинило состав его пехоты). Через несколько часов именно Пётр Коновницын сменил раненого Багратиона на Семёновских высотах.
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Тучков вполне бы мог и проигнорировать просьбу о помощи Багратиона, поскольку находился в подчинении другого командарма - Барклая де Толли. Кроме того, между Тучковым и Багратионом были очень сложные отношения.
При отходе русских к кургану Понятовский попытался наскоком захватить артиллерию тучковцев. Для этого он лично повёл в атаку свою кавалерию в обход левого фланга россиян. Но в решающий момент рейда генерал Себастиани(командир кавалерийской дивизии) сообщил, что заметил в Утицком лесу казаков, готовых нанести удар по полякам. Понятовский повернул в сторону леса, подставив, тем самым, правый фланг кавалерийской дивизии под удар русских пушек.
В это время Тучков ликвидировал разрыв в построениях своих войск. Гренадерские полки надёжно прикрыли артиллерию на Утицком кургане.
На следующем этапе битвы развернулась артиллерийская дуэль. Русские пользовались высотой позиции, поляки – преимуществом в количестве пушек. Артиллеристы с обоих сторон работали очень эффективно, нанося существенный урон противнику.
В девять часов утра, не зная о сокращении отряда Тучкова, Понятовский приступил к очень осторожному наступлению на оборонительные порядки русских. Против стрелков-гренадеров, засевших в кустах между деревней и курганом, двинулись цепи стрелков третьего пехотного полка 16-й дивизии. Однако существенного продвижения полякам достигнуть не удавалось. Всё новые их полки вынуждены были вступать в бой.
В десять часов последовал окрик Наполеона. Бой за Семёновские высоты был в самом разгаре. Французы непрерывно атаковали войска Багратиона, но не могли продвинуться вперёд. От Понятовского требовалось ускорить наступление. На помощь полякам была направлена 23-я дивизия восьмого (вестфальского) корпуса. В одиннадцатом часу вестфальцы вошли в чащу Утицкого леса и наладили взаимодействие с Понятовским.
Девять батальонов 16-й дивизии на этот раз штурмовыми колоннами устремились к кургану. За ними вторым эшелоном шли столько же батальонов 18-й польской дивизии.
Тучков же вынужден был растягивать свои силы для прикрытия подступов со стороны Утицкого леса. На пути атаки польских колонн действовали лишь 6,5 батальонов русских гренадер.
Войскам Понятовского удалось оттеснить и разрезать оборонительную линию русских.
Батальоны поляков охватили курган с флангов и стали врываться в расположения русских батарей. Артиллеристы пятого корпуса оборудовали свои позиции на взятой возвышенности и открывали картечный огонь по русским.
Положение войск Тучкова казалось безвыходным, но в критический момент им на помощь прибыла бригада (два полка) Якова Вадковского из 17-й пехотной дивизии русской армии. Примечательно, что до августа 1812 года данной бригадой командовал родной брат Николая Тучкова - Павел. В бою близ Смоленска Павел Тучков получил тяжёлое ранение и попал в плен к французам.
Бригаду Вадковского нельзя считать свежими силами, поскольку её путь к Утицкому кургану пролегал через всё Бородинское поле (из расположения армии Барклая де Толли на правом флаге русских войск). По пути она успела поучаствовать в нескольких схватках с противником.
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Господство поляков над Утицким курганом продлилось всего около двадцати минут. В 12 часов Тучков развернул батальоны для контратаки и используя подкрепление бросился прямо к вершине возвышенности. Одновременно русские зашли противнику во фланг и тыл, отрезав его батальоны на кургане от основных сил.
Понятовский лично возглавил деблокирующую атаку 18-й дивизии.
Однако она оказалась неудачной, польская пехота не смогла прорвать оборонительные порядки поймавших кураж русских гренадеров.
Между тем ведомый лично Тучковым в штыковую атаку Павловский гренадерский полк сбросил врага с вершины. Под угрозой окружения остатки батальонов 16-й дивизии скатывались с кургана и, потеряв несколько сот человек, пробивались к своим. Теперь уже российские артиллеристы поливали противника картечью с господствующей высоты.
Понятовский вынужден был отвести потрёпанные дивизии к деревне Утицы.
К русским же прибыло новое подкрепление в виде частей корпуса генерала Багговута. Соотношение сил на поле боя изменилось в пользу россиян, а Карл Багговут сменил смертельно раненого в ходе контратаки Николая Тучкова.
Затишье в бою при Утице установилось в 13 часов, а в 15 часов сильно изменилась конфигурация на Бородинском поле.
Михаил Кутузов приказал войскам оставить Курганную высоту и отойти на новый рубеж обороны. Позиция войск Багговута становилась рискованной, поскольку сильно выдавалась на запад. К тому же польские и вестфальские дивизии приступили к совместным атакам на Утицкий курган.
В этих условиях около 17-ти часов начался отвод полков с Утицкого рубежа на восток. Эти подразделения последними из частей русской армии покинули свои позиции, занимаемые в ходе Бородинской битвы.
Этот отход был омрачён неудачным арьергардным манёвром.
После того как ближе к 18-ти часам поляки установили свою артиллерию на кургане и стали обстреливать отступавших русских, Минский и Кременчугский пехотные полки попытались напоследок сбить противника с высоты. Однако их атака оказалась провальной. Российская пехота была мощно встречена картечью, отступила и преследовалась польской кавалерией.
Парадоксально, но каждая противостоявших друг другу сторон в Утицком сражении записала его себе в актив.
Поляки радовались тому, что оставили за собой поле боя и "заставили отступить более многочисленного врага". Русские поставили во главу угла то, что пятый корпус Понятовского не смог выполнить своей главной задачи в Бородинской битве. При этом поляки и русские понесли примерно равные потери – немногим более двух тысяч человек с каждой из сторон.
Оба военачальника (Тучков и Понятовский) проявили себя как отважные и тактически грамотные командиры, на плечи которых легла непростая задача исправления ошибок вышестоящих штабов.
Тучковцы дорого заплатили за выбор Беннигсеном первоначальной позиции в низине у деревни Утицы. Указание Наполеона Понятовскому двигаться кратчайшим путём к Семёновским высотам было вряд ли выполнимо в силу пересечённого характера местности и господства русских в лесах.
Тем не менее отряду Тучкова удалось лучше выполнить задумку командования.
Гренадеры приняли на себя удар вражеских сил, направлявшихся против войск Багратиона и удерживали поляков и вестфальцев на подступах к Бородинскому полю до окончания битвы. Более того, отряд Тучкова в лице дивизии Коновницына внёс непосредственный и важный вклад в оборону Багратионовых флешей.
В критический же момент польско-русского противостояния сказалась лучшая выучка российских солдат и офицеров, ударная сила гренадерских частей.