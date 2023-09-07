https://ukraina.ru/20230907/1049211543.html

Чья Добруджа? Почему не состоялась советско-болгарская граница по Дунаю

Чья Добруджа? Почему не состоялась советско-болгарская граница по Дунаю - 07.09.2023 Украина.ру

Чья Добруджа? Почему не состоялась советско-болгарская граница по Дунаю

"Русский слон – лучший друг болгарского слона" – так гласил советский анекдот. Это, конечно, шутка, но Россия всегда испытывала пристальный интерес к Болгарии, с территории которой можно было контролировать жизненно интересные для России районы черноморских проливов и Балкан. Ну а болгары этим пользовались

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

история

история

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болгария

румыния

ссср

1940-е

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7 сентября 1940 года между Болгарией и Румынией был заключён Крайовский договор, вернувший под власть Софии спорный регион Южной Добруджи. Советский Союз хоть непосредственно в том переговорном процессе не участвовал, но своими действиями по вытеснению Румынии из Бессарабии очень поспособствовал этим договорённостям.Исторический регион Добруджа расположен между нижним течением Дуная и Чёрным морем. В средневековье он принадлежал первому и второму Болгарским царствам, а в период османского владычества входил в Дунайскую провинцию Порты.Добруджу разделили на две части по Берлинскому трактату 1878 года северную часть (с городами Констанца и Тулча) в компенсацию за возвращённую России Южную Бессарабию получила Румыния. Юг Добруджи (с городами Силистра и Балчик) был включён в Болгарское княжество.Однако в 1913 году по итогам второй Балканской войны Болгария лишилась значительной части Южной Добруджи. В ходе Первой мировой войны в союзе с кайзеровской Германией болгарам удалось вернуть утраченное, но не на долго. В 1919 году теперь уже вся Южная Добруджа (11 тыс. кв. километров, свыше 280 тыс. человек) перешла под власть Бухареста.Для болгар это стало настоящей национальной катастрофой. Ведь они были наиболее многочисленным этносом региона, являвшегося житницей страны (производил около 16% болгарского хлеба).Официальная София не скрывала своего стремления вернуть юг Добруджи, правда, исключительно мирными средствами. Но до 1940 года, пока Румынии покровительствовала Франция такой исход был невозможен. Бухарест также поддерживала Балканская Антанта - военно-политический союз, включавший кроме Румынии, Грецию, Турцию и Югославию.Позицию СССР в болгарско-румынском противостоянии определяло высказывание Иосифа Сталина, произнесённое осенью 1939 г.: "Румыния вроде Польши: как та нахапала много земель, так и Румыния". Ещё весной того же года советские дипломаты стали получать директивы о том, что "переуступка болгарам Южной Добруджи" соответствует интересам СССР.За счёт данной переуступки Москва рассчитывала расширить своё влияние в Болгарии и на остальных Балканах. Кроме того, таким образом СССР стремился снять основное препятствие для присоединения Софии к антигерманской коалиции балканских государств (Балканской Антанте).В 1940 году болгарскому военному атташе в Москве внушалось даже, что его стране следует подумать не только о Южной, но и о Северной Добрудже. Что открывало выход Болгарии в район дельты Дуная, создавало общую советско-болгарскую границу. Аналогичные сигналы получали и другие дипломатические представители Болгарии.Таким образом болгарские элиты получили "прозрачный намёк", на то, что могла получить их страна, поставив на Москву в нараставшем германско-советском противостоянии.Однако София выбрала сторону Берлина. Сказалась зависимость Болгарии от немецкой экономики, а также заинтересованность в военных поставках из Германии. Кроме того, местные коммунисты являлись объективными противниками правящих кругов Болгарии.29 июня 1940 года (во время занятия Красной Армией Бессарабии) царь Борис проинформировал германских партнёров, что положение в его стране станет невыносимым, если Болгария не получит хотя бы обещание со стороны Германии в отношении Южной Добруджи. Это может породить опасность "насильственного переворота, который в будущем приведет к установлению тесных связей с Москвой". Тогда уже новый режим в Болгарии получит Южную Добруджу "как подарок от Советского Союза".Итальянскому посланнику в Софии Массимо Маджистрати в болгарском МИДе также было заявлено, что если державы Оси будут пренебрегать Болгарией, то она обратится к СССР с просьбой о разрешении болгаро-румынского территориального спора.Во время начавшейся в 1940 году подготовки к нападению на СССР, Германия отнеслась к этим сигналам очень серьёзно. 15 июля румынскому королю Каролю II было направлено письмо Адольфа Гитлера, в котором монарх получил совет договориться с Болгарией по Добрудже на разумной основе. Фактически это означало приказ Бухаресту уступить в территориальном споре.За тем фюрер провёл встречи с главами правительств Румынии и Болгарии в Зальцбруке. "Вопрос о Добрудже уже решён. Румыния отдает ее Болгарии", - сообщил в конце августа 1940 года министр иностранных дел Румынии Михай Манойлеску советскому представителю в своей стране. Речь, разумеется шла лишь о южной части Добруджи.К слову, в Румынии тогда были сильны опасения повторить судьбу Польши, разделённой соседними государствами. Королевству нужно было уступить малое, чтобы сохраниться.Румыно-болгарские переговоры о разграничении государств шли с 19 августа 1940 года. Они протекали тяжело и неоднократно прерываясь. Бухарест не хотел отдавать территорию всей Южной Добруджи целиком, требуя, чтобы Силистра и Балчик остались за ним; пытался выторговать для Балчика хотя бы статус свободного города. Шли споры из-за размера болгарской компенсации за регион, условий обмена населением. Однако, понимая, что Румыния находится в изоляции (Германия и СССР – на стороне Болгарии, а Франция и Англия – "вне игры") болгарские дипломаты были непреклонны в своих требованиях.Крайовское соглашение от 7 сентября было восторженно встречено в Болгарии. На следующий день в стране была объявлена всеобщая амнистия. Власти публично благодарили правительства Германии и Италии за достигнутый результат. Вечером 10 сентября в Варне состоялось факельное шествие к германскому и итальянскому консульствам с прославлением Гитлера и Муссолини за их помощь в освобождении края (вскоре их именами назвали улицы в болгарской столице).В тот же день на приеме в советском МИДе болгарский посланник Иван Стаменов выражал благодарность СССР за "моральную поддержку Болгарии в деле с Южной Добруджей". Как бы оправдываясь он говорил, что никаких обязательств перед Берлином София не взяла.Однако 1 марта 1941 года Болгария присоединилась к Тройственному пакту держав Оси. А уже на следующий день на её территорию вступили войска нацистской Германии. Между тем болгарские войска приняли участие в нацистской оккупации Югославии и Греции.Вопрос о принадлежности Южной Добруджи стал вновь обсуждаться в 1943 году. В справке по Румынии, подготовленной Отделом балканских стран советского МИДа, отмечалось, что Бухарест претендует на потерянную Южную Добруджу. Особое значение Румыния придавала дунайскому порту Силистре и черноморскому – Балчик. Но у советского руководства эти ревизионистские планы никакого сочувствия не вызывали, что и имело решающее значение для послевоенного разграничения на юго-востоке Европы.Благодаря этому Болгария оказалась единственной страной из нацистского блока, которая не только не потеряла территории, которыми она обладала до второй Мировой войны, но и расширила их.

https://ukraina.ru/20230810/1048601386.html

https://ukraina.ru/20230311/1044185572.html

https://ukraina.ru/20230228/1043963058.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, балканы, болгария, румыния, ссср, 1940-е