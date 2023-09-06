https://ukraina.ru/20230906/1049201249.html
Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео - 06.09.2023 Украина.ру
Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на... Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T11:01
2023-09-06T11:01
2023-09-06T11:01
дмитрий голубовский
видео
россия
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на осень, а также рассказал о риске охлаждения экономики России: 00:41 – Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью? 06:32 - О механизме самозапрета на кредиты для населения; 09:55 - Ощущается ли приток валюты в России? 12:20 – Риски для рубля: ожидать ли оттока капитала? 15:00 - Об украинской гривне и её будущем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дмитрий Голубовский, Видео, Россия, Украина, СВО, доллар, рубль, Гривна, валюта, Запад, юань, банки, Центробанк РФ, запрет, кредит, ипотека