https://ukraina.ru/20230906/1049201249.html

Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео

Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео - 06.09.2023 Украина.ру

Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на... Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T11:01

2023-09-06T11:01

2023-09-06T11:01

дмитрий голубовский

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на осень, а также рассказал о риске охлаждения экономики России: 00:41 – Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью? 06:32 - О механизме самозапрета на кредиты для населения; 09:55 - Ощущается ли приток валюты в России? 12:20 – Риски для рубля: ожидать ли оттока капитала? 15:00 - Об украинской гривне и её будущем.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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