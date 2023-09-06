Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049201249.html
Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео - 06.09.2023 Украина.ру
Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на... Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T11:01
2023-09-06T11:01
дмитрий голубовский
видео
россия
украина
сво
доллар
рубль
гривна
валюта
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049200999_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c15d80bd84ed819204d2649016ead570.jpg
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на осень, а также рассказал о риске охлаждения экономики России: 00:41 – Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью? 06:32 - О механизме самозапрета на кредиты для населения; 09:55 - Ощущается ли приток валюты в России? 12:20 – Риски для рубля: ожидать ли оттока капитала? 15:00 - Об украинской гривне и её будущем.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049200999_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a448f90e5d9f65bd21a18ccd53ba75d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий голубовский, видео, россия, украина, сво, доллар, рубль, гривна, валюта, запад, юань, банки, центробанк рф, запрет, кредит, ипотека, видео
Дмитрий Голубовский, Видео, Россия, Украина, СВО, доллар, рубль, Гривна, валюта, Запад, юань, банки, Центробанк РФ, запрет, кредит, ипотека

Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео

11:01 06.09.2023
 
Читать в
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру дал прогноз по ключевой ставке Центробанка на осень, а также рассказал о риске охлаждения экономики России:
00:41 – Что будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью?
06:32 - О механизме самозапрета на кредиты для населения;
09:55 - Ощущается ли приток валюты в России?
12:20 – Риски для рубля: ожидать ли оттока капитала?
15:00 - Об украинской гривне и её будущем.
 
Дмитрий ГолубовскийВидеоРоссияУкраинаСВОдолларрубльГривнавалютаЗападюаньбанкиЦентробанк РФзапреткредитипотека
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
10:52Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ
10:36Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР
10:34Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
10:34Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины Умерове
10:06В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне
10:06До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине
10:04Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного
09:52Армия больных и увечных. Кого Киев призывает в ВСУ
09:48Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*
09:47Как замглавы МИД Польши визы гастарбайтерам продавал
09:35Армия России оставила Работино
09:35"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газ
09:26Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ
09:23Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
09:15"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТО
09:09Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР
09:00Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
08:53Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
08:00Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской Украине
Лента новостейМолния