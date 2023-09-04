https://ukraina.ru/20230904/1049143719.html
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий - 04.09.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Об этом сообщил 4 сентября в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
2023-09-04T11:46
2023-09-04T11:46
2023-09-04T11:46
евгений балицкий
всу
новости
противник
новые регионы
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"Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", - написал он.По его словам, всего за сутки Вооруженные силы Украины лишились 140 человек (кроме трех разведчиков, которые сдались в плен). Также уничтожено шесть танков, пикап, четыре беспилотника.В конце прошлой недели Балицкий сообщал, что ВСУ потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино. По его данным, по противнику было нанесено массированное огневое поражение. Также Балицкий объяснял, что украинские войска смогут закрепиться в Запорожской области, если возьмут Работино. Военные эксперты рассказывали, что Украина несет огромные потери под селом из-за неверного планирования местности.
https://ukraina.ru/20230901/1049087781.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений балицкий, всу, новости, противник, новые регионы
Евгений Балицкий, ВСУ, Новости, противник, Новые регионы
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Работино остается напряженной. Об этом сообщил 4 сентября в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
"Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе", - написал
он.
По его словам, всего за сутки Вооруженные силы Украины лишились 140 человек (кроме трех разведчиков, которые сдались в плен). Также уничтожено шесть танков, пикап, четыре беспилотника.
"Интенсивность обстрелов как линии фронта, так и всей Запорожской области остается на прежнем высоком уровне. Наши парни бьют врага, дают очень жесткий отпор", - заверил Балицкий.
В конце прошлой недели Балицкий сообщал, что ВСУ потеряли 156 человек, пытаясь войти в Работино. По его данным, по противнику было нанесено массированное огневое поражение. Также Балицкий объяснял, что украинские войска смогут закрепиться в Запорожской области, если возьмут Работино. Военные эксперты рассказывали, что Украина несет огромные потери под селом из-за неверного планирования местности.