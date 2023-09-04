https://ukraina.ru/20230904/1049138016.html

Украинские силовики пытаются выселить монахинь из монастыря УПЦ в Тернопольской области

Украинские силовики пытаются выселить монахинь из монастыря УПЦ в Тернопольской области - 04.09.2023 Украина.ру

Украинские силовики пытаются выселить монахинь из монастыря УПЦ в Тернопольской области

Сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ)

2023-09-04T09:20

2023-09-04T09:20

2023-09-04T09:20

упц

церковь

монастырь

новости

тернопольская область

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"Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от власти", - говорится в материале УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При их поддержке раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине.В марте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.

https://ukraina.ru/20230825/1048939901.html

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упц, церковь, монастырь, новости, тернопольская область