Украинские силовики пытаются выселить монахинь из монастыря УПЦ в Тернопольской области
Сотрудники полиции оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью дальнейшего закрытия и выселения монахинь. Об этом 4 сентября сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
"Людей к святыне пускают только при предъявлении паспорта. Полиция ждет дальнейших указаний от власти", - говорится в материале УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При их поддержке раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине.
В марте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.
25 августа, 16:22"Патриоты" атаковали крестный ход верующих УПЦ на Тернопольщине, местный чиновник пригрозил им расправойСтароста села Буглов Тернопольской области Дмитрий Харчук 25 августа опубликовал в своем телеграм-канале обращение к властям Тернопольской области с требованием недопустимости Крестного хода в Почаевскую Лавру. Обращение было написано от имени "ПЦУ, ветеранов и воинов ВСУ"