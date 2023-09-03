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"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине
"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине - 03.09.2023 Украина.ру
"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине
Соседняя Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин 3 сентября, в 78-ю годовщину победы над милитаристской Японией
2023-09-03T09:53
2023-09-03T09:53
2023-09-03T09:56
новости
дмитрий медведев
япония
сахалин
вторая мировая война
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По его словам, нацизм, с которым Россия сражается на Украине, поднял свою голову при поддержке западных стран, которые в годы Второй мировой войны были союзниками СССР.Дмитрий Медведев возложил цветы к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске.Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, став наследниками той Японии, которая пришла к бесславному концу. При этом власти Страны восходящего солнца забыли о трагедии сотен тысяч сограждан, которые заживо сгорели в ядерном пламени, отметил политик.Тем временем министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси опасается "ненужного эмоционального противостояния" между японским и российским народами из-за этих торжеств.2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии, что привело к полному завершению Второй мировой войны.
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новости, дмитрий медведев, япония, сахалин, вторая мировая война
Новости, Дмитрий Медведев, Япония, Сахалин, Вторая мировая война
"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине
09:53 03.09.2023 (обновлено: 09:56 03.09.2023)
Соседняя Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин 3 сентября, в 78-ю годовщину победы над милитаристской Японией
По его словам, нацизм, с которым Россия сражается на Украине, поднял свою голову при поддержке западных стран, которые в годы Второй мировой войны были союзниками СССР.
Дмитрий Медведев возложил цветы к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске.
"Вновь подняли головы те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда, в двадцатом веке. Кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Как и 80 лет назад, наш священный долг — дать им самый решительный отпор и одержать Победу", - сказал он.
Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, став наследниками той Японии, которая пришла к бесславному концу. При этом власти Страны восходящего солнца забыли о трагедии сотен тысяч сограждан, которые заживо сгорели в ядерном пламени, отметил политик.
Тем временем министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси опасается "ненужного эмоционального противостояния" между японским и российским народами из-за этих торжеств.
2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии, что привело к полному завершению Второй мировой войны.