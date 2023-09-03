https://ukraina.ru/20230903/1049121975.html

"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине

"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине - 03.09.2023 Украина.ру

"Вновь подняли головы". Медведев сделал предупреждение Японии на Сахалине

Соседняя Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин 3 сентября, в 78-ю годовщину победы над милитаристской Японией

2023-09-03T09:53

2023-09-03T09:53

2023-09-03T09:56

новости

дмитрий медведев

япония

сахалин

вторая мировая война

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По его словам, нацизм, с которым Россия сражается на Украине, поднял свою голову при поддержке западных стран, которые в годы Второй мировой войны были союзниками СССР.Дмитрий Медведев возложил цветы к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске.Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, став наследниками той Японии, которая пришла к бесславному концу. При этом власти Страны восходящего солнца забыли о трагедии сотен тысяч сограждан, которые заживо сгорели в ядерном пламени, отметил политик.Тем временем министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси опасается "ненужного эмоционального противостояния" между японским и российским народами из-за этих торжеств.2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии, что привело к полному завершению Второй мировой войны.

https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html

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новости, дмитрий медведев, япония, сахалин, вторая мировая война