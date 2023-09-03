https://ukraina.ru/20230903/1049080828.html

Массандровские соглашения: кидалово как национальная идея Украины

Массандровские соглашения: кидалово как национальная идея Украины - 03.09.2023 Украина.ру

Массандровские соглашения: кидалово как национальная идея Украины

Существует довольно популярная точка зрения, в соответствии с которой Москва в принципе не рассчитывала на выполнение Украиной Минских соглашений. Так ли это сейчас уже не столь важно, но в эту версию можно поверить, если вспомнить судьбу Массандровских соглашений, подписанных Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 30 лет назад – 3 сентября 1993 года

2023-09-03T18:00

2023-09-03T18:00

2023-09-03T18:00

история

история

история украины

россия

леонид кравчук

ельцин

российский газ

транзит

черноморский флот

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/40/1030414074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b0d71ba629576904901af9842d1e990.jpg.webp

Сразу же после международного признания своей независимости Украина столкнулась с рядом критических проблем. Среди них следует выделить требование США как можно скорее убрать ядерное оружие с украинской территории, де-факто российский статус Черноморского флота и нарастающая задолженность за поставки российского же газа.Судьба советских стратегических ядерных вооружений была решена в рамках подписанного Россией, Украиной, Казахстаном, Белоруссией и США дополнительного соглашения к советско-американскому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), известного как "Лиссабонский протокол" от 23 мая 1992 года.Протокол оговаривал, что Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина являются правопреемниками СССР по условиям договора СНВ-1. Также протокол оговаривал обязательства Белоруссии, Казахстана и Украины в кратчайшие сроки избавиться от ядерных вооружений и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия на правах государств, не обладающих ядерным оружием.Белоруссия и Казахстан без проблем выполнили свои обязательства по "Лиссабонскому протоколу", но власти Украины решили заработать на этом деньги, оценив компенсацию за безъядерный статус оценили в $ 2,8 млрд. Несмотря на безъядерный статус страны был определён в Декларации о государственном суверенитете УССР (16 июля 1990-го) и специальном заявлении Верховной Рады от 24 октября 1991 года.Экономическое положение независимой Украины было катастрофическим, и в первую очередь в сфере энергетики. Но к моменту распада СССР 95% газопроводов для экспорта природного газа из России в Европу проходило по территории УССР. Этим воспользовались в Киеве: согласно подписанному 20 августа 1992 года "Соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Украины о поставках природного газа и транзите газа через территорию Украины", расчёты за легально потреблённый газ Украина должна была осуществлять в рублях.Правда, понимая подход киевских партнёров, в Москве внесли в упомянутое соглашение своеобразный "предохранитель". Дело в том, что в СССР при строительстве экспортных газопроводов не было необходимости изолировать их от местных газораспределительных сетей, то есть не было возможности разделять газ для местного потребления и транзитный. Поскольку Украина обязалась транспортировать в Европу и Молдавию 100 миллиардов кубометров газа в год, в соглашении особо оговаривалось, что Украина не имела права реэкспортировать полученный из России природный газ, а транзитный газ "не подлежит распределению среди населения Украины". В случае недопоставки газа в третьи страны по вине Украины, Российской Федерации должны были полностью возмещаться все понесённые в связи с этим убытки – причём уже в твёрдой валюте.Но Украина за газ фактически не платила – ни за потреблённый в рамках соглашения о поставках (70 миллиардов кубометров в год), ни за "распределённый" из транзитного потока. Киев постоянно получал от Москвы "технические кредиты", за обслуживание которых также не рассчитывался. Несмотря на это, Украина постоянно просила об увеличении их размеров и о новых кредитах, а государственный долг Украины перед Россией неуклонно возрастал. В начале августа 1993 года Россия впервые в связи с неуплатой приостановила поставки газа на Украину на пять дней, а 26 августа "Газпром" заявил о сокращении поставок газа на Украину на 25% в связи с непрекращающимся ростом украинской задолженности.Ещё одним конфликтом по линии Киев-Москва было "перетягивание" Черноморского флота. Украина провозгласила его своим в начале января 1992 года, однако подавляющее большинство подразделений флота отказалось принять присягу новому государству. Командующий флотом адмирал Игорь Касатонов заявил, что флот подчиняется командованию ВМФ СНГ (то есть Москве), и не будет выполнять приказов Министерства обороны Украины.5 апреля 1992 года указом Леонида Кравчука "О неотложных мерах по строительству Вооружённых сил Украины" предписывалось сформировать ВМС Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцирующихся на территории Украины. Эти действия вызвали соответствующую реакцию руководства России: 7 апреля вышел указ Бориса Ельцина "О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота", который обязывал поднять на кораблях и судах Черноморского флота российский Андреевский флаг. Документ также предписывал МИД РФ совместно с Министерством Обороны "немедленно приступить к переговорам с Украиной с целью определения условий базирования кораблей и судов Черноморского флота в портах Украины и передачи их части в состав Вооружённых сил Украины".В ночь на 8 апреля 1992 года присягу на верность Украине приняли часть офицеров и экипажей кораблей Крымской военно-морской базы в Донузлаве. В ответ командование ЧФ отправило туда морпехов, а два ракетных катера и два корвета заблокировали корабли, личный состав которых присягнул Украине. Украина и РФ впервые оказались на грани вооружённого конфликта, но после переговоров Кравчука и Ельцина была достигнута договоренность об образовании Согласительной комиссии по решению спорных вопросов относительно Крыма и Черноморского флота.Формально "война указов" президентов России и Украины завершилась встречей 23 июня 1992 года Бориса Ельцина и Леонида Кравчука в Дагомысе. Тогда было подписано соглашение о принципах дальнейшего развития межгосударственных взаимоотношений, в котором, в частности, указывалось на необходимость продолжения переговорного процесса по созданию подразделений ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского Флота. На официальном уровне был закреплен курс на раздел Черноморского флота между двумя государствами, который впоследствии формализован соглашениями, подписанными Ельциным и Кравчуком 3 августа 1992 года в Ялте и 17 июня 1993 года в Москве. На последней встрече впервые на самом высоком уровне был поднят вопрос о долгах Украины за российский газ.Уже 9 июля 1993 года Верховный Совет России объявил о переходе Севастополя под российскую юрисдикцию, а также принял постановление "О финансировании и обеспечении Черноморского флота". Примечательно, что эти действия получили резко отрицательную оценку Бориса Ельцина, которая по смыслу практически совпала с украинскими заявлениями по этому поводу – ведь Президиум Верховной Рады Украины назвал постановление ВС РФ "беспрецедентным, не имеющим юридической силы и не вызывающим каких-либо правовых последствий для Украины".Учитывая всё описанное выше, делегации Украины и России во главе с президентами и премьерами двух стран прибыли на переговоры, состоявшиеся в крымской Массандре 3 сентября 1993 года, в весьма напряжённом состоянии. Кравчук и Ельцин поставили задачу главам правительств начать переговоры, а сами уединились для беседы тет-а-тет.Премьер Украины Леонид Кучма предложил такой порядок рассмотрения вопросов: сначала проблема создания объединённого командования Черноморским флотом, затем ядерное разоружение, в конце – долги Украины за газ. В свою очередь, премьер РФ Виктор Черномырдин жёстко настоял: сперва рассмотреть долги за газ, потом – вопросы ядерного оружия, а проблемы Черноморского флота – в самом конце. Однако именно они оказались главными, потому что по газовому вопросу в Массандре никакого решения принято не было, а документы относительно ядерного оружия были подписаны практически без обсуждения, поскольку фактически их подготовили американцы.Хотя министр обороны Украины Константин Морозов на встрече неожиданно заявил, что весь ЧФ должен стать украинским, но Леонид Кучма дал понять, что это лишь особое мнение, которое не является официальной позицией Украины. В свою очередь, министр обороны РФ Павел Грачёв заявил, что Россия командовала и будет командовать Черноморским флотом, и для этого не нужно никакое объединённое командование, а необходимо лишь, чтобы Украина передала России свою часть флота за газовые долги.Потом был объявлен перерыв, и через полтора часа после этого президенты выступили с заявлениями, из которых стало понятно, что подписан протокол, в котором Леонид Кравчук согласился в счёт долгов за газ отдать России весь флот и его инфраструктуру. Это был самый короткий из всех подписанных 3 сентября 1993 года в Массандре документов:"Поручить государственным делегациям Российской Федерации и Украины в месячный срок проработать все вопросы, связанные с разработкой Соглашения, в соответствии с которым весь Черноморский флот со всей его инфраструктурой в Крыму используется Россией и получает российскую символику при том понимании, что российская сторона будет производить соответствующие расчёты за ту половину Черноморского флота, включая и инфраструктуру, что в силу предыдущих договоренностей должна была бы отойти Украине".Между Россий и Украиной были также подписаны "Основные принципы утилизации ядерных боезарядов стратегических ядерных сил, которые дислоцированы на Украине", и два договора – об утилизации ядерных боезарядов и о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов Стратегических Сил, расположенных на их территориях.Эти документы финансово был очень выгодны для Киева. В частности, РФ обязывалась компенсировать Украине стоимость каждого вывезенного ядерного боезаряда, поставлять Украине тепловыделяющие сборки для АЭС, и оплатить стоимость оружейного плутония по мере его реализации (за вычетом затрат на утилизацию)."Ядерная" часть "Массандровских соглашений" в будущем была выполнена, хотя Киев и тянул с ратификацией СНВ-1 и "Лиссабонского протокола" до февраля 1994 года, а в ноябре 1993-го даже попытался оговорить сохранение за собой части ядерных вооружений. А вот протокол о полной передаче ЧФ России украинская сторона явно реализовывать не собиралась.Сразу после его подписания Леонид Кравчук заявил, что Украина "может рассмотреть" вопрос о продаже своей части флота России, а ни одного обязующего решения о разделе флота и продажи России украинской части ЧФ не принято.Формально вопрос раздела флота между РФ и Украиной и его базирования в Крыму был урегулирован в мае 1997 года после подписания соответствующих межправительственных соглашений, но окончательно проблему Черноморского флота удалось решить только весной 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией.

https://ukraina.ru/20191205/1025930454.html

https://ukraina.ru/20230609/1046887656.html

https://ukraina.ru/20190119/1022388234.html

https://ukraina.ru/20220201/1033188820.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, россия, леонид кравчук, ельцин, российский газ, транзит, черноморский флот, переговоры, дипломатия