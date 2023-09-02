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Тайны явной истории денежной реформы 1996 года

Тайны явной истории денежной реформы 1996 года - 02.09.2023 Украина.ру

Тайны явной истории денежной реформы 1996 года

К денежной реформе, начавшейся 2 сентября 1996 года, украинцы подошли не то, чтобы подготовленными, но уже несколько уставшими. Большинство людей ничего плохого от неё не ждало. И правда, что плохого могло случиться в финансовой системе страны, в которой 1 мая 1995 года была введена в обращение купюра номиналом 1 000 000 (один миллион) карбованцев?

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:00

2023-09-02T08:00

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Подготовку граждан Украины к денежной реформе начали ещё президент СССР Михаил Горбачёв и глава Совмина СССР Валентин Павлов, замутившие в январе 1991 года конфискационную денежную реформу – купюры достоинством 50 и 100 рублей были выведены из обращения, их можно было обменять на новые, но только в течении трёх дней и на сумму не больше тысячи рублей. Павлов надеялся таким образом вывести из экономики лишнюю денежную массу и угомонить таким образом инфляцию. Получилось не очень…Стрижка купоновСвои собственные "деньги" Украина начала вводить ещё до павловской реформы.В ноябре 1990 года в обращение были введены купоны, основным назначением которых была защита внутреннего (первоначально – муниципального) рынка в условиях дефицита. Чтобы купить определённые категории товаров (мыло, сахар и т.п.) надо было не только заплатить деньги, но и дать купон, выданный по месту работы. Печатались они на листе формата А4, отдельные листочки надлежало вырезать маникюрными ножницами (не обязательно, но автору запомнилось, как тётка в магазине делала это именно так) и гасить штемпелем магазина, дабы неповадно было вторично отовариваться по тому же купону. Купоны имели ограниченное время действия – как правило месяц.В октябре 1991 года купоны были переориентированы на защиту республиканского рынка – их можно было использовать для покупки любых товаров на территории Украины. После оплаты купон нанизывали на специальный штырь в магазине.Ну а в декабре были введены многоразовые купоны, имевшие вид настоящих денег, водяные знаки, соответствующую цветовую гамму. Правда, они именно что походили – степень защиты там была только одна (у гривны – восемь) и купоны печатали на цветных принтерах. Масштаб фальсификаций, впрочем, не потрясал воображения – в 1996 году из оборота изъяли 14 млрд фальшивых карбованцев, что составляет исчезающе малую величину (что-то в районе 0,004% наличной денежной массы).Вообще на тот момент предполагалось, что общей валютой будет союзный рубль, а купоны будут его только дополнять, но тут СССР распался, а договориться о совместном использовании эмиссионного центра в условиях инфляции не удалось и Госбанк перестал выделять наличку Украине. Так, нежданно негаданно, купон стал деньгами…Случилось это 10 января 1992 года, когда Верховная Рада приняла соответствующее постановление. То, что решение временное, подчёркивалось статусом принятого решение – постановление, а не закон. Временное решение растянулось на более чем четыре с половиной года, вместо примерно полугода, как предполагалось изначально.Изначально в стране ходил советский рубль и купон, номинированный в рублях (купоно-карбованец, карбованец – рубль по-украински, это слово есть на советских рублёвых банкнотах). Первый использовался для безналичных расчётов и на рынках, второй – в магазинах. Соответственно зарплата тоже состояла из двух частей – рублёвой и купонной. При этом сразу же возник чёрный рынок, на котором купон ценился дороже рубля (иногда значительно – на вокзалах купон можно было и за два рубля купить).К апрелю 1992 года рубль был вытеснен из наличного оборота, а в ноябре, после окончательного отключения Украины от бывшего союзного эмиссионного центра – из безналичного. Ну а в ноябре 1993 года денежная реформа была проведена в России и советский рубль окончательно исчез из оборота.Кстати, изначальная специализация "Приватбанка", созданного в марте 1992 года, состояла именно в валютообменных операциях между Украиной и Россией.Далее украинское правительство и нацбанк занимались крайне увлекательной игрой в раскрутку инфляции с целью, с одной стороны, поддержать экономику (отчего она предсказуемо рухнула), с другой стороны – нащупать сбалансированный курс (что было невозможно в условиях нестабилизированной экономики).В 1993 году инфляция превысила 10 000% и купоновец даже побил какие-то рекорды, хотя и не стал аналогом зимбабвийского доллара.Так или иначе, но к 1996 году, несмотря на все усилия политиков и экономистов, украинская экономика достаточно стабилизировалась, чтобы ввести полноценную денежную единицу.Продолжалась реформа 16 дней, в течение которых из оборота изъяли 311 триллионов купоно-карбованцев. Меняли по курсу 1 гривна за 100 тысяч купонов. 2 сентября, кстати, появилась только мелочь, которую начали давать в магазинах на сдачу.Проявка гривныЕсли все связанное с купонами выглядело импровизацией, то проектирование гривны, напротив, выглядело продуманной операцией и даёт невероятный простор для разного рода конспирологии.Обратим внимание на странности реформы.1. Конкурс на разработку внешнего вида национальной валюты был объявлен в апреле 1991 года. Верховная Рада приняла решение о принятии новой валюты, гривны, 11 мая.Между тем, по убеждению тогдашнего украинского премьера Витольда Фокина в декабре 1991 года в Беловежской пуще изначально был подписан договор о Союзе независимых государств с общими вооружёнными силами и финансовой системой. Т.е., как минимум до 8 декабря Украина вела переговоры о новом союзе, в котором как минимум с апреля не собиралась быть. Кто и когда принимал решение о выходе Украины из союза не только не известно, но и вопрос, похоже, так не ставился.2. Проектирование новой денежной системы производило впечатление, как будто специально делалось не как в СССР.Например, решено было отказаться от карбованца в пользу гривны, создающей "преемственность" от Киевской Руси и УНР (хотя в УНР и у немецких оккупантов во время Великой Отечественной войны тоже были карбованцы). Интересно, что сразу после введения гривны Нацбанк принялся устанавливать правила транслитерации для других языков. В частности, по-русски надлежало писать "гривня", поскольку это не гривна княжеского периода, а совершенно новое изобретение человеческого разума.Другой пример – советские копейки делились на "серебро" (10, 15, 20, 50 копеек) и "медь" (1, 3, 5 копеек). Украинские копейки (кстати, так и осталось непонятным, почему именно копейки, а не шаги, как в УНР) были "золотые" (10, 25, 50 копеек) и "серебряные" (1, 2, 5 копеек). Отличалась также цветовая гамма купюр. Всё это создало большие проблемы для потребителей, которые долго и не без ущерба для своего кармана привыкали к новой системе.3. Купюры печатались в 1992 году в Канаде (1, 2, 5, 10 гривен) и Великобритании (50 и 100). Монеты изготавливались в Великобритании (монеты британской штамповки в обращение не поступали) и Италии (10 и 25 копеек). Потом проводилась специальная операция по доставке этого всего на Украину.Всё это выглядит подозрительно, но в пределах разумного:- У Украины не было опыта печати купюр с несколькими степенями защиты и монет. Соответствующие технологии и оборудование появились в 1994 году, тогда и начали допечатывать недостающее. Купюры разных годов выпуска и монеты разных серий отличались довольно существенно. Кстати, постановление правительства о создании собственных мощностей производству денег было принято 18 сентября 1991 года – ну хоть после провозглашения независимости…- Печать в нескольких местах была связана с объёмами – в принципе ни одно банкнотно-монетное производство не рассчитано на печать всех вообще денег для немалой страны. Они обычно возмещают естественную убыль, которая, в общем-то, невелика.- Спешили, потому что купоновцы, повторимся, рассматривались как временное решение на непродолжительное время – не более полугода. Учитывая, что доставка денег на Украину продолжалась ещё и в 1993 году, доставку ещё и задержали.- Серьёзное отношение к доставке денег, использование для охраны группы "Альфа" объяснялось именно тем, что, хотя речь шла просто о красивых бумажках, они дорого стоили (кстати, за какие шиши их печатали?) и в ближайшей (на практике – не очень близкой) перспективе должны были стать настоящими деньгами.4. Практически вся слава за проведение реформы (а она была проведена очень мягко и эффективно) была возложена на председателя правления Нацбанка Виктора Ющенко, которому симпатизировал Леонид Кучма и хотел его сделать своим преемником (причём тут симпатии Кучмы и Запада совпадали). Между тем, включённые в процесс люди были уверены, что разработал всю реформу второй глава НБУ Вадим Гетьман, а с технической точки зрения её внедрением занимался первый зампред правления Владимир Стельмах. Ющенко же по привычке миловался трипольскими глечиками.Гетьман был застрелен в лифте собственного дома 23 апреля 1998 года. Убийца был задержан только в 2002 году. Заказчик не найден.5. Дизайн гривны был разработан за неделю киевским художником-графиком Василием Лопатой. Он же осуществлял авторский надзор над гравировкой.Гривна минимум дважды, в 2008 и 2013 года признавалась самой красивой валютой в мире комиссией по вопросам эстетики Международного финансового банка (Швейцария).Лопата за действительно титанический труд получил… ничего. Как могло получиться так, что ему не заплатили, остаётся неясным. Разные источники просто констатируют факт.***Самое удивительное – во всех этих странностях и закономерностях наличествует почва для множества конспирологических версий, но мы не видели ни одной попытки такую версию соорудить.

https://ukraina.ru/20210802/1031974102.html

https://ukraina.ru/20230824/1048805730.html

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