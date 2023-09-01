Российские войска отбили очередную атаку ВСУ в Работино – Балицкий
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Противник понес большие потери и отказался от наступления
Вооруженные силы Украины 1 сентября утром предприняли очередную попытку зайти в село Работино с северного направления, но понесли большие потери и отказались от наступления. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий", - рассказал Балицкий.
По его данным, потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек.
"В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат". – прокомментировал Евгений Балицкий.
Как сообщало издание Украина.ру, ВСУ ранее заняли север Работино, но не были в состоянии взять центр и южную часть населенного пункта.
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