Российские войска отбили очередную атаку ВСУ в Работино – Балицкий - 01.09.2023 Украина.ру
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Российские войска отбили очередную атаку ВСУ в Работино – Балицкий
Российские войска отбили очередную атаку ВСУ в Работино – Балицкий - 01.09.2023 Украина.ру
Российские войска отбили очередную атаку ВСУ в Работино – Балицкий
Противник понес большие потери и отказался от наступления
2023-09-01T12:03
2023-09-01T12:03
новости
запорожская область
вс рф
всу
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Вооруженные силы Украины 1 сентября утром предприняли очередную попытку зайти в село Работино с северного направления, но понесли большие потери и отказались от наступления. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале."С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий", - рассказал Балицкий.По его данным, потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек."В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат". – прокомментировал Евгений Балицкий.Как сообщало издание Украина.ру, ВСУ ранее заняли север Работино, но не были в состоянии взять центр и южную часть населенного пункта.
https://ukraina.ru/20230831/1049071563.html
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новости, запорожская область, вс рф, всу
Новости, Запорожская область, ВС РФ, ВСУ

Российские войска отбили очередную атаку ВСУ в Работино – Балицкий

12:03 01.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Противник понес большие потери и отказался от наступления
Вооруженные силы Украины 1 сентября утром предприняли очередную попытку зайти в село Работино с северного направления, но понесли большие потери и отказались от наступления. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
"С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино. По противнику было нанесено массированное огневое поражение, в результате которого они понесли крупные потери и были вынуждены отказаться от наступательных действий", - рассказал Балицкий.
По его данным, потери солдат из числа ВСУ составили 156 человек.
"В очередной раз на запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат". – прокомментировал Евгений Балицкий.
Как сообщало издание Украина.ру, ВСУ ранее заняли север Работино, но не были в состоянии взять центр и южную часть населенного пункта.
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 16:37
Ситуация на фронте: В Работино — ад, российские силы практически освободили МарьинкуУкраинская армия до сих пор не может взять под контроль Работино на Запорожском направлении. Это нужно ВСУ, чтобы выйти к Токмаку, а там — к Мелитополю и Бердянску и установить огневой контроль над Крымом, Крымским мостом и Азовским морем
 
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