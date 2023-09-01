https://ukraina.ru/20230901/1049084843.html

Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября

Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября - 01.09.2023 Украина.ру

Экстрадиция мужчин, атака беспилотников. Главное на Украине на утро 1 сентября

На Украине заявили о том, что могут экстрадировать в страну покинувших по "поддельным справкам" военнообязанных мужчин. Украинские беспилотники атаковали атомоград Курчатов, Москву и Белгородскую область

2023-09-01T10:07

2023-09-01T10:07

2023-09-01T10:07

эксклюзив

хроники

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О том, что военнообязанных украинцев вернут в страну сообщил вечером 31 августа глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.По его словам, тех военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой. Перед этим государственные органы будут проводить предварительный анализ, который займет несколько месяцев. Также лидер парламентской фракции партии власти подчеркнул, что ответственность будет нести не только коррумпированный чиновник, но и тот, кто его коррумпировал."Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", - указал он.При этом он заявил, что сегодня добиваться выдачи бежавших из страны по поддельным справкам военнообязанных мужчин сегодня стало стало проще. Арахамия отметил, что согласно Уголовному кодексу на Украине сейчас очень усилились направление международно-правовой помощи."Есть вопрос как привлекать людей, которые, используя поддельные документы, выехали за границу. До них добраться прямо сейчас нет возможности. Но по действующему законодательству, у нас усилилось направление международно-правовой помощи и в любой стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запрос на экстрадицию таких людей и привезти на Украину", - рассказал Арахамия.За день до этого — 30 августа — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года."Провёл заседание СНБО. Тематика - военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК. Докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор. Решения следующие: провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители. По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время с начала полномасштабной агрессии", - заявил Зеленский.Также президент Украины анонсировал пересмотр системы определения годности к военной службе "с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности".На следующий день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона, что его офис проверяет военно-врачебные комиссии ещё с октября 2022 года."Я и моя институция проверили 70% ВВК Украины. Их общее количество - 833. В том числе мы проверили ВВК, расположенные вблизи линии фронта. Я пообещал президенту, что за три недели мы закончим эту работу. Очень часто мы сталкивались с тем, что прохождение ВВК носит такой номинальный характер: "Жалобы есть? Нет? Пригоден!" Не хочешь быть годным - включается коррупционная составляющая. Я лично президенту и всем членам СНБО сказал, что по моему мнению, вопрос номер один и проблема номер один в ВВК - это коррупция. Это системная коррупция. Мы даже не представляем масштабов. На этом все хотят зарабатывать. За деньги ты можешь получить любой диагноз. Человеку писали, что у него одна почка, хотя у него две почки и никогда не было хирургических вмешательств", - рассказывал Лубинец.По его словам, вопрос ВВК не решен на 100%. Лубинец рассказал, что для того, чтобы записаться в электронную очередь, нужно выстоять очередь в регистратуру, что также провоцирует коррупцию.Ещё одна проблема — переход ВВК в гражданские больницы. Лубинец рассказал, что меньше всего из военкоматов в гражданские больницы перешло ВВК в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской областях.При этом украинские СМИ отмечают, что борьба с коррупцией в военкоматах и ВВК на самом деле знаменует начало мобилизации."Смена военкомов знаменует собой не только начало нового этапа мобилизации, но и аннулирование всех предыдущих договоренностей, позволявших определенному слою украинцев вполне безбедно существовать, откупаясь от призыва", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Он процитировал представителя Зеленского в Верховной Раде Фёдора Вениславского, заявившего, что правоохранители проверят тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года."Со своей стороны отметим, что подобные действия власти не только будут способствовать углублению раскола в украинском обществе, но и будут усиливать в народе антагонизм в отношении ТЦК и ВСУ. Народный депутат Александр Дубинский уже сообщает, что власть придумала новую схему заработка и продолжается процесс "доения" ВВК и военкомов ручным ГБР Зеленского", - отмечалось в публикации телеграм-канала.Тем временем в украинских телеграм-каналах появляются видео крайне жёсткой мобилизации на улицах украинских городов и избиения военнообязанных.Утром 31 августа СМИ распространили заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что на Украине могут мобилизовать и ограниченно годных к военной службе мужчин.Атаки беспилотниковУкраинский беспилотник атаковал атомоград Курчатов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале."На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются", - рассказал он.Сначала Старовойт сообщал об атаке двух беспилотников на атомград, однако позже уточнил, что "пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один".Значительные повреждения получил фасад нежилого здания, пострадавших нет, также сообщил Старовойт.Кроме того, беспилотник попытался атаковать Москву."Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.Минобороны РФ утром сообщило также о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью."Сегодня утром около 07:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении.В последние дни Украина усилила атаки беспилотниками. Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 30 августа. В результате неё были повреждены 4 самолёта Ил-76.

https://ukraina.ru/20230831/1049078495.html

https://ukraina.ru/20230831/1049063142.html

https://ukraina.ru/20230831/1049056618.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники