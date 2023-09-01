https://ukraina.ru/20230901/1049066574.html

Михаил Амерберг: России придется страшно и долго давить ВСУ до Киева, если она достойно не возьмет Одессу

Михаил Амерберг: России придется страшно и долго давить ВСУ до Киева, если она достойно не возьмет Одессу - 01.09.2023 Украина.ру

Михаил Амерберг: России придется страшно и долго давить ВСУ до Киева, если она достойно не возьмет Одессу

В Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. Хотя, в Румынии действует французский контингент. Сейчас французы злые из-за происходящего в Африке

2023-09-01T03:40

2023-09-01T03:40

2023-09-01T03:40

интервью

всу

россия

сша

приднестровье

молдавия

румыния

франция

одесса

киев

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Поэтому нельзя исключать, что кроме США и Великобритании, в Приднестровском регионе будет действовать третья сила, причем очень жестко, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил АмербергОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил, в прошлом интервью мы говорили, что Россия должна нанести максимальное поражение Украине на разных участках фронта, чтобы у нее физически не было возможности сконцентрировать ударную группировку для вторжения в Приднестровье. Насколько нам это удалось?- Боевые действия Россия ведет успешно. Украина по-прежнему топчется на тех участках, где она все лето пыталась прорвать фронт. Все свелось к боданию за Клещеевку и Работино, а также за несколько десятков сел. Противник понес просто колоссальные потери. Одним словом, ВСУ провалили летнюю кампанию. Поэтому говорить об угрозе вторжения в Приднестровье здесь и сейчас не приходится.С другой стороны, понятно, что эта закладка всегда у них есть. ВСУ могут вторгнуться в Приднестровье только в качестве акта отчаяния.С третьей стороны, западные кураторы Маий Санду опасаются, что если прямо сейчас Кишинев втянется в украинский конфликт, то это будет означать разгром всей молдавской власти, которую они скрупулезно выстраивали еще со времен отстранения Плахотнюка.С четвертой стороны, западные страны прекрасно понимают, что втягивание Молдовы в конфликт на стороне Украины – это очень серьезный рычаг давления на Россию.Вообще многие россияне недооценивают приднестровский фактор. Для них это далеко и непонятно. Официальная Москва тоже об этом много не говорит, чтобы не привлекать внимание, но на приднестровский фактор приходится оглядываться. Как ни крути, это целый регион с российскими гражданами, которые любят Россию даже побольше, чем в некоторых городах РФ.А если боевые действия вокруг Приднестровья все же будут начаты, то это будет новый этап эскалации с угрозой втягивания стран НАТО. Хотя Румыния это тоже не хочет.Повторюсь, Россия пока на поле боя действует успешно и риска для вторжения в Приднестровье пока нет. Но самая большая опасность для ПМР – диверсии и информационное воздействие. Людей, с одной стороны, запугивают, а с другой стороны, пытаются убедить в том, какая прекрасная жизнь в Молдове и какая ужасная в Приднестровье. Многие приднестровцы действительно им верят. Мне в личном общении приходится убеждать их, что это не так.В общем, ситуация вокруг Приднестровья очень сложная. Но эту проблему однозначно придется решать.- Если Румыния однозначно не хочет войны, зачем она обучает украинских пилотов на F-16?- У Румынии хорошая историческая память. "До Сталинграда - с немцами, от Сталинграда – с русскими". К тому же, нужно разделять румынское общество и румынскую власть. Соцсети заполнены огромным количеством роликов, где простые румыны выражают симпатии в адрес России. Просто российские СМИ об этом почему-то не говорят.Это не постановка. Румыны возмущены, что за последние 20 лет от их мощного сельского хозяйства и промышленности ничего не осталось. Румынская экономика была уничтожена в рамках "европейской системы разделения труда". Сами румыны говорят, что их активы захватили транснациональные корпорации.Понятно, что в Румынии установилась проамериканская власть, которая будет следовать в их канве. Но, в отличие от Польши, у нее нет рвения напрямую воевать с Россией. И военных возможностей у нее тоже нет.Основу румынской армии сегодня составляют танки Т-55. Да, их немного модернизировали, но это танки 1950х годов. И их всего 300 штук. Все их бронетранспортеры на базе БТР-60. Если БТР-80 – это уже устаревшая машина, то БТР-60 – это просто гроб на колесах. У них даже БМП-2 нет. Все на базе БМП-1.Их основной самолет – МиГ-21, похожий на длинную сигару. Это даже не МиГ-29, который тоже считается устаревшим. Их у них всего 30 штук. Румыны хотят получить F-16, но с этим тоже большие проблемы.Да, их накачивают американским оружием, но это тоже оружие 1950х-1960х годов.В 2022 году в действующей румынской армии было всего 71 тыс. военнослужащих (и сухопутные, и морские силы). Их резерв – 80 тыс. На 30 миллионную страну – это очень мало.У Румынии есть неплохие силы специальных операций и егерские подразделения, которые умеют действовать в горах.- Еще говорят, что у Румынии неплохая военная разведка, которая в Афганистане натренировалась.- Я не думаю, что у них какая-то особенная разведка. Во-первых, румынский контингент в Афганистане был не самым большим. Во-вторых, их военная разведка ничем не отличается от венгерской или болгарской.Повторюсь, ничего серьезного румынская армия из себя не представляет. Поэтому основную ставку США делает именно на Польшу. Из поляков хотят сделать цепных псов Европы.Хотя, в Румынии действует французский контингент. Вообще у нас мало говорят про французские спецслужбы и разведку, но они действуют активно. В частности, французские специалисты тренируют молдавскую армию. Кстати, во время саммита лидеров европейских государств по улицам Кишинева разъезжали французские бронетранспортеры.Сейчас французы злые из-за происходящего в Африке. Поэтому нельзя исключать, что кроме США и Великобритании, в Приднестровском регионе будет действовать третья сила, причем очень жестко.- Когда мы беседовали в прошлый раз, ВС РФ наносили удары по Одессе и Одесской области. Можно ли подвести их итог?- Удары были нанесены конкретно по зернохранилищам и портовой инфраструктуре. Они были достаточно успешны. Поэтому Молдова становится главным логистическим центром во всей Бессарабии по поставке зерна в Европу.Сейчас Запад резко вспомнил про молдавскую железную дорогу, учитывая, что в Молдавии при Майе Санду вообще перестали ходить поезда. Евросоюз собирается дать деньги на модернизацию дорог и порта Джурджулешты. Но пропускная способность от этого не улучшится. Они обеспечат только 35% от поставок, которые были в рамках зерновой сделки – это их максимум.Если удары продолжатся, то на этом вообще будет поставлена точка.- Учитывая то, как мы пристрелялись по Одессе, можем ли мы рассчитывать, что точно так же мы сможем накрывать украинские группировки, которые могут подготовить для прорыва в Приднестровье?- "Калибры" не наносят удары по войскам. Эти ракеты предназначены для ударов по объектам инфраструктуры.Кстати, мне до сих пор непонятно, почему до сих пор не разрушен мост в Затоке. Сколько раз его уже бомбили? А уничтожить его надо. Это единственный мост, который связывает Молдавию с Одесской области. Почему до сих пор стоят воинские части? Понятно, что их много. Но по ним тоже надо работать системно. Почему стоят аэродромы? Я понимаю, что взлетно-посадочную полосу можно быстро залатать. Но те же диспетчерские станции так просто не восстановишь. Я уже не говорю про неподавленное ПВО.В любом случае в Одессу придется прорываться. Вариантов, чтобы это сделать, и так немного. А если мы не решим все задачи, о которых я говорил, это будет вообще невозможно.- Вернемся к ситуации на фронте. Есть версия, что ВСУ продолжат свои атаки не для того, чтобы что-то прорвать, а чтобы не дать ВС РФ перейти в наступление до осенней распутицы. Удастся ли им это?- Есть версия, что Украина будет готовиться к стратегической обороне так же, как это делала Россия. Поэтому они тянут время.Мы прекрасно знаем, в какое время армии обычно начинают свои наступательные операции. Для этого нужно, чтобы была твердая почва, а войска не были привязаны к дорогам. Чем сильнее войска привязаны к дорогам, тем проще по ним наносить удары. Поэтому я не буду давать оценку тому, что было 24 февраля.Россия может перейти в наступление к зиме 2024 года, когда замерзнет почва и техника будет чувствовать себя более свободно.- А если не замерзнет? Это же юг, а не Сибирь.- Согласен. Поэтому наступательные действия могут вестись на одних направлениях, а на других продолжит удерживаться оборона. Например, на юге может быть сухо, а в районе Харькова – грязь по колено. Так что с точки зрения погоды, то наступать надо или прямо сейчас, или зимой, или весной-летом.В любом случае, если мы хотим с минимальными потерями достичь стратегического успеха, то нам нужна общевойсковая наступательная операция. Такое в последнее время делали во время Великой Отечественной войны. Сейчас надо к этому возвращаться.А для этого надо восстанавливать военные округа. Все же помешались на "профессиональной армии". Мол, у нас будет маленькая компактная армия, которая будет воевать за деньги. Но армия – это часть народа. Защита Родины – долг каждого гражданина. И к деньгам это не имеет никакого отношения. Например, израильская армия всегда была призывной. Но назвать ее непрофессиональной никому не придет в голову.Такие глубокие реформы в ходе боевых действий должны проводиться очень быстро и решительно. Если мы это сделаем, можно будет говорить о серьезных победах.- Насколько для нас критически важно перейти в наступление именно до весны-лета? Или время не имеет значения?- Фактор времени – понятие относительное. Сколько шла война в Афганистане или во Вьетнаме? В эту игру можно играть годами. Мы же пока не переломили серьезные украинские силы, которые могут нанести нам серьезный удар. Более того, даже если мы возьмем Киев, нам придется бороться с диверсантами. Это точно на десятилетия.Возьмем Сирию. Сколько там уже мочат всяких террористов? Причем, там пустыня. Казалось бы, им уже неоткуда появиться, но они все равно берутся. Так можно воевать десятилетиями.Понятно, что мы должны нанести противнику огневое поражение и обескровить его. Но от обороны никогда войны не выигрываются. Войны всегда выигрываются решительным наступлением. Не надо думать, что ВСУ физически закончатся. Там появятся следующие поколения людей, которых будут ловить на остановках и отправлять в бой. Этот круговорот ада будет длиться вечно.- На это есть аргумент, что Украина – не Афганистан и не Вьетнам. Дескать, люди там привыкли к европейскому образу жизни и не будут воевать и партизанить годами.- Я вообще против сегрегации людей. Не надо думать, что в Афганистане живут дикари. Не надо думать, что украинцы – лентяи, которые хотят пить латте. Не надо думать, что будет легко и просто. Будет страшно и кроваво. Если мы не соберемся в кучу и не дадим отпор этой нацистской мрази. Чтобы это все было красиво и достойно.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, приднестровье, молдавия, румыния, франция, одесса, киев, украина, афганистан