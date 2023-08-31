ВСУ под Купянском подтягивают тылы - 31.08.2023 Украина.ру
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ВСУ под Купянском подтягивают тылы
ВСУ под Купянском подтягивают тылы - 31.08.2023 Украина.ру
ВСУ под Купянском подтягивают тылы
Проблемы со снабжением ВСУ сильнее рисков
2023-08-31T10:08
2023-08-31T10:08
новости
украина
всу
потери всу
вооруженные силы украины
госпитали
купянское направление
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"На Купянском направлении противник подтягивает ближе к фронту тыловые подразделения", - сообщает в своём ТГ-канале военный эксперт Андрей Марочко.Он отметил ежедневные потери личного состава и техники ВСУ в ходе активной фазы боевых действий. Поэтому, для ускорения процесса восстановления вооружений и военной техники подвижные войсковые ремонтные средства направлены к линии боевого соприкосновения."Также в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали. Как правило под них используются подвальные помещения. Основная задача таких медучреждений - стабилизация пациента для дальнейшей эвакуации, - сообщил Марочко. - С целью сокращения времени подвоза, отмечена также передислокация в "красную зону" подразделений материально-технического обеспечения".Напомним, Минобороны Украины засекретило сведения о потерях ВСУ на время "войны". Которую официально до сих пор не объявили ни Киев, ни Москва. По сведениям корреспондентов западных изданий, украинская армия несёт огромные потери. В прессе США фигурирует цифра около 400 тыс потерь ВСУ в личном составе.В начале августа замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой интенсивной зоной боевых действий. По её мнению, важность этого участка определяется угрозой наступления Армии России на Харьков.Приближение тыловых подразделений со складами и госпиталями к линии фронта увеличивает риски их огневого поражения. Как правило, к таким мерам прибегают накануне наступления или в очень тяжёлой ситуации с обеспечением передовых частей, непосредственно участвующих в боевых действиях.
https://ukraina.ru/20230829/1049023258.html
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новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, госпитали, купянское направление
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, госпитали, Купянское направление

ВСУ под Купянском подтягивают тылы

10:08 31.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Проблемы со снабжением ВСУ сильнее рисков
"На Купянском направлении противник подтягивает ближе к фронту тыловые подразделения", - сообщает в своём ТГ-канале военный эксперт Андрей Марочко.
Анна Маляр
29 августа, 18:00
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Он отметил ежедневные потери личного состава и техники ВСУ в ходе активной фазы боевых действий. Поэтому, для ускорения процесса восстановления вооружений и военной техники подвижные войсковые ремонтные средства направлены к линии боевого соприкосновения.
"Также в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали. Как правило под них используются подвальные помещения. Основная задача таких медучреждений - стабилизация пациента для дальнейшей эвакуации, - сообщил Марочко. - С целью сокращения времени подвоза, отмечена также передислокация в "красную зону" подразделений материально-технического обеспечения".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
03:50
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Напомним, Минобороны Украины засекретило сведения о потерях ВСУ на время "войны". Которую официально до сих пор не объявили ни Киев, ни Москва. По сведениям корреспондентов западных изданий, украинская армия несёт огромные потери. В прессе США фигурирует цифра около 400 тыс потерь ВСУ в личном составе.
В начале августа замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой интенсивной зоной боевых действий. По её мнению, важность этого участка определяется угрозой наступления Армии России на Харьков.
Приближение тыловых подразделений со складами и госпиталями к линии фронта увеличивает риски их огневого поражения. Как правило, к таким мерам прибегают накануне наступления или в очень тяжёлой ситуации с обеспечением передовых частей, непосредственно участвующих в боевых действиях.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:10
"Поле усеяно трупами украинцев": полковник Макгрегор раскрыл масштаб потерь ВСУУкраинские госпитали переполнены ранеными солдатами, которые уже никогда не вернутся на службу, Киев несет огромные потери на поле боя. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона в интервью Youtube-каналу Dialogue works, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор
 
НовостиУкраинаВСУпотери ВСУВооруженные силы УкраиныгоспиталиКупянское направление
 
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