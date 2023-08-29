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Учебник Мединского возмутил венгров, но от истории им никуда не деться

Учебник Мединского возмутил венгров, но от истории им никуда не деться - 30.08.2023 Украина.ру

Учебник Мединского возмутил венгров, но от истории им никуда не деться

Историк Золтан Джадж считает, что нужно вызвать посла России в Венгрии в МИД на разговор. Его российские коллеги считают, что в российском учебнике нет места фальсификации истории, когда речь идет о событиях в Венгрии 1956 года

2023-08-29T16:18

2023-08-29T16:18

2023-08-30T09:23

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Венгрия должна на официальном уровне отреагировать на выпуск учебника истории для российских старшеклассников, в котором "венгерские революционеры 1956 года изображены как мятежные радикалы и бывшие солдаты фашистской Венгрии". Об этом заявил венгерский историк Золтан Джадж 29 августа в эфире венгерского радио.По словам Золтана, МИД Венгрии должен как минимум вызвать посла России в этой стране на разговор. "Эту ложь нельзя игнорировать, даже если венгерское правительство продолжает придерживаться двусмысленной международной политики", - заявил Золтан Джадж.Венгерский историк полагает, что "фальсификация истории", связанная в 1956 годом, имеет собственную историю. Он рассказал, что в 2006 году МВД России опубликовал большую коллекцию документов российских спецслужб из этого периода. В предисловии ко книге документов говорилось о том, что эти события были "первой цветной революцией в советском лагере", утверждает эксперт."Однако в то время русские объяснили это как цветную революции из-за смены политической власти в Грузии в 2003 году и сменой власти на Украине в 2004-м. Тогда это можно было не воспринимать всерьез, поскольку это была публикация, выпущенная небольшим издательством", - рассказал Золтан.Государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал венгерское восстание "недвусмысленным фактом, не являющимся предметом для дискуссий". По его словам, восстание произошло против коммунистической диктатуры, и "любое утверждение об обратном является ложью". Комментарий Менцера опубликовали в одной из ведущих венгерских газет "Мадьяр Немзет".Восстание против просоветской власти в Венгрии началось 23 октября 1956 года. В середине ноября оно было полностью подавлено советскими войсками. События были вызваны политическими причинами. В послевоенной Венгрии, выступавшей во время Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии, оставалось большое количество сторонников фашистской "Партии скрещенных стрел" (1937-1945 гг.), которые создавали подпольные организации и вели подрывную работу против коммунистического режима. В период холодной войны в Советском Союзе и других соцстранах эти события характеризовались как Венгерский контрреволюционный мятеж, в посткоммунистической Венгрии они получили название Венгерской революции.По словам российского историка, публициста и постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского, в Венгрии того времени были очень сильные реваншистские настроения. Поэтому нет сомнений в том, что бунт 1956 года в Венгрии произошел именно благодаря тем, кто принимал участие в борьбе против Советского Союза, заявил эксперт в интервью Украина.ру."Не будем забывать, что Венгрия к России никогда не пытала тёплых чувств, особенно после революции 1848 года, когда Россия активно поддержала австрийское правительство и помогла подавить венгерское восстание. Да, венгры после этого Россию очень сильно не любили. Не будем забывать, что за годы Великой Отечественной войны было выпущено несколько медалей. За освобождение Белграда, Праги, Варшавы. С другой стороны, были выпущены медали за взятие Берлина, за взятие Кенигсберга и за взятие Будапешта. Венгры продолжали сопротивляться СССР до последнего", - напомнил российский историк.Поэтому, полагает Александр Дмитриевский, основными участниками бунта 1956 года были те представители Венгрии, которые во Вторую мировую войну воевали на стороне Третьего рейха, и в этом просто не может быть сомнений."Понятное дело, что венгры этим возмущены, но, опять же, они никуда от этого не денутся и нам с этим нужно жить. Это трения между странами, которые всегда будут возникать, каким бы хорошим ни были отношения между ними. Россия тоже может припомнить Венгрии участие венгерских военнопленных в гражданской войне в России, при чем и на стороне белых, и на стороне красных. При этом вели они себя далеко не лучшим образом", - рассказал Дмитриевский.Историк напомнил, что в годы перестройки в СССР пытались переосмыслить участие советских войск в подавлении венгерского восстания 1956 года и в подавлении Пражской весны 1968 года."Советский союз в 56-ом и в 68-ом защищал свои внешнеполитические интересы, и это нужно понимать. Если бы Венгрия и Чехословакия выпали из соцлагеря, вся советская зона влияния в Европе оказалась бы разрубленной на две части. При этом зона рассечения простиралась бы по советской границе, потому что и Венгрия, и Чехословакия граничат с Закарпатьем", - рассказал Дмитриевский.При этом, продолжил собеседник Украина.ру, в социалистическом лагере дела были далеко не такими уж и радужными, каким их рисовала советская пресса. Как пример он привел советско-югославский конфликт между президентом Югославии Йосипом Броз Тито и Сталиным."Это был тяжелый конфликт, который нанес колоссальный ущерб и нашим отношениям, и формированию зоны советского влияния, и формированию славянской общности. Как раз панславистские конгрессы после конфликта Тито и Сталина сошлись на нет. Но самое главное, что обе стороны достойно отреагировали на трагедию на горе Авала в Белграде в 1964 году, когда в авиокрушении погибла вся советская делегация. И Тито, и советское руководство действительно проявили максимум благородства, никто не стал осложнять ситуацию", - отметил Дмитриеский.Помимо Югославии, неоднозначная ситуация сложилась в Румынии, где после смерти руководителя Георгиу-Дежа в 1965 году, ко власти пришел радикальный националист Чаушеску, продолжил историк. Также существовали определенные спорные вопросы с Польшей, которая являлась второй страной Варшавского договора по мощности, добавил он.Возвращаясь к Венгрии, Александр Дмитриев очередной раз подчеркнул, что любой выход этой страны из советской зоны влияния действительно нанес бы колоссальный ущерб СССР, поэтому советские власти вынуждены были защищать свои интересы в этой стране.Новый учебник по истории для школьников 10-х и 11-х классов в начале августа представили помощник президента России Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов. Авторами выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и сам Мединский. Ожидается, что обучение в школах России по новому учебнику начнется с 1 сентября 2023 года.

https://ukraina.ru/20230828/1048991268.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, венгрия, учебник, мид