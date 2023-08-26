Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами" - 26.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230826/1048949186.html
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами" - 26.08.2023 Украина.ру
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
Польская полиция умыла руки: необандеровцев трогать нельзя
2023-08-26T18:28
2023-08-26T18:28
польша
украина
бандеровцы
бандера
волынская резня
криминал
полиция
геноцид
хулиганство
неонацисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101405/36/1014053614_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa6a2cfb8bb786f0eff1b6e43f25517.jpg
В ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие. Полиция прибыла на место происшествия, выяснила обстоятельства конфликта, однако не стала никого задерживать и позорно ретировалась.Пострадавшие, их друзья и родственники возмущены. Однако в силу специфики политического момента, характеризующегося противоестественной любовью идейных наследников Бандеры и Пилсудского, поделать ничего не могут. Единственное, что им пришло на ум – предать позорный инцидент публичности.Официальная Варшава резко негативно относится к персоне украинского националиста Степана Бандеры и его последователям, устроившим "Волынскую резню". Польский парламент законодательно утвердил трактовку этой трагедии Второй мировой войны как акт геноцида в отношении поляков.После государственного переворота на Украине 2014 года (при участии Польши) героизация бандеровщины на официальном уровне приняла невиданные обороты. При этом польские элиты хоть и подавали голоса возмущения, но для внутренней аудитории, а Киеву демонстрировали всяческую поддержку на почве ставшей общей русофобии.
https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html
https://ukraina.ru/20221213/1041761482.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101405/36/1014053614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94c8567419900aae89251a469997a04f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, украина, бандеровцы, бандера, волынская резня, криминал, полиция, геноцид, хулиганство, неонацисты, украинские националисты
Польша, Украина, бандеровцы, Бандера, Волынская резня, криминал, полиция, геноцид, хулиганство, неонацисты, украинские националисты

Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"

18:28 26.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУкраинские националисты прошли маршем по центру Львова
Украинские националисты прошли маршем по центру Львова - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Польская полиция умыла руки: необандеровцев трогать нельзя
В ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие. Полиция прибыла на место происшествия, выяснила обстоятельства конфликта, однако не стала никого задерживать и позорно ретировалась.
дивизия СС Галичина Гитлер плакат листовка
2 августа, 08:00История
Как Гитлер "кинул" бандеровцев: Дистрикт Галичина вместо украинского государстваДистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включённой в состав Третьего рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трёх областей Западной Украины. Сейчас этот опыт выглядит особенно актуальным, хотя поляки, похоже, всего тремя областями не ограничатся
Пострадавшие, их друзья и родственники возмущены. Однако в силу специфики политического момента, характеризующегося противоестественной любовью идейных наследников Бандеры и Пилсудского, поделать ничего не могут. Единственное, что им пришло на ум – предать позорный инцидент публичности.
Официальная Варшава резко негативно относится к персоне украинского националиста Степана Бандеры и его последователям, устроившим "Волынскую резню". Польский парламент законодательно утвердил трактовку этой трагедии Второй мировой войны как акт геноцида в отношении поляков.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 15:11История
"Украинские националисты хуже немцев". Умер польский космонавт, выживший в Волынской резне
После государственного переворота на Украине 2014 года (при участии Польши) героизация бандеровщины на официальном уровне приняла невиданные обороты. При этом польские элиты хоть и подавали голоса возмущения, но для внутренней аудитории, а Киеву демонстрировали всяческую поддержку на почве ставшей общей русофобии.
 
ПольшаУкраинабандеровцыБандераВолынская резнякриминалполициягеноцидхулиганствонеонацистыукраинские националисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
18:44ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
18:28Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
18:07Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России
18:00Алексей Резников против всех. Итоги 26 августа на Украине
18:00Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал
17:43ВВС Украины уточнили типы разбившихся самолётов и количество погибших
17:11В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников
16:35Второй пошёл: балкер Primus покинул Одессу после "зерновой сделки"
16:13МИД РФ: Запад сколачивает антироссийскую коалицию под "формулу мира" Зеленского
16:06Бунт против паразитарной надстройки. Эксперты о расширении БРИКС
16:00МИД России: Запад накачивает оружием украинских неонацистов
15:51Фархад Ибрагимов о шансах Эрдогана уговорить Путина на зерновую сделку: "Нужен железобетонный договор"
15:19ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами, жертв стало больше
15:04Медведев: "Байден превратился в заложника Украины"
14:26Буданов обитает в бункере с женой
14:11Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?
13:54Пленный украинский капитан рассказал о наёмниках из Белоруссии и Грузии
13:00Комментарий посольства РФ по бойцу "Русича", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 августа
12:45Президент Венгрии заявила о мирном плане по Украине
Лента новостейМолния