https://ukraina.ru/20230826/1048949186.html

Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"

Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами" - 26.08.2023 Украина.ру

Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"

Польская полиция умыла руки: необандеровцев трогать нельзя

2023-08-26T18:28

2023-08-26T18:28

2023-08-26T18:28

польша

украина

бандеровцы

бандера

волынская резня

криминал

полиция

геноцид

хулиганство

неонацисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101405/36/1014053614_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa6a2cfb8bb786f0eff1b6e43f25517.jpg

В ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие. Полиция прибыла на место происшествия, выяснила обстоятельства конфликта, однако не стала никого задерживать и позорно ретировалась.Пострадавшие, их друзья и родственники возмущены. Однако в силу специфики политического момента, характеризующегося противоестественной любовью идейных наследников Бандеры и Пилсудского, поделать ничего не могут. Единственное, что им пришло на ум – предать позорный инцидент публичности.Официальная Варшава резко негативно относится к персоне украинского националиста Степана Бандеры и его последователям, устроившим "Волынскую резню". Польский парламент законодательно утвердил трактовку этой трагедии Второй мировой войны как акт геноцида в отношении поляков.После государственного переворота на Украине 2014 года (при участии Польши) героизация бандеровщины на официальном уровне приняла невиданные обороты. При этом польские элиты хоть и подавали голоса возмущения, но для внутренней аудитории, а Киеву демонстрировали всяческую поддержку на почве ставшей общей русофобии.

https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html

https://ukraina.ru/20221213/1041761482.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

польша, украина, бандеровцы, бандера, волынская резня, криминал, полиция, геноцид, хулиганство, неонацисты, украинские националисты