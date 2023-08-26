https://ukraina.ru/20230826/1048949186.html
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами" - 26.08.2023 Украина.ру
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
Польская полиция умыла руки: необандеровцев трогать нельзя
2023-08-26T18:28
2023-08-26T18:28
2023-08-26T18:28
польша
украина
бандеровцы
бандера
волынская резня
криминал
полиция
геноцид
хулиганство
неонацисты
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В ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие. Полиция прибыла на место происшествия, выяснила обстоятельства конфликта, однако не стала никого задерживать и позорно ретировалась.Пострадавшие, их друзья и родственники возмущены. Однако в силу специфики политического момента, характеризующегося противоестественной любовью идейных наследников Бандеры и Пилсудского, поделать ничего не могут. Единственное, что им пришло на ум – предать позорный инцидент публичности.Официальная Варшава резко негативно относится к персоне украинского националиста Степана Бандеры и его последователям, устроившим "Волынскую резню". Польский парламент законодательно утвердил трактовку этой трагедии Второй мировой войны как акт геноцида в отношении поляков.После государственного переворота на Украине 2014 года (при участии Польши) героизация бандеровщины на официальном уровне приняла невиданные обороты. При этом польские элиты хоть и подавали голоса возмущения, но для внутренней аудитории, а Киеву демонстрировали всяческую поддержку на почве ставшей общей русофобии.
https://ukraina.ru/20230802/1048353109.html
https://ukraina.ru/20221213/1041761482.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, украина, бандеровцы, бандера, волынская резня, криминал, полиция, геноцид, хулиганство, неонацисты, украинские националисты
Польша, Украина, бандеровцы, Бандера, Волынская резня, криминал, полиция, геноцид, хулиганство, неонацисты, украинские националисты
Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
Польская полиция умыла руки: необандеровцев трогать нельзя
В ночь на 24 августа в Варшаве группа украинской молодёжи избила варшавских сверстников за отказ скандировать бандеровское приветствие. Полиция прибыла на место происшествия, выяснила обстоятельства конфликта, однако не стала никого задерживать и позорно ретировалась.
Пострадавшие, их друзья и родственники возмущены. Однако в силу специфики политического момента, характеризующегося противоестественной любовью идейных наследников Бандеры и Пилсудского, поделать ничего не могут. Единственное, что им пришло на ум – предать позорный инцидент публичности.
Официальная Варшава резко негативно относится к персоне украинского националиста Степана Бандеры и его последователям, устроившим "Волынскую резню". Польский парламент законодательно утвердил трактовку этой трагедии Второй мировой войны как акт геноцида в отношении поляков.
После государственного переворота на Украине 2014 года (при участии Польши) героизация бандеровщины на официальном уровне приняла невиданные обороты. При этом польские элиты хоть и подавали голоса возмущения, но для внутренней аудитории, а Киеву демонстрировали всяческую поддержку на почве ставшей общей русофобии.