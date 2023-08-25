https://ukraina.ru/20230825/1048935334.html

Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться

Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться - 25.08.2023 Украина.ру

Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться

Применение белого фосфора со стороны ВСУ - крайняя степень терроризма, но Запад готов сделать что угодно, чтобы спровоцировать Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал биохимик, химик-синтетик, автор-разработчик отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк

2023-08-25T15:08

2023-08-25T15:08

2023-08-25T15:08

интервью

леонид ринк

белый фосфор

дождь

русские

украинцы

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В пятницу, 24 августа, стало известно, что несколько дней назад украинские войска применили в зоне специальной военной операции РСЗО "Град" с боеприпасами с белым фосфором. При этом фосфорные боеприпасы запрещены несколькими международными конвенциями.- Леонид Игоревич, в чем специфика белого фосфора?- Фосфорный дождь дает сжигание органики, в том числе человеческих тел. На тех участках, куда этот фосфор попал, появляются незаживающие и совершенно страшные раны. Повторюсь, страшные мучения переживают все биологические объекты, которые попадают под фосфорный дождь. Это очень страшно.Применение такого оружия - это уже крайняя степень терроризма. И отвечать на это надо с нашей стороны так, чтобы люди с той стороны поняли, что так делать нельзя. Я не вижу, как по-другому можно учить людей, которые продолжают так себя вести.- Откуда ВСУ взяли белый фосфор?- Англосаксы это все, конечно, делают, чтобы наши народы как можно сильнее ненавидели друг друга.Все в мире знают, что это запрещено, и тем не менее, по указанию англичан и американцев, ВСУ вот это все творят. Хотя я, честно говоря, не уверен, что исполнители - украинцы. Наверняка, иностранные, может быть, польские или какие-то другие вояки.- Почему именно сейчас применили этот белый фосфор, а не месяц назад, например?- У них сейчас День независимости, им надо как-то отпраздновать, чтобы нам было плохо. К тому же у нас сейчас достаточно приличные успехи на Купянском и других направлениях. Поэтому, я думаю, они хотят, чтобы мы сделали что-то незаконное в ответ. Они очень этого хотят! Чтобы всему миру было понятно, "какие русские плохие".- Вы сказали, что обязательно нужно ответить на фосфорный дождь, но, с другой стороны, нельзя позволить им сделать из нас сделать "плохих русских". Где эта граница? Что нужно сделать?- По-человечески мы все понимаем, что на такие жуткие поступки надо отвечать сильным ударом. И я думаю, что наши найдут, чего сжечь. Например, какие-то штабы, центры принятия решений.- Какая-то международная реакция будет?- Бог с вами, о каких международных реакциях речь? Если Запад хочет, чтобы нас посильнее укололи. Они делают так, чтобы мы украинцев наших дорогих еще сильнее душили, давили и уничтожали. Им нужно это, чтобы между нашими народами была вражда, причем не на пять минут, а на века.- Может ли в ближайшее время появиться какое-то новое химическое оружие?- Мы химическое оружие уничтожили. Американцы 25% своего химического оружия не уничтожили. Так что тут вроде бы понятно…

https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, леонид ринк, белый фосфор, дождь, русские, украинцы