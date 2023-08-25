https://ukraina.ru/20230825/1048935334.html
Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться
Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться - 25.08.2023 Украина.ру
Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться
Применение белого фосфора со стороны ВСУ - крайняя степень терроризма, но Запад готов сделать что угодно, чтобы спровоцировать Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал биохимик, химик-синтетик, автор-разработчик отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк
2023-08-25T15:08
2023-08-25T15:08
2023-08-25T15:08
интервью
леонид ринк
белый фосфор
дождь
русские
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048934418_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_034240f37016610d2d7f050241dce6a2.jpg
В пятницу, 24 августа, стало известно, что несколько дней назад украинские войска применили в зоне специальной военной операции РСЗО "Град" с боеприпасами с белым фосфором. При этом фосфорные боеприпасы запрещены несколькими международными конвенциями.- Леонид Игоревич, в чем специфика белого фосфора?- Фосфорный дождь дает сжигание органики, в том числе человеческих тел. На тех участках, куда этот фосфор попал, появляются незаживающие и совершенно страшные раны. Повторюсь, страшные мучения переживают все биологические объекты, которые попадают под фосфорный дождь. Это очень страшно.Применение такого оружия - это уже крайняя степень терроризма. И отвечать на это надо с нашей стороны так, чтобы люди с той стороны поняли, что так делать нельзя. Я не вижу, как по-другому можно учить людей, которые продолжают так себя вести.- Откуда ВСУ взяли белый фосфор?- Англосаксы это все, конечно, делают, чтобы наши народы как можно сильнее ненавидели друг друга.Все в мире знают, что это запрещено, и тем не менее, по указанию англичан и американцев, ВСУ вот это все творят. Хотя я, честно говоря, не уверен, что исполнители - украинцы. Наверняка, иностранные, может быть, польские или какие-то другие вояки.- Почему именно сейчас применили этот белый фосфор, а не месяц назад, например?- У них сейчас День независимости, им надо как-то отпраздновать, чтобы нам было плохо. К тому же у нас сейчас достаточно приличные успехи на Купянском и других направлениях. Поэтому, я думаю, они хотят, чтобы мы сделали что-то незаконное в ответ. Они очень этого хотят! Чтобы всему миру было понятно, "какие русские плохие".- Вы сказали, что обязательно нужно ответить на фосфорный дождь, но, с другой стороны, нельзя позволить им сделать из нас сделать "плохих русских". Где эта граница? Что нужно сделать?- По-человечески мы все понимаем, что на такие жуткие поступки надо отвечать сильным ударом. И я думаю, что наши найдут, чего сжечь. Например, какие-то штабы, центры принятия решений.- Какая-то международная реакция будет?- Бог с вами, о каких международных реакциях речь? Если Запад хочет, чтобы нас посильнее укололи. Они делают так, чтобы мы украинцев наших дорогих еще сильнее душили, давили и уничтожали. Им нужно это, чтобы между нашими народами была вражда, причем не на пять минут, а на века.- Может ли в ближайшее время появиться какое-то новое химическое оружие?- Мы химическое оружие уничтожили. Американцы 25% своего химического оружия не уничтожили. Так что тут вроде бы понятно…
https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048934418_82:0:533:338_1920x0_80_0_0_cbd086b3728c8fb5e6097966105462cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, леонид ринк, белый фосфор, дождь, русские, украинцы
Автор "Новичка" Леонид Ринк: Запад вызвал фосфорный дождь, чтобы не дать русским и украинцам помириться
Применение белого фосфора со стороны ВСУ - крайняя степень терроризма, но Запад готов сделать что угодно, чтобы спровоцировать Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал биохимик, химик-синтетик, автор-разработчик отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк
В пятницу, 24 августа, стало известно, что несколько дней назад украинские войска применили в зоне специальной военной операции РСЗО "Град" с боеприпасами с белым фосфором. При этом фосфорные боеприпасы запрещены несколькими международными конвенциями.
- Леонид Игоревич, в чем специфика белого фосфора?
- Фосфорный дождь дает сжигание органики, в том числе человеческих тел. На тех участках, куда этот фосфор попал, появляются незаживающие и совершенно страшные раны.
Повторюсь, страшные мучения переживают все биологические объекты, которые попадают под фосфорный дождь. Это очень страшно.
Применение такого оружия - это уже крайняя степень терроризма. И отвечать на это надо с нашей стороны так, чтобы люди с той стороны поняли, что так делать нельзя. Я не вижу, как по-другому можно учить людей, которые продолжают так себя вести.
- Откуда ВСУ взяли белый фосфор?
- Англосаксы это все, конечно, делают, чтобы наши народы как можно сильнее ненавидели друг друга.
Все в мире знают, что это запрещено, и тем не менее, по указанию англичан и американцев, ВСУ вот это все творят. Хотя я, честно говоря, не уверен, что исполнители - украинцы. Наверняка, иностранные, может быть, польские или какие-то другие вояки.
- Почему именно сейчас применили этот белый фосфор, а не месяц назад, например?
- У них сейчас День независимости, им надо как-то отпраздновать, чтобы нам было плохо. К тому же у нас сейчас достаточно приличные успехи на Купянском и других направлениях.
Поэтому, я думаю, они хотят, чтобы мы сделали что-то незаконное в ответ. Они очень этого хотят! Чтобы всему миру было понятно, "какие русские плохие".
- Вы сказали, что обязательно нужно ответить на фосфорный дождь, но, с другой стороны, нельзя позволить им сделать из нас сделать "плохих русских". Где эта граница? Что нужно сделать?
- По-человечески мы все понимаем, что на такие жуткие поступки надо отвечать сильным ударом. И я думаю, что наши найдут, чего сжечь. Например, какие-то штабы, центры принятия решений.
- Какая-то международная реакция будет?
- Бог с вами, о каких международных реакциях речь? Если Запад хочет, чтобы нас посильнее укололи. Они делают так, чтобы мы украинцев наших дорогих еще сильнее душили, давили и уничтожали. Им нужно это, чтобы между нашими народами была вражда, причем не на пять минут, а на века.
- Может ли в ближайшее время появиться какое-то новое химическое оружие?
- Мы химическое оружие уничтожили. Американцы 25% своего химического оружия не уничтожили. Так что тут вроде бы понятно…