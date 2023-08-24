https://ukraina.ru/20230824/1048898948.html

Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по 100 убитых, что в 2 раза больше, чем было месяц назад

Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по 100 убитых, что в 2 раза больше, чем было месяц назад - 24.08.2023 Украина.ру

Наступление на Купянск: у ВСУ каждый день по 100 убитых, что в 2 раза больше, чем было месяц назад

Украинцы, применяя кассетные снаряды, пытаются взять высоты вокруг Бахмута, а сам город - под огневой контроль. Лесопосадки в том месте артиллерия разбила в хлам

2023-08-24T04:42

2023-08-24T04:42

2023-08-24T04:42

эксклюзив

купянское направление

купянск

сдд

артёмовск (бахмут)

соледар

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КупянскДонецкий офицер с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру сообщил, что цель и задача российского наступления на Купянск не столько взять этот город, хотя такая задача тоже стоит перед армией, сколько отвлечь на себя украинские резервы, которые киевское командование вынуждено снимать с других участков фронта – артемовского, запорожского и южнодонецкого, тем самым ослабляя там давление на российские позиции."Поясню. Еще в феврале-марте этого года наши подразделения были около Синьковки, а сейчас, в конце лета она только серой зоне. Это свидетельствует о том, что цель не столько взять Купянск, сколько перемолоть украинские резервы. И мы эту задачу успешно решаем. Наступая на Купянск, за последний месяц мы серьезно усилили давление на ВСУ, что в два раза увеличило их потери. Если в июле среднесуточные потери ВСУ составляли 49 человек убитыми, то в августе – уже 96", - констатирует Оцелот.Купянское направление – это сейчас единственное направление, где продвижение российской армии идет на километры в сутки."Обычная единица продвижения во время боевых действий - это занятые населенные пункты. Так измерялось продвижение российской армии в начале СВО, и даже прошлым летом до падения Лисичанска и Северодонецка.Сейчас единица продвижения на фронте - это уничтожение опорных пунктов врага, продвигаются на 400-500 м. Гораздо реже говорится о продвижении в километрах . Но если, где и говорится о продвижении в километрах, то только на купянском направлении", - сказал Оцелот.Но все равно говорить о том, что Купянск вот-вот падет было бы неправильно. Несколько дней назад украинцы взорвали мост через реку Оскол, на которой стоит этот город, и провели эвакуацию. Это вроде как создает впечатление о том, что российская армия в ближайшее время займет Купянск. Но это не так."Еще две недели назад мы вошли в Синьковку, площадь которой 1,25 кв.км и население в 400 человек (по данным, правда, 20-летней давности), но деревня до сих пор нами не занята.В таком случае спрашивается: если такие темпы нашего наступления сохранятся, то за сколько мы сможем взять ту часть Купянска, которая находится на левом берегу Оскола, площадь которой 4,4 кв.км и с населением в 10 тысяч человек", - задается риторическим вопросом Оцелот.Под БахмутомУкраинская армия продолжает попытки взять под огневой контроль Бахмут и обойти его с севера и с юга. Поэтому сейчас идут ожесточенные бои в районе Соледара (это на север) и Клещеевки (на юг), но у ВСУ ничего не получается."Украинцы на нас сильно там сейчас давят. Наносят нам серьезный ущерб. Пытаются захватить окрестные высоты, но мы стоим. Битвы идут за лесопосадки. То мы туда зайдем, то они. В итоге артиллерия разносит их просто в хлам. ВСУ ежедневно применяют по нам кассетные снаряды и дроны, с которых сбрасывают бомбы, что приводит к большим потерям у нас. Именно основные потери из-за них, а не от "классических" снарядов, - рассказывает изданию Украина.ру боец из Союза добровольцев Донбасса с позывным "Араб", который был ранен в руку "содержимым" кассетного снаряда. – Что такое обычный снаряд? Он ранит от разрыва корпуса и сердечника. От разрыва всего 8-9 осколков. А кассетный снаряд на подлете раскрывается, выпуская суббоеприпас, начинка которого состоит из мелких частей. Вот мой товарищ с позывным "Ратибор" был недавно ранен. В него попало 29 осколков, 9 из которых в голову"Араб говорит, что в наших подразделениях сейчас накопилась сильная усталость, не хватает резервов, но, тем не менее, наша оборона устойчива.

https://ukraina.ru/20230821/1048844865.html

https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html

купянск

соледар

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, купянское направление, купянск, сдд, артёмовск (бахмут), соледар