Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
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Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ
Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру
Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ
Генеральная прокуратура Украины подозревает задержанного в том, что, выступая на интернет-форумах, он "отрицал ценность украинского языка и культуры"
2023-08-23T14:41
2023-08-23T14:41
новости
украина
генеральная прокуратура украины
славянск
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На Украине задержали жителя Славянска, который в чате российского портала передавал информацию о расположении объектов гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ. Об этом 23 августа сообщил офис генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале."По данным следствия, с марта по май 2022 года житель г. Славянска распространял среди пользователей публичного форума одного из российских сайтов информацию военного характера. Для распространения данных мужчина использовал чат сайта, на котором публикуются в основном новости IT-индустрии и статьи с обзорами компьютерной техники", - говорится в сообщении.На электронном ресурсе подозреваемый выкладывал карты с пометками дислокации личного состава и вооружения ВСУ, а также данные о направлениях движения военной техники, размещении блокпостов и патрулей, отметили в офисе гименального прокурора Украины."Кроме того, в текстовых монологах мужчина выступал с критикой демократических процессов, происходивших в Украине в 2013-2014 годах, отрицал ценность украинского языка и культуры и высказывал оскорбления в адрес волонтеров", - подчеркивается в сообщении.Гражданин Славянска активно участвовал в интернет-опросах, где отмечал победу России в качестве ожидаемого результата специальной военной операции.Ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащего, который якобы собирал информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По версии следствия, задержанный вступил в украинскую армию до начала специальной военной операции и служил в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.
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новости, украина, генеральная прокуратура украины, славянск
Новости, Украина, Генеральная прокуратура Украины, Славянск

Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ

14:41 23.08.2023
 
© Фото : пресс-служба ГП УкраиныГПУ генеральная прокуратура украины
ГПУ генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба ГП Украины
Читать в
Генеральная прокуратура Украины подозревает задержанного в том, что, выступая на интернет-форумах, он "отрицал ценность украинского языка и культуры"
На Украине задержали жителя Славянска, который в чате российского портала передавал информацию о расположении объектов гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ. Об этом 23 августа сообщил офис генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.
"По данным следствия, с марта по май 2022 года житель г. Славянска распространял среди пользователей публичного форума одного из российских сайтов информацию военного характера. Для распространения данных мужчина использовал чат сайта, на котором публикуются в основном новости IT-индустрии и статьи с обзорами компьютерной техники", - говорится в сообщении.
На электронном ресурсе подозреваемый выкладывал карты с пометками дислокации личного состава и вооружения ВСУ, а также данные о направлениях движения военной техники, размещении блокпостов и патрулей, отметили в офисе гименального прокурора Украины.
"Кроме того, в текстовых монологах мужчина выступал с критикой демократических процессов, происходивших в Украине в 2013-2014 годах, отрицал ценность украинского языка и культуры и высказывал оскорбления в адрес волонтеров", - подчеркивается в сообщении.
Гражданин Славянска активно участвовал в интернет-опросах, где отмечал победу России в качестве ожидаемого результата специальной военной операции.
Ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащего, который якобы собирал информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По версии следствия, задержанный вступил в украинскую армию до начала специальной военной операции и служил в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 14:02
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