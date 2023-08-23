https://ukraina.ru/20230823/1048886965.html

Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ

Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру

Отрицал ценность мовы. В Славянске задержали мужчину за посты про ВСУ

Генеральная прокуратура Украины подозревает задержанного в том, что, выступая на интернет-форумах, он "отрицал ценность украинского языка и культуры"

2023-08-23T14:41

2023-08-23T14:41

2023-08-23T14:41

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украина

генеральная прокуратура украины

славянск

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На Украине задержали жителя Славянска, который в чате российского портала передавал информацию о расположении объектов гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ. Об этом 23 августа сообщил офис генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале."По данным следствия, с марта по май 2022 года житель г. Славянска распространял среди пользователей публичного форума одного из российских сайтов информацию военного характера. Для распространения данных мужчина использовал чат сайта, на котором публикуются в основном новости IT-индустрии и статьи с обзорами компьютерной техники", - говорится в сообщении.На электронном ресурсе подозреваемый выкладывал карты с пометками дислокации личного состава и вооружения ВСУ, а также данные о направлениях движения военной техники, размещении блокпостов и патрулей, отметили в офисе гименального прокурора Украины."Кроме того, в текстовых монологах мужчина выступал с критикой демократических процессов, происходивших в Украине в 2013-2014 годах, отрицал ценность украинского языка и культуры и высказывал оскорбления в адрес волонтеров", - подчеркивается в сообщении.Гражданин Славянска активно участвовал в интернет-опросах, где отмечал победу России в качестве ожидаемого результата специальной военной операции.Ранее сотрудники СБУ задержали военнослужащего, который якобы собирал информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По версии следствия, задержанный вступил в украинскую армию до начала специальной военной операции и служил в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20230803/1048451913.html

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новости, украина, генеральная прокуратура украины, славянск