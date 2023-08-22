https://ukraina.ru/20230822/1048873863.html

Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО

Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО - 22.08.2023 Украина.ру

Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос МИА "Россия сегодня" относительно присоединения Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций

2023-08-22T22:06

2023-08-22T22:06

2023-08-22T22:07

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Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципов нейтралитета, сказала Захарова.Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну большого преимущества во внешней политике, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и авторитет в международной дипломатии, отметила дипломат.Захарова отметила, что Россия и раньше сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные мероприятия.

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новости, мария захарова, швейцария, санкции, украина, нато