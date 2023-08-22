Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО
22:06 22.08.2023 (обновлено: 22:07 22.08.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос МИА "Россия сегодня" относительно присоединения Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций
Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципов нейтралитета, сказала Захарова.
"Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО", - подчеркнула Захарова.
Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну большого преимущества во внешней политике, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и авторитет в международной дипломатии, отметила дипломат.
Захарова отметила, что Россия и раньше сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные мероприятия.