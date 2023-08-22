Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО - 22.08.2023 Украина.ру
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Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО
Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО - 22.08.2023 Украина.ру
Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос МИА "Россия сегодня" относительно присоединения Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций
2023-08-22T22:06
2023-08-22T22:07
новости
мария захарова
швейцария
санкции
украина
нато
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Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципов нейтралитета, сказала Захарова.Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну большого преимущества во внешней политике, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и авторитет в международной дипломатии, отметила дипломат.Захарова отметила, что Россия и раньше сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные мероприятия.
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452
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новости, мария захарова, швейцария, санкции, украина, нато
Новости, Мария Захарова, Швейцария, санкции, Украина, НАТО

Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО

22:06 22.08.2023 (обновлено: 22:07 22.08.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос МИА "Россия сегодня" относительно присоединения Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций
Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза лишь подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципов нейтралитета, сказала Захарова.
"Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО", - подчеркнула Захарова.
Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну большого преимущества во внешней политике, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и авторитет в международной дипломатии, отметила дипломат.
Захарова отметила, что Россия и раньше сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные мероприятия.
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 17:50
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза Швейцария приветствует решение Евросоюза о добавлении её в список стран, вводящих санкции против России, говорится в заявлении минэкономики Швейцарии
 
НовостиМария ЗахароваШвейцариясанкцииУкраинаНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
22:06Захарова: Швейцария поддерживает преступный режим в Киеве и дрейфует в сторону НАТО
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