https://ukraina.ru/20230822/1048873717.html

Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ

Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ - 22.08.2023 Украина.ру

Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ

Разрушение плотины и исчезновение воды в Каховском водохранилище вынудило крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) принять дополнительные меры защиты. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ 22 августа

2023-08-22T21:43

2023-08-22T21:43

2023-08-22T21:44

новости

запорожская аэс

каховская гэс

вода

ядерные реакторы

безопасность

магатэ

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047283879_0:27:3016:1723_1920x0_80_0_0_241c06ca215d6a99dd4d94f8f46aa7f9.jpg

Специалисты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начали откачку воды из новой скважины с грунтовыми водами. Также в следующем месяце планируется построить еще одну скважину в рамках усилий по обеспечению охлаждения шести реакторов станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Разрушение плотины Каховской ГЭС и последующее исчезновение большей части Каховского водохранилища, которое ЗАЭС использовала для охлаждения, вынудило принять меры по защите всей доступной воды, включая большой пруд-охладитель рядом с участком, и начать поиск альтернативных источников, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.Новая скважина, которая расположена вблизи спринклерных прудов, уже введена в эксплуатацию и в настоящее время дает около 20 куб. м воды в час. Специалисты ЗАЭС намерены построить дополнительно 10-12 колодцев по периметру дождевальных прудов.Эксперты МАГАТЭ ожидают в ближайшие дни получить доступ на крыши реакторных зданий № 1, 2, 5 и 6. Ранее группа специалистов МАГАТЭ не обнаружила мины или взрывчатые вещества на крышах и в машинных залах блоков 3 и 4, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.Надёжная конструкция водо-водяных реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности ЗАЭС. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму".Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.

https://ukraina.ru/20230708/1047894586.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, каховская гэс, вода, ядерные реакторы, безопасность, магатэ, рафаэль гросси