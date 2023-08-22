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Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ
Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ - 22.08.2023 Украина.ру
Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ
Разрушение плотины и исчезновение воды в Каховском водохранилище вынудило крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) принять дополнительные меры защиты. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ 22 августа
2023-08-22T21:43
2023-08-22T21:43
2023-08-22T21:44
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Специалисты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начали откачку воды из новой скважины с грунтовыми водами. Также в следующем месяце планируется построить еще одну скважину в рамках усилий по обеспечению охлаждения шести реакторов станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Разрушение плотины Каховской ГЭС и последующее исчезновение большей части Каховского водохранилища, которое ЗАЭС использовала для охлаждения, вынудило принять меры по защите всей доступной воды, включая большой пруд-охладитель рядом с участком, и начать поиск альтернативных источников, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.Новая скважина, которая расположена вблизи спринклерных прудов, уже введена в эксплуатацию и в настоящее время дает около 20 куб. м воды в час. Специалисты ЗАЭС намерены построить дополнительно 10-12 колодцев по периметру дождевальных прудов.Эксперты МАГАТЭ ожидают в ближайшие дни получить доступ на крыши реакторных зданий № 1, 2, 5 и 6. Ранее группа специалистов МАГАТЭ не обнаружила мины или взрывчатые вещества на крышах и в машинных залах блоков 3 и 4, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.Надёжная конструкция водо-водяных реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности ЗАЭС. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму".Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская аэс, каховская гэс, вода, ядерные реакторы, безопасность, магатэ, рафаэль гросси
Новости, Запорожская АЭС, Каховская ГЭС, вода, ядерные реакторы, безопасность, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Россия копает скважины вокруг ЗАЭС, чтобы предотвратить последствия подрыва Каховской ГЭС - МАГАТЭ
21:43 22.08.2023 (обновлено: 21:44 22.08.2023)
Разрушение плотины и исчезновение воды в Каховском водохранилище вынудило крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) принять дополнительные меры защиты. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ 22 августа
Специалисты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начали откачку воды из новой скважины с грунтовыми водами. Также в следующем месяце планируется построить еще одну скважину в рамках усилий по обеспечению охлаждения шести реакторов станции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Разрушение плотины Каховской ГЭС и последующее исчезновение большей части Каховского водохранилища, которое ЗАЭС использовала для охлаждения, вынудило принять меры по защите всей доступной воды, включая большой пруд-охладитель рядом с участком, и начать поиск альтернативных источников, сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.
"ЗАЭС продолжает принимать меры по решению дополнительных проблем, вызванных потерей Каховской плотины около десяти недель назад. Тот факт, что будет построено больше скважин, должен увеличить запасы воды, доступной для охлаждения", — заявил генеральный директор Гросси.
Новая скважина, которая расположена вблизи спринклерных прудов, уже введена в эксплуатацию и в настоящее время дает около 20 куб. м воды в час. Специалисты ЗАЭС намерены построить дополнительно 10-12 колодцев по периметру дождевальных прудов.
Эксперты МАГАТЭ ожидают в ближайшие дни получить доступ на крыши реакторных зданий № 1, 2, 5 и 6. Ранее группа специалистов МАГАТЭ не обнаружила мины или взрывчатые вещества на крышах и в машинных залах блоков 3 и 4, говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
Надёжная конструкция водо-водяных реакторов и дополнительные меры обеспечили высокий уровень безопасности ЗАЭС. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич в эфире радио "Спутник в Крыму".
Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.