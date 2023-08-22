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Дания начала готовить первых украинских пилотов для истребителей F-16

Дания начала готовить первых украинских пилотов для истребителей F-16 - 22.08.2023 Украина.ру

Дания начала готовить первых украинских пилотов для истребителей F-16

Восемь украинских пилотов истребителей F-16 и несколько десятков техников в ближайшие месяцы начнут обучение на военной базе Скридструп. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Дании

2023-08-22T20:59

2023-08-22T20:59

2023-08-22T21:02

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Украинские военные и технический персонал прибыли на базу ВВС Скридструп в Дании, где в ближайшие месяцы пройдут обучение базовым навыкам по управлению, обслуживанию и ремонту боевых самолетов F-16, говорится в сообщении. Речь идет о 73 украинцах. Из них восемь — пилоты, остальные — технический и вспомогательный персонал. В июле 11 европейских стран объединились в коалицию, чтобы обеспечить подготовку украинских лётчиков. Помимо Дании, это Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Прежде чем начать обучение, все украинцы должны получить допуск. Кроме того, у пилотов проверят состояние здоровья и языковые способности, говорится в сообщении.После прохождения всех тестов начнется практическое обучение управлению истребителями F-16. Обучение будет проходить на базе ВВС в Скридструпе, его будут проводить датские инструкторы. Ожидается, что другие страны также внесут свой вклад в обучение украинских летчиков.Сообщается, что обучение продлится минимум шесть месяцев. Сколько потребуется времени, чтобы научить украинских военных управлять истребителями F-16, точно сказать невозможно, поскольку это будет зависеть от их опыта и языковых навыков.

https://ukraina.ru/20230822/1048873346.html

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новости, дания, истребители, f-16, пилоты, обучение, всу, украина