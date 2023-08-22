Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16 - 22.08.2023 Украина.ру
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Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16
Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16 - 22.08.2023 Украина.ру
Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16
Истребители F-16, которые Украина получит от Дании и Нидерландов, не смогут повлиять на исход конфликта. Об этом в статье для ля издания 19Fortyfive заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
2023-08-22T20:38
2023-08-22T20:38
новости
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f-16
пво
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Истребители уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35. К тому же модификации американских самолетов, которыми с Украиной поделятся третьи страны, одни из самых старых.По его словам, эти самолеты требуют высококвалифицированного обслуживающего персонала, техобслуживания после каждого боевого вылета и строительства специальных взлетно-посадочных полос.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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новости, сша, f-16, пво, украина
Новости, США, F-16, ПВО, Украина

Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16

20:38 22.08.2023
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
Читать в
Истребители F-16, которые Украина получит от Дании и Нидерландов, не смогут повлиять на исход конфликта. Об этом в статье для ля издания 19Fortyfive заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис
Истребители уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35. К тому же модификации американских самолетов, которыми с Украиной поделятся третьи страны, одни из самых старых.
"Дело не в том, что F-16 – плохое средство или что оно не будет работать должным образом. Это отличный образец наступательного вооружения. Но их слишком мало, слишком мало украинских пилотов, которые могут освоить F-16 в ближайшей перспективе, слишком много материально-технических и тактических недостатков, а российские контрмеры в отношении Fighting Falcon слишком эффективны", - признал Дэвис.
По его словам, эти самолеты требуют высококвалифицированного обслуживающего персонала, техобслуживания после каждого боевого вылета и строительства специальных взлетно-посадочных полос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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