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Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16

Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16 - 22.08.2023 Украина.ру

Военный из США признал превосходство российских истребителей перед F-16

Истребители F-16, которые Украина получит от Дании и Нидерландов, не смогут повлиять на исход конфликта. Об этом в статье для ля издания 19Fortyfive заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис

2023-08-22T20:38

2023-08-22T20:38

2023-08-22T20:38

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Истребители уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35. К тому же модификации американских самолетов, которыми с Украиной поделятся третьи страны, одни из самых старых.По его словам, эти самолеты требуют высококвалифицированного обслуживающего персонала, техобслуживания после каждого боевого вылета и строительства специальных взлетно-посадочных полос.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20230821/1048841812.html

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новости, сша, f-16, пво, украина