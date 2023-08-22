https://ukraina.ru/20230822/1048873136.html
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна - 22.08.2023 Украина.ру
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна
Украинский Кабмин оценил размер компенсации логистических расходов на транспортировку сельхозпродукции в порты Европы в 30 евро за тонну. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
2023-08-22T19:59
2023-08-22T19:59
2023-08-22T19:59
новости
зерно
еврокомиссия
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зерновая сделка
польша
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Эти субсидии будут платить только при доставке в дальние европейские порты. Высоцкий полагает, что эта мера положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию.Блокировка портов на побережье Черного моря привела к тому, что стоимость транспортировки зерна выросла, а доставка его в страны Африки, Азии и Ближнего Востока приносит одни убытки.Речь идет о компенсации расходов по транспортировке зерна в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов. После выхода России из зерновой сделки Украина отправляет на экспорт до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц вместо 5-6 миллионов тонн ранее.Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы 18 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, условия сделки в отношении России не выполнялись, а Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, вместо поставок его голодающим африканским странам.
https://ukraina.ru/20230822/1048861382.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, еврокомиссия, европа, зерновая сделка, польша
Новости, зерно, Еврокомиссия, Европа, зерновая сделка, Польша
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна
Украинский Кабмин оценил размер компенсации логистических расходов на транспортировку сельхозпродукции в порты Европы в 30 евро за тонну. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
Эти субсидии будут платить только при доставке в дальние европейские порты. Высоцкий полагает, что эта мера положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию.
Блокировка портов на побережье Черного моря привела к тому, что стоимость транспортировки зерна выросла, а доставка его в страны Африки, Азии и Ближнего Востока приносит одни убытки.
Речь идет о компенсации расходов по транспортировке зерна в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов. После выхода России из зерновой сделки Украина отправляет на экспорт до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц вместо 5-6 миллионов тонн ранее.
Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы 18 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, условия сделки в отношении России не выполнялись, а Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, вместо поставок его голодающим африканским странам.