Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна - 22.08.2023 Украина.ру
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Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна - 22.08.2023 Украина.ру
Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна
Украинский Кабмин оценил размер компенсации логистических расходов на транспортировку сельхозпродукции в порты Европы в 30 евро за тонну. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
2023-08-22T19:59
2023-08-22T19:59
новости
зерно
еврокомиссия
европа
зерновая сделка
польша
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Эти субсидии будут платить только при доставке в дальние европейские порты. Высоцкий полагает, что эта мера положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию.Блокировка портов на побережье Черного моря привела к тому, что стоимость транспортировки зерна выросла, а доставка его в страны Африки, Азии и Ближнего Востока приносит одни убытки.Речь идет о компенсации расходов по транспортировке зерна в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов. После выхода России из зерновой сделки Украина отправляет на экспорт до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц вместо 5-6 миллионов тонн ранее.Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы 18 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, условия сделки в отношении России не выполнялись, а Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, вместо поставок его голодающим африканским странам.
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новости, зерно, еврокомиссия, европа, зерновая сделка, польша
Новости, зерно, Еврокомиссия, Европа, зерновая сделка, Польша

Киев попросил у Еврокомиссии накинуть 30 евро за тонну украинского зерна

19:59 22.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПункт разгрузки зерна в Мелитополе
Пункт разгрузки зерна в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинский Кабмин оценил размер компенсации логистических расходов на транспортировку сельхозпродукции в порты Европы в 30 евро за тонну. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий
Эти субсидии будут платить только при доставке в дальние европейские порты. Высоцкий полагает, что эта мера положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию.
Блокировка портов на побережье Черного моря привела к тому, что стоимость транспортировки зерна выросла, а доставка его в страны Африки, Азии и Ближнего Востока приносит одни убытки.
Речь идет о компенсации расходов по транспортировке зерна в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов. После выхода России из зерновой сделки Украина отправляет на экспорт до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц вместо 5-6 миллионов тонн ранее.
Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы 18 июля. По словам президента РФ Владимира Путина, условия сделки в отношении России не выполнялись, а Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, вместо поставок его голодающим африканским странам.
Города мира. Загреб - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
14:56
Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба главы государства
 
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