https://ukraina.ru/20230822/1048872799.html
ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок
ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок - 22.08.2023 Украина.ру
ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок
Минные поля, которые встречают на своем пути атакующие части ВСУ, соответствуют площади Западной Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок
2023-08-22T19:19
2023-08-22T19:19
2023-08-22T19:19
новости
всу
минирование
германия
анналена бербок
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В соответствии с доступной информацией площадь западных земель Германии до объединения с ГДР составляла 248 717 км².По ее словам, Киев сейчас остро нуждается в средствах разминирования, которые просит у западных союзников.Отвечая на вопрос о том, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, на чем настаивают власти Украины, Бербок заявила, что работа над этим ведется.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский, нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза.
https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, минирование, германия, анналена бербок
Новости, ВСУ, минирование, Германия, Анналена Бербок
ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок
Минные поля, которые встречают на своем пути атакующие части ВСУ, соответствуют площади Западной Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок
В соответствии с доступной информацией площадь западных земель Германии до объединения с ГДР составляла 248 717 км².
"Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию", - сказала Бербок.
По ее словам, Киев сейчас остро нуждается в средствах разминирования, которые просит у западных союзников.
Отвечая на вопрос о том, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, на чем настаивают власти Украины, Бербок заявила, что работа над этим ведется.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский, нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза.