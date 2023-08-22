ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок - 22.08.2023 Украина.ру
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ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок
ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок - 22.08.2023 Украина.ру
ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок
Минные поля, которые встречают на своем пути атакующие части ВСУ, соответствуют площади Западной Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок
2023-08-22T19:19
2023-08-22T19:19
новости
всу
минирование
германия
анналена бербок
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В соответствии с доступной информацией площадь западных земель Германии до объединения с ГДР составляла 248 717 км².По ее словам, Киев сейчас остро нуждается в средствах разминирования, которые просит у западных союзников.Отвечая на вопрос о том, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, на чем настаивают власти Украины, Бербок заявила, что работа над этим ведется.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский, нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза.
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Украина.ру
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новости, всу, минирование, германия, анналена бербок
Новости, ВСУ, минирование, Германия, Анналена Бербок

ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок

19:19 22.08.2023
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Минные поля, которые встречают на своем пути атакующие части ВСУ, соответствуют площади Западной Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок
В соответствии с доступной информацией площадь западных земель Германии до объединения с ГДР составляла 248 717 км².
"Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию", - сказала Бербок.
По ее словам, Киев сейчас остро нуждается в средствах разминирования, которые просит у западных союзников.
Отвечая на вопрос о том, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, на чем настаивают власти Украины, Бербок заявила, что работа над этим ведется.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский, нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза.
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
15:45
Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорийЗачем на Украине создают новые заглубленные бункеры, в том числе в Одесской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой
 
НовостиВСУминированиеГерманияАнналена Бербок
 
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Заголовок открываемого материала
19:19ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок
18:55Военкоматы Украины накрыла волна обысков
18:30Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ
18:16"Гюльчатай, открой личико": в Киеве угрожают Крыму и не хотят переговоров. Итоги 22 августа
18:00Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину
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17:42Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам
17:41Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев
17:40Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа
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