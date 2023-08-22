https://ukraina.ru/20230822/1048872799.html

ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок

ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок - 22.08.2023 Украина.ру

ВСУ угодили в ловушку минных полей размером с Западную Германию - Бербок

Минные поля, которые встречают на своем пути атакующие части ВСУ, соответствуют площади Западной Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок

2023-08-22T19:19

2023-08-22T19:19

2023-08-22T19:19

новости

всу

минирование

германия

анналена бербок

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В соответствии с доступной информацией площадь западных земель Германии до объединения с ГДР составляла 248 717 км².По ее словам, Киев сейчас остро нуждается в средствах разминирования, которые просит у западных союзников.Отвечая на вопрос о том, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, на чем настаивают власти Украины, Бербок заявила, что работа над этим ведется.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский, нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза.

https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, минирование, германия, анналена бербок