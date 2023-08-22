https://ukraina.ru/20230822/1048872667.html
Военкоматы Украины накрыла волна обысков
Военкоматы Украины накрыла волна обысков - 22.08.2023 Украина.ру
Военкоматы Украины накрыла волна обысков
Одновременно в военкоматах, военно-лечебных комиссиях и медико-социальных экспертизах правоохранители проводят более 200 обысков. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины
2023-08-22T18:55
2023-08-22T18:55
2023-08-22T18:55
новости
военкоматы
генпрокуратура
обыски
взятки
всу
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Сотрудники прокуратуры обнаружили следы коррупционных преступлений почти во всех регионах страны. В причастности к ним подозревают военкомов и медиков.Как выяснилось, чиновники за деньги помогали украинцам, которые не хотели в рядах ВСУ оказаться в мясорубке на фронте. Взятка помогала оформить липовую инвалидность или быть признанным временно непригодным к воинской службе.Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что в производстве у следователей не менее 110 уголовных дел, возбужденных по статье по статье "злоупотребление властью или служебным положением".Поводом для масштабных проверок стал ряд коррупционных скандалов. В центре одного из них оказался военком Одесской области Евгений Борисов. Он после начала СВО стал владельцем виллы на побережье Испании, офиса и нескольких автомобилей на миллионы долларов.В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практике взяточничества.
https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военкоматы, генпрокуратура, обыски, взятки, всу
Новости, военкоматы, генпрокуратура, обыски, взятки, ВСУ
Военкоматы Украины накрыла волна обысков
Одновременно в военкоматах, военно-лечебных комиссиях и медико-социальных экспертизах правоохранители проводят более 200 обысков. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины
Сотрудники прокуратуры обнаружили следы коррупционных преступлений почти во всех регионах страны. В причастности к ним подозревают военкомов и медиков.
Как выяснилось, чиновники за деньги помогали украинцам, которые не хотели в рядах ВСУ оказаться в мясорубке на фронте. Взятка помогала оформить липовую инвалидность или быть признанным временно непригодным к воинской службе.
Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что в производстве у следователей не менее 110 уголовных дел, возбужденных по статье по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
Поводом для масштабных проверок стал ряд коррупционных скандалов. В центре одного из них оказался военком Одесской области Евгений Борисов. Он после начала СВО стал владельцем виллы на побережье Испании, офиса и нескольких автомобилей на миллионы долларов.
В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практике взяточничества.