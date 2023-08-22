https://ukraina.ru/20230822/1048872667.html

Военкоматы Украины накрыла волна обысков

Военкоматы Украины накрыла волна обысков - 22.08.2023 Украина.ру

Военкоматы Украины накрыла волна обысков

Одновременно в военкоматах, военно-лечебных комиссиях и медико-социальных экспертизах правоохранители проводят более 200 обысков. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины

2023-08-22T18:55

2023-08-22T18:55

2023-08-22T18:55

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военкоматы

генпрокуратура

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взятки

всу

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Сотрудники прокуратуры обнаружили следы коррупционных преступлений почти во всех регионах страны. В причастности к ним подозревают военкомов и медиков.Как выяснилось, чиновники за деньги помогали украинцам, которые не хотели в рядах ВСУ оказаться в мясорубке на фронте. Взятка помогала оформить липовую инвалидность или быть признанным временно непригодным к воинской службе.Ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что в производстве у следователей не менее 110 уголовных дел, возбужденных по статье по статье "злоупотребление властью или служебным положением".Поводом для масштабных проверок стал ряд коррупционных скандалов. В центре одного из них оказался военком Одесской области Евгений Борисов. Он после начала СВО стал владельцем виллы на побережье Испании, офиса и нескольких автомобилей на миллионы долларов.В Киеве рассчитывают, что боевые офицеры, которые займут места уволенных военкомов после проверки в СБУ, будут кристально честны и положат конец практике взяточничества.

https://ukraina.ru/20230822/1048868306.html

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новости, военкоматы, генпрокуратура, обыски, взятки, всу