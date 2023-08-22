https://ukraina.ru/20230822/1048872556.html
Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ
Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру
Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ
Переводы на нужды ВСУ от украинских граждан сократились. Это был вынужден признать волонтер из Днепропетровска с позывным DD Hub, передает украинское издание "Страна"
2023-08-22T18:30
2023-08-22T18:30
2023-08-22T18:57
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бюджет
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, военный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов.В прошлом году расходы Украины на военные нужды достигли 41,8 миллиарда долларов или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год.Ранее кандидат в президенты США Роберт Кенннеди-младший оценил оказанную Западом Украине помощь с начала СВО в 130 млрд долларов.
https://ukraina.ru/20230822/1048870335.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, штурмовик, бюджет, украина, роберт кеннеди-младший, сво, запад
Новости, ВСУ, штурмовик, бюджет, Украина, Роберт Кеннеди-младший, СВО, Запад
Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ
18:30 22.08.2023 (обновлено: 18:57 22.08.2023)
Переводы на нужды ВСУ от украинских граждан сократились. Это был вынужден признать волонтер из Днепропетровска с позывным DD Hub, передает украинское издание "Страна"
"Когда у нас закончилась война, не подскажете? Перестали все помогать, донатить, покупать какую-то помощь… Бойцы десантно-штурмовых войск нуждаются в машинах, тепловизорах, ночниках, форме, даже банально в носках. Я смотрю, у всех жизнь хорошая стала, где-то развлекаются, прикалываются, ездят", - сокрушается волонтер.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, военный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов.
В прошлом году расходы Украины на военные нужды достигли 41,8 миллиарда долларов или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кенннеди-младший оценил оказанную Западом Украине помощь с начала СВО в 130 млрд долларов.