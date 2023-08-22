https://ukraina.ru/20230822/1048872556.html

Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ

Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру

Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ

Переводы на нужды ВСУ от украинских граждан сократились. Это был вынужден признать волонтер из Днепропетровска с позывным DD Hub, передает украинское издание "Страна"

2023-08-22T18:30

2023-08-22T18:30

2023-08-22T18:57

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, военный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов.В прошлом году расходы Украины на военные нужды достигли 41,8 миллиарда долларов или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год.Ранее кандидат в президенты США Роберт Кенннеди-младший оценил оказанную Западом Украине помощь с начала СВО в 130 млрд долларов.

https://ukraina.ru/20230822/1048870335.html

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2023

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новости, всу, штурмовик, бюджет, украина, роберт кеннеди-младший, сво, запад