Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру
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Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ
Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру
Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ
Переводы на нужды ВСУ от украинских граждан сократились. Это был вынужден признать волонтер из Днепропетровска с позывным DD Hub, передает украинское издание "Страна"
2023-08-22T18:30
2023-08-22T18:57
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штурмовик
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, военный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов.В прошлом году расходы Украины на военные нужды достигли 41,8 миллиарда долларов или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год.Ранее кандидат в президенты США Роберт Кенннеди-младший оценил оказанную Западом Украине помощь с начала СВО в 130 млрд долларов.
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новости, всу, штурмовик, бюджет, украина, роберт кеннеди-младший, сво, запад
Новости, ВСУ, штурмовик, бюджет, Украина, Роберт Кеннеди-младший, СВО, Запад

Перестали донатить: украинцы оставили без носков штурмовиков ВСУ

18:30 22.08.2023 (обновлено: 18:57 22.08.2023)
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP / Libkos
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Переводы на нужды ВСУ от украинских граждан сократились. Это был вынужден признать волонтер из Днепропетровска с позывным DD Hub, передает украинское издание "Страна"
"Когда у нас закончилась война, не подскажете? Перестали все помогать, донатить, покупать какую-то помощь… Бойцы десантно-штурмовых войск нуждаются в машинах, тепловизорах, ночниках, форме, даже банально в носках. Я смотрю, у всех жизнь хорошая стала, где-то развлекаются, прикалываются, ездят", - сокрушается волонтер.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, военный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов.
В прошлом году расходы Украины на военные нужды достигли 41,8 миллиарда долларов или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кенннеди-младший оценил оказанную Западом Украине помощь с начала СВО в 130 млрд долларов.
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