https://ukraina.ru/20230822/1048871898.html

"Гюльчатай, открой личико": в Киеве угрожают Крыму и не хотят переговоров. Итоги 22 августа

"Гюльчатай, открой личико": в Киеве угрожают Крыму и не хотят переговоров. Итоги 22 августа - 22.08.2023 Украина.ру

"Гюльчатай, открой личико": в Киеве угрожают Крыму и не хотят переговоров. Итоги 22 августа

Данилов анонсировал "поход на Крым"; возле острова Змеиный уничтожен американский военный катер; Зеленский добился встречи с президентом Сербии

2023-08-22T18:16

2023-08-22T18:16

2023-08-22T18:16

эксклюзив

крым

хроники

украина

киев

спецоперация

сербия

александр вучич

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Заявления из КиеваВо вторник, 22 августа, украинские политики и силовики сделали ряд противоречивых заявлений касательно того, как они видят продолжение конфликта:– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов:"Для нас Крым является частью нашей территории... Мы должны его освободить. Более того, мы его будем освобождать. Скорее всего, это будет происходить военным путем. Другого варианта у нас нет. Будет ли трудно? Да, будет тяжело. Будут ли нас "подковерно" уговаривать?Скорее всего, месседжи будут посылать, но я в таком случае всегда говорю: Гюльчатай, открой личико. Многие анонимные сообщения поступают, что якобы нас кто-то просит или предлагает (сесть за стол переговоров - Ред.). Но никто не открыл свое лицо."Ранее схожие амбициозные заявления касательно Крыма делал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: в мае текущего года он собирался дать пресс-конференцию украинским СМИ на набережной Ялты.– Министр обороны Украины Алексей Резников:"У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы."Видя на улице ветерана, каждый украинец должен понимать, что "окажется на его месте", добавил Резников.Неделей ранее Минобороны Украины выпустило серию "мотивационных" роликов, которые должны были, по всей видимости, убедить украинцев идти на фронт. В клипах дети превозмогали свои страхи (перед большой собакой, публичным выступлением, темным сараем), в результате чего превращались в бойцов ВСУ.В свою очередь глава Главного разведывательного управления Украины (ГУР) Кирилл Буданов анонсировал новые атаки на Крым:Заявление Буданова может быть связано с Днем Независимости Украины, который отмечается 24 августа – в этот день, в рамках "парада суверенитетов" Украина объявила свою независимость в 1991 году.Зеленский в СербииПрезидент Украины Владимир Зеленский провел личную встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, Зеленский назвал разговор "хорошим":Зеленский и Вучич обсудили вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений и перспектив их развития, сообщили в пресс-службе Зеленского.Сам Вучич прокомментировал декларацию, которую лидеры стран Западных Балкан подписали накануне в Афинах: он уточнил, что в ее тексте нет ничего, что "было бы направлено против интересов Сербии".Участники встречи требовали, чтобы текст документа содержал "четкий нарратив по поводу антироссийских санкций", также рассказал он во вторник, в ходе пресс-конференции."Я сказал, что, когда речь идет о территориальной целостности, Сербия в отличие от других искреннее поддерживает территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся продолжит развивать сотрудничество с страной, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии", - рассказал сербский президент.В Афинах 21 августа прошел неформальный саммит лидеров стран Западных Балкан, в котором в том числе приняли участие официальные представители ЕС и лидеры Украины и Молдавии Зеленский и Майа Санду. По итогам встречи была подписана декларация в которой осуждается "вторжение России в Украину", подчеркивается необходимость наказания виновных в гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры и поддерживаются усилия Зеленского, направление на достижение мира на Украине по его же формуле.При этом в своих более ранних заявлениях об украинском конфликте Вучич подчеркивал, что не верит в победу ни одной из сторон:"Ситуация на Украине такова, что теперь стало понятно — Россию нельзя легко победить. Я также не хочу сказать, что Россия может победить, так как я не считаю, что может", - сказал он сербским журналистам неделей ранее.Многие сербские эксперты говорят о том, что в Сербии действуют "негласные санкции" по отношению к России – по факту их нет, но из-за огромного страха пред реакцией Запада, сербское руководство всячески боится любого нового контакта как с российским бизнесом, так и с российским руководством, отмечает в материале для издания Украина.ру журналист Татьяна Стоянович.В этом же признавался неоднократно и сам Вучич, заявляя, что страны Запада упрекают Сербию за малейший контакт с Россией, но при этом сами сотрудничают с Москвой, несмотря на санкции, пишет она.Не исключено, что в данной ситуации Александр Вучич надеется, что украинский конфликт, как и любой другой, закончится за столом переговоров. Желательно как можно скорее, резюмирует автор.После встречи с Вучичем Зеленский также увиделся с президентом Черногории Яковом Милатовичем.Подгорица решила присоединиться к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины, заявил он по итогу встречи.Катер у острова ЗмеиныйПресс-служба Минобороны России во вторник сообщила об уничтожении быстроходного военного катера восточнее острова Змеиный.Уточняется, что это катер Willard Sea Force производства США, на борту которого была десантная группа ВСУ.Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 22 августа российские военные пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию региона:"Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена", - написал он в своем телеграм-канале.В Климовском районе ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей, заверил глава региона.

https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html

https://ukraina.ru/20230822/1048869758.html

https://ukraina.ru/20230822/1048870335.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, крым, хроники, украина, киев, спецоперация, сербия, александр вучич