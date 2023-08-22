https://ukraina.ru/20230822/1048871754.html

Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину

Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину - 22.08.2023 Украина.ру

Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину

Первые западные истребители F-16 прибудут на Украину как минимум через шесть месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала

2023-08-22T18:00

2023-08-22T18:00

2023-08-22T18:03

новости

алексей резников

истребители

самолеты

вооружение

f-16

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Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, сказал Резников. Это сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков, добавил он.Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.По словам Резникова, сам истребитель является только платформой. Поэтому нужно обсуждать и передачу вооружения, которое будут нести на себе самолеты F-16. Он добавил, что не следует забывать о подготовке инфраструктуры для передачи истребителей, чтобы Украина могла обслуживать самолеты и выполнять боевые задания.

https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html

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2023

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новости, алексей резников, истребители, самолеты, вооружение, f-16