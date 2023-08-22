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Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину
Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину - 22.08.2023 Украина.ру
Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину
Первые западные истребители F-16 прибудут на Украину как минимум через шесть месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:00
2023-08-22T18:03
новости
алексей резников
истребители
самолеты
вооружение
f-16
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Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, сказал Резников. Это сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков, добавил он.Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.По словам Резникова, сам истребитель является только платформой. Поэтому нужно обсуждать и передачу вооружения, которое будут нести на себе самолеты F-16. Он добавил, что не следует забывать о подготовке инфраструктуры для передачи истребителей, чтобы Украина могла обслуживать самолеты и выполнять боевые задания.
https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html
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Украина.ру
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новости, алексей резников, истребители, самолеты, вооружение, f-16
Новости, Алексей Резников, истребители, самолеты, вооружение, F-16
Резников рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут на Украину
18:00 22.08.2023 (обновлено: 18:03 22.08.2023)
Первые западные истребители F-16 прибудут на Украину как минимум через шесть месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала
Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, сказал Резников. Это сроки зависят от темпов обучения украинских лётчиков, добавил он.
Резников отметил, что обучение на истребителях должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другой персонал. В частности, речь идёт о нескольких сотнях людей, которые будут обслуживать первые истребители F-16.
"Я думаю, что 6-7 месяцев - это минимальный срок, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше - не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев", - подчеркнул министр.
По словам Резникова, сам истребитель является только платформой. Поэтому нужно обсуждать и передачу вооружения, которое будут нести на себе самолеты F-16.
Он добавил, что не следует забывать о подготовке инфраструктуры для передачи истребителей, чтобы Украина могла обслуживать самолеты и выполнять боевые задания.