Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗащитное сооружение гражданской обороны в Москве
Новые бункеры на Украине
Накануне появилась информация, что Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели новые бункеры, которые построили под Одессой для объединённого командования НАТО и ВСУ.
Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой считает, что такие действия киевского режима говорят о том, что там рассматривается вопрос о постепенном сжатии своей территории и передаче ее российским войскам.
Вооруженные силы Украины понимают, что они не удержат эти территории, и Одессу тоже придётся отдавать русской армии, добавил Липовой.
"Однако просто так отдавать земли они не собираются, хотят нанести им максимальный ущерб.
Заглубленные командные пункты — это пункты, которые остались ещё от советских стратегических укрытий. Сейчас ВСУ заранее готовят запасные варианты на случай, если придётся вести бои, в том числе за Одессу, подобные тем, что в данный момент идут за Купянск.
Как мы видим, для киевского режима ничего святого не остаётся: им наплевать и на исторической город Одессу, и на местное население. Для Киева главное — поддерживать видимость [продуктивных] военных действий любой ценой, чтобы выпросить у своих хозяев какой-нибудь очередной транш.
Они его разворуют, тихо сбегут и где-нибудь укроются в надежде, что правосудие не достанет", — сообщил Липовой.
15:45Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорийЗачем на Украине создают новые заглубленные бункеры, в том числе в Одесской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой
Начало саммита БРИКС
В Йоханнесбурге (ЮАР) стартовал 15 саммит межгосударственного объединения БРИКС. Financial Times ранее писала, что Китай якобы может призвать БРИКС стать соперником G7.
Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что у объединения нет цели стать "новым коллективным гегемоном", но оно может сыграть роль "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка".
БРИКС – это союз, который придумали в американском банке Goldman Sachs в 2001 году, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Страны БРИКС имеют совершенно разные интересы. С одной стороны, Бразилия, у которой главный торговый партнер Америка, куда она поставляет большой объем продукции. С другой, Индия, у которой США – стратегический союзник в противостоянии с Китаем.
Есть ЮАР, у которой не столько США, сколько Европа главный партнер. То есть лебедь, рак и щука, сообщил Зубец.
"Если бы это объединение шло снизу, а не сверху, то, наверно, в этот союз вошел бы другой состав стран.
БРИКС – это умозрительное объединение, у которого нет серьезного политического будущего, если страны внутри не договорятся. Захочет ли Индия поддерживать китайскую гегемонию в противостоянии с США? Скорее, нет. Захочет ли в эти игры ввязываться Южная Африка? Тоже нет", – сказал эксперт.
10 августа, 14:57Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнетЗадача Запада состоит в том, чтобы заключить мир сегодня, пока Украина не развалилась совсем, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Он признаёт: будет сюрпризом, если Индия допустит расширение БРИКС путем включения туда стран с прокитайской позицией. Поэтому расширение БРИКС – процесс двухскоростной. БРИКС останется союзом пяти государств, а расширяться будут экономические организации, созданные вокруг БРИКС.
"Вероятно, в банк БРИКС будет входить большее количество стран, но при этом они не будут членами союза. И России при этом не будет иметь
решающего права голоса. Оно будет у Индии и Китая", – заявил Зубец.
В то же время банк БРИКС, считает он, вполне может сыграть роль МВФ. Такие организации будут выстраивать на китайские деньги новые инвестиционные проекты по всему миру.
"Украине даже с помощью всей НАТО не одолеть Россию"
Вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью, заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
Поэтому для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России, уверен Вассерман.
"Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать.
А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами.
Ну, и кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей", – отметил депутат.
При этом, продолжил он, Запад все еще всерьез надеется возместить все свои потери разграблением Российской Федерации после ее сокрушения. И пока еще там очень немногие осознали, что сокрушения Российской Федерации не будет, и скорее Запад убьет себя об эту стену.