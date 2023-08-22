Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа - 22.08.2023 Украина.ру
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Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа
Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа - 22.08.2023 Украина.ру
Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа
Украина.ру, 22.08.2023
2023-08-22T17:40
2023-08-22T17:40
эксклюзив
всу
украина
вс рф
анатолий вассерман
нато
брикс
индия
китай
алексей зубец
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Новые бункеры на УкраинеНакануне появилась информация, что Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели новые бункеры, которые построили под Одессой для объединённого командования НАТО и ВСУ.Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой считает, что такие действия киевского режима говорят о том, что там рассматривается вопрос о постепенном сжатии своей территории и передаче ее российским войскам.Вооруженные силы Украины понимают, что они не удержат эти территории, и Одессу тоже придётся отдавать русской армии, добавил Липовой."Однако просто так отдавать земли они не собираются, хотят нанести им максимальный ущерб.Заглубленные командные пункты — это пункты, которые остались ещё от советских стратегических укрытий. Сейчас ВСУ заранее готовят запасные варианты на случай, если придётся вести бои, в том числе за Одессу, подобные тем, что в данный момент идут за Купянск.Как мы видим, для киевского режима ничего святого не остаётся: им наплевать и на исторической город Одессу, и на местное население. Для Киева главное — поддерживать видимость [продуктивных] военных действий любой ценой, чтобы выпросить у своих хозяев какой-нибудь очередной транш.Они его разворуют, тихо сбегут и где-нибудь укроются в надежде, что правосудие не достанет", — сообщил Липовой.Начало саммита БРИКСВ Йоханнесбурге (ЮАР) стартовал 15 саммит межгосударственного объединения БРИКС. Financial Times ранее писала, что Китай якобы может призвать БРИКС стать соперником G7.Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что у объединения нет цели стать "новым коллективным гегемоном", но оно может сыграть роль "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка".БРИКС – это союз, который придумали в американском банке Goldman Sachs в 2001 году, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Страны БРИКС имеют совершенно разные интересы. С одной стороны, Бразилия, у которой главный торговый партнер Америка, куда она поставляет большой объем продукции. С другой, Индия, у которой США – стратегический союзник в противостоянии с Китаем.Есть ЮАР, у которой не столько США, сколько Европа главный партнер. То есть лебедь, рак и щука, сообщил Зубец."Если бы это объединение шло снизу, а не сверху, то, наверно, в этот союз вошел бы другой состав стран.БРИКС – это умозрительное объединение, у которого нет серьезного политического будущего, если страны внутри не договорятся. Захочет ли Индия поддерживать китайскую гегемонию в противостоянии с США? Скорее, нет. Захочет ли в эти игры ввязываться Южная Африка? Тоже нет", – сказал эксперт.Он признаёт: будет сюрпризом, если Индия допустит расширение БРИКС путем включения туда стран с прокитайской позицией. Поэтому расширение БРИКС – процесс двухскоростной. БРИКС останется союзом пяти государств, а расширяться будут экономические организации, созданные вокруг БРИКС."Вероятно, в банк БРИКС будет входить большее количество стран, но при этом они не будут членами союза. И России при этом не будет иметьрешающего права голоса. Оно будет у Индии и Китая", – заявил Зубец.В то же время банк БРИКС, считает он, вполне может сыграть роль МВФ. Такие организации будут выстраивать на китайские деньги новые инвестиционные проекты по всему миру."Украине даже с помощью всей НАТО не одолеть Россию"Вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью, заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.Поэтому для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России, уверен Вассерман."Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать.А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами.Ну, и кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей", – отметил депутат.При этом, продолжил он, Запад все еще всерьез надеется возместить все свои потери разграблением Российской Федерации после ее сокрушения. И пока еще там очень немногие осознали, что сокрушения Российской Федерации не будет, и скорее Запад убьет себя об эту стену.
https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html
https://ukraina.ru/20230810/1048608948.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, всу, украина, вс рф, анатолий вассерман, нато, брикс, индия, китай, алексей зубец, сша, бразилия, сергей лавров, валерий залужный, кирилл буданов, бункеры
Эксклюзив, ВСУ, Украина, ВС РФ, Анатолий Вассерман, НАТО, БРИКС, Индия, Китай, Алексей Зубец, США, Бразилия, Сергей Лавров, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, бункеры

Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа

17:40 22.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗащитное сооружение гражданской обороны в Москве
Защитное сооружение гражданской обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новые бункеры на Украине
Накануне появилась информация, что Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели новые бункеры, которые построили под Одессой для объединённого командования НАТО и ВСУ.
Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой считает, что такие действия киевского режима говорят о том, что там рассматривается вопрос о постепенном сжатии своей территории и передаче ее российским войскам.
Вооруженные силы Украины понимают, что они не удержат эти территории, и Одессу тоже придётся отдавать русской армии, добавил Липовой.
"Однако просто так отдавать земли они не собираются, хотят нанести им максимальный ущерб.
Заглубленные командные пункты — это пункты, которые остались ещё от советских стратегических укрытий. Сейчас ВСУ заранее готовят запасные варианты на случай, если придётся вести бои, в том числе за Одессу, подобные тем, что в данный момент идут за Купянск.
Как мы видим, для киевского режима ничего святого не остаётся: им наплевать и на исторической город Одессу, и на местное население. Для Киева главное — поддерживать видимость [продуктивных] военных действий любой ценой, чтобы выпросить у своих хозяев какой-нибудь очередной транш.
Они его разворуют, тихо сбегут и где-нибудь укроются в надежде, что правосудие не достанет", — сообщил Липовой.
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
15:45
Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорийЗачем на Украине создают новые заглубленные бункеры, в том числе в Одесской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой
Начало саммита БРИКС
В Йоханнесбурге (ЮАР) стартовал 15 саммит межгосударственного объединения БРИКС. Financial Times ранее писала, что Китай якобы может призвать БРИКС стать соперником G7.
Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что у объединения нет цели стать "новым коллективным гегемоном", но оно может сыграть роль "одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка".
БРИКС – это союз, который придумали в американском банке Goldman Sachs в 2001 году, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Страны БРИКС имеют совершенно разные интересы. С одной стороны, Бразилия, у которой главный торговый партнер Америка, куда она поставляет большой объем продукции. С другой, Индия, у которой США – стратегический союзник в противостоянии с Китаем.
Есть ЮАР, у которой не столько США, сколько Европа главный партнер. То есть лебедь, рак и щука, сообщил Зубец.
"Если бы это объединение шло снизу, а не сверху, то, наверно, в этот союз вошел бы другой состав стран.
БРИКС – это умозрительное объединение, у которого нет серьезного политического будущего, если страны внутри не договорятся. Захочет ли Индия поддерживать китайскую гегемонию в противостоянии с США? Скорее, нет. Захочет ли в эти игры ввязываться Южная Африка? Тоже нет", – сказал эксперт.
Алексей Зубец для интервью
10 августа, 14:57
Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнетЗадача Запада состоит в том, чтобы заключить мир сегодня, пока Украина не развалилась совсем, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Он признаёт: будет сюрпризом, если Индия допустит расширение БРИКС путем включения туда стран с прокитайской позицией. Поэтому расширение БРИКС – процесс двухскоростной. БРИКС останется союзом пяти государств, а расширяться будут экономические организации, созданные вокруг БРИКС.
"Вероятно, в банк БРИКС будет входить большее количество стран, но при этом они не будут членами союза. И России при этом не будет иметь
решающего права голоса. Оно будет у Индии и Китая", – заявил Зубец.
В то же время банк БРИКС, считает он, вполне может сыграть роль МВФ. Такие организации будут выстраивать на китайские деньги новые инвестиционные проекты по всему миру.
"Украине даже с помощью всей НАТО не одолеть Россию"
Вся Украина построена на лжи, начиная с польского тезиса "Украина – не Россия", представляющего собой заведомо ложное измышление с корыстной целью, заявил публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
Поэтому для украинского мифа опасна любая правда, в том числе и правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России, уверен Вассерман.
"Я уж не знаю, в каком формате, в формате ли двух-трех федеральных округов Российской Федерации, или будет придуман какой-то еще вариант, но в любом случае с фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать.
А то, что этот процесс затянулся – это связано со многими причинами. В первую очередь с тем, что украинцы – такие же русские, а потому мы ведем войну максимально щадящими способами.
Ну, и кроме того, нельзя забывать, что зрелище горящих на поле боя натовских танков и сбиваемых в полете натовских ракет – это еще и сильнейшая антиреклама натовской военной промышленности, и сильнейшая реклама нашей", – отметил депутат.
Анатолий Вассерман интервью
12:46
Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчиватьДля современного украинского мифа опасна любая правда, в том числе правда о том, что Украина даже с помощью всей НАТО не сможет одолеть Российскую Федерацию, и рано или поздно вернется в состав России
При этом, продолжил он, Запад все еще всерьез надеется возместить все свои потери разграблением Российской Федерации после ее сокрушения. И пока еще там очень немногие осознали, что сокрушения Российской Федерации не будет, и скорее Запад убьет себя об эту стену.
 
ЭксклюзивВСУУкраинаВС РФАнатолий ВассерманНАТОБРИКСИндияКитайАлексей ЗубецСШАБразилияСергей ЛавровВалерий ЗалужныйКирилл Будановбункеры
 
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