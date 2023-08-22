https://ukraina.ru/20230822/1048869988.html

Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев

Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев - 22.08.2023 Украина.ру

Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев

Немецкие общественники крайне возмущены недавним высказыванием министра финансов Германии Кристиана Линднера, усомнившегося в адекватности трат на украинских беженцев и их детей. Об этом 22 августа написала немецкая газета Der Tagesspiegel

2023-08-22T17:41

2023-08-22T17:41

2023-08-22T17:41

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германия

министр

финансы

кристиан линднер

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Германия помогает украинским беженцам в то время, как финансовая помощь нужна немецким детям. Федеральные власти тратят большие средства на приезжих, и в необходимости таких трат Линднер засомневался. Об этом он заявил 20 августа на Дне открытых дверей федерального правительства."Лучший способ помочь им (украинским беженцам. - Ред.) - отправить больше денег на счета их родителей? - риторически спросил министр, добавив, что стоило бы хотя бы обсудить необходимость "больше инвестировать в языковую поддержку и способность родителей интегрироваться", - пишут немецкие журналисты.Так Линднер отреагировал на планы немецкого федерального министра по делам семьи Лизы Паус увеличить пособия для беженцев с Украины и упростить их получение.Реакция от общественников на слова Линднера последовала довольно быстро. Образовательные и общественные организации страны обвинили министра в том, что он "настраивает бедных детей против украинских беженцев" и даже торпедирует безопасность маленьких украинцев на территории Германии.В тот же день - 22 августа - журналисты берлинской газеты B.Z. - Die Stimme Berlins подсчитали, сколько Берлин тратит на украинских беженцев: Для сравнения, примерно те же расценки во Франции и Австрии. А вот Швеция, Польша, Греция и Венгрия платят приезжим с Украины по 182, 169, 150 и 60 евро соответственно."Несомненно: среди стран ЕС Германия является чем-то вроде супермагнита, когда дело доходит до миграции. В 2022 году за убежищем здесь обратились почти 218 000 мигрантов - больше, чем во Франции (около 140 000) и Италии (77 000) вместе взятых! Нигде в ЕС столько людей не просят убежища, как в Германии!" - говорится в публикации B.Z. - Die Stimme Berlins.В этих обстоятельствах планы немецкого федерального министра по делам семьи Лизы Паус еще увеличить дотации для беженцев с Украины встретили непонимание ряда депутатов Бундестага. Дискуссии на эту тему продолжаются.К слову, еще в середине июня Линднер заявил, что у Германии нет денег на дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.

https://ukraina.ru/20230616/1047292017.html

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новости, германия, министр, финансы, кристиан линднер