Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев - 22.08.2023 Украина.ру
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Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев
Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев - 22.08.2023 Украина.ру
Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев
Немецкие общественники крайне возмущены недавним высказыванием министра финансов Германии Кристиана Линднера, усомнившегося в адекватности трат на украинских беженцев и их детей. Об этом 22 августа написала немецкая газета Der Tagesspiegel
2023-08-22T17:41
2023-08-22T17:41
новости
германия
министр
финансы
кристиан линднер
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Германия помогает украинским беженцам в то время, как финансовая помощь нужна немецким детям. Федеральные власти тратят большие средства на приезжих, и в необходимости таких трат Линднер засомневался. Об этом он заявил 20 августа на Дне открытых дверей федерального правительства."Лучший способ помочь им (украинским беженцам. - Ред.) - отправить больше денег на счета их родителей? - риторически спросил министр, добавив, что стоило бы хотя бы обсудить необходимость "больше инвестировать в языковую поддержку и способность родителей интегрироваться", - пишут немецкие журналисты.Так Линднер отреагировал на планы немецкого федерального министра по делам семьи Лизы Паус увеличить пособия для беженцев с Украины и упростить их получение.Реакция от общественников на слова Линднера последовала довольно быстро. Образовательные и общественные организации страны обвинили министра в том, что он "настраивает бедных детей против украинских беженцев" и даже торпедирует безопасность маленьких украинцев на территории Германии.В тот же день - 22 августа - журналисты берлинской газеты B.Z. - Die Stimme Berlins подсчитали, сколько Берлин тратит на украинских беженцев: Для сравнения, примерно те же расценки во Франции и Австрии. А вот Швеция, Польша, Греция и Венгрия платят приезжим с Украины по 182, 169, 150 и 60 евро соответственно."Несомненно: среди стран ЕС Германия является чем-то вроде супермагнита, когда дело доходит до миграции. В 2022 году за убежищем здесь обратились почти 218 000 мигрантов - больше, чем во Франции (около 140 000) и Италии (77 000) вместе взятых! Нигде в ЕС столько людей не просят убежища, как в Германии!" - говорится в публикации B.Z. - Die Stimme Berlins.В этих обстоятельствах планы немецкого федерального министра по делам семьи Лизы Паус еще увеличить дотации для беженцев с Украины встретили непонимание ряда депутатов Бундестага. Дискуссии на эту тему продолжаются.К слову, еще в середине июня Линднер заявил, что у Германии нет денег на дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.
https://ukraina.ru/20230616/1047292017.html
https://ukraina.ru/20230616/1047293617.html
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новости, германия, министр, финансы, кристиан линднер
Новости, Германия, министр, финансы, Кристиан Линднер

Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев

17:41 22.08.2023
 
© AP / Petr David Josek, File
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP / Petr David Josek, File
Читать в
Немецкие общественники крайне возмущены недавним высказыванием министра финансов Германии Кристиана Линднера, усомнившегося в адекватности трат на украинских беженцев и их детей. Об этом 22 августа написала немецкая газета Der Tagesspiegel
Германия помогает украинским беженцам в то время, как финансовая помощь нужна немецким детям. Федеральные власти тратят большие средства на приезжих, и в необходимости таких трат Линднер засомневался. Об этом он заявил 20 августа на Дне открытых дверей федерального правительства.
"Лучший способ помочь им (украинским беженцам. - Ред.) - отправить больше денег на счета их родителей? - риторически спросил министр, добавив, что стоило бы хотя бы обсудить необходимость "больше инвестировать в языковую поддержку и способность родителей интегрироваться", - пишут немецкие журналисты.
Так Линднер отреагировал на планы немецкого федерального министра по делам семьи Лизы Паус увеличить пособия для беженцев с Украины и упростить их получение.
Реакция от общественников на слова Линднера последовала довольно быстро. Образовательные и общественные организации страны обвинили министра в том, что он "настраивает бедных детей против украинских беженцев" и даже торпедирует безопасность маленьких украинцев на территории Германии.
"Я думаю, это невыразимо, если министр финансов сейчас начинает натравливать бедных детей из Германии на детей, которые были вынуждены бежать к нам со своими семьями с Украины", - сказал управляющий директор объединенной генеральной ассоциации Ульрих Шнайдер.
В тот же день - 22 августа - журналисты берлинской газеты B.Z. - Die Stimme Berlins подсчитали, сколько Берлин тратит на украинских беженцев:
  • одинокий мигрант имеет право на получение 410 евро (42 тыс. руб.) в месяц,
  • пара - по 369 евро (37,8 тыс. руб.) на человека,
  • на детей до пяти лет полагается 278 евро (28,5 тыс. руб.).
Для сравнения, примерно те же расценки во Франции и Австрии. А вот Швеция, Польша, Греция и Венгрия платят приезжим с Украины по 182, 169, 150 и 60 евро соответственно.
"Несомненно: среди стран ЕС Германия является чем-то вроде супермагнита, когда дело доходит до миграции. В 2022 году за убежищем здесь обратились почти 218 000 мигрантов - больше, чем во Франции (около 140 000) и Италии (77 000) вместе взятых! Нигде в ЕС столько людей не просят убежища, как в Германии!" - говорится в публикации B.Z. - Die Stimme Berlins.
В этих обстоятельствах планы немецкого федерального министра по делам семьи Лизы Паус еще увеличить дотации для беженцев с Украины встретили непонимание ряда депутатов Бундестага. Дискуссии на эту тему продолжаются.
К слову, еще в середине июня Линднер заявил, что у Германии нет денег на дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 12:14
У Германии не осталось денег для помощи Украине - Welt У Германии нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза, который использовался в том числе для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt 16 июня
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 12:55
В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине Германия в срочном порядке поставит на Украину 64 дополнительных ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
 
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