https://ukraina.ru/20230822/1048869758.html

Мастер политической эквилибристики Вучич нанес незначительный, но болезненный удар по России

Мастер политической эквилибристики Вучич нанес незначительный, но болезненный удар по России - 22.08.2023 Украина.ру

Мастер политической эквилибристики Вучич нанес незначительный, но болезненный удар по России

Президент Сербии на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах подписал очередной антироссийский документ, предложенный Западом.

2023-08-22T17:48

2023-08-22T17:48

2023-08-22T17:48

эксклюзив

сербия

александр вучич

декларация

россия

украина

ес

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Громким финалом саммита лидеров стран Западных Балкан, состоявшегося 21 августа в Афинах, стала очередная резолюция в поддержку Украины. Итоговый документ встречи, организованной якобы для ускорения процесса интеграции региона в ЕС, содержит восемь пунктов, из которых четыре посвящены Украине. Особенно показателен четвертый, в котором говорится о том, что "не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры" и что к ответственности должны быть привлечены все виновные в этом лица.Первым в списке подписантов данной декларации значится президент Сербии Александр Вучич. Мастеру политической эквилибристики даже присоединение к откровенно антироссийскому документу удалось представить как маленькую победу и вклад в общую копилку сербско-русской дружбы. Как рассказал журналистам сам Вучич, в текст документа именно по его настаиванию не вошло "ничего, что было бы направлено против интересов Сербии", например, необходимость присоединения стран-подписантов к антироссийским санкциям. Он также добавил, что Сербия в данный момент не может выступать в роли прокурора или судьи и не может говорить о том, кто в украинском конфликте преступник. Если лично Вучич действительно проявился в том, что в четвертом пункте декларации не упоминается одна из сторон украинского конфликта, которую Запад обвиняет во всех смертельных грехах, спасибо ему и на этом.Тем не менее, сам факт присоединения Сербии к подобному документу оставляет определенный осадок. Ведь когда удары, даже весьма значительные, наносят враги, это ожидаемо, и не болит так сильно, как незначительные удары, которые наносят друзья. Является ли Вучич таким уж и преданным другом России, каким он любил представляться до 24 февраля 2022 года, подчеркивая при малейшем удобном поводе, что число его личных встреч с Владимиром Путиным близится к двадцати?Если в Европе был лидер, который начало российской специальной военной операции на Украине воспринял как личную трагедию, так это был Александр Вучич. Вся его политика, как внешняя, так и внутренняя, до февраля прошлого года была выстроена на балансе между Россией и Западом. Да, Сербия находится на пути евроинтеграции, но она ведет суверенную политику и самостоятельно выбирает себе партнеров. Поэтому Белград не отказывается от сотрудничества с традиционными партнерами Россией и Китаем.Против такого определения внешнеполитических приоритетов Сербии, где на первом месте стоит евроинтеграция, а потом дружба с Россией и Китаем, на Западе долго не возражали, так как понимали – наступит момент, когда Белграду придется определиться в пользу ЕС, который является его главным внешнеэкономическим партнером и донором средств. Не возражала Москва, где слова о вековой дружбе сербов и русских всегда воспринимались с пиететом. К тому же, кто откажется от самого преданного союзника на Балканах. Но самое главное, что такой расклад больше всего устраивал самих сербских избирателей, которые не против были поискать лучшую жизнь в рамках ЕС, но при этом не были готовы порвать с Россией. "И Косово, и ЕС" - такой предвыборный лозунг придумали предшественники Вучича из рядов демократов. Потом оказалось, что Сербия не может удержать Косово в своем составе, если рассчитывает на евроинтеграцию. Сербы довольно быстро поняли, что на международных площадках Россия является единственным защитником законных интересов Сербии в Косово и Метохии. С другой стороны, официальный Белград знал, что может рассчитывать на российскую поддержку в ООН и к тому же пользоваться выгодными контрактами на поставки русского газа для привлечения в страну иностранных инвесторов.Но потом случилась СВО, и от Вучича потребовали четко заявить о том, что Сербия заняла сторону коллективного Запада. Однако за все это время пока Сербия находится "на европейском пути" само население заметно остыло к возможному членству страны в ЕС. Последние опросы общественного мнения показывают, что поддержка вступлению Сербии в Евросоюз со стороны населения упала ниже 50%. Сам ЕС со всеми его внутренними кризисами уже не кажется сербам таким уж и привлекательным. К тому же, официальный Брюссель безапелляционно требует от Белграда отказаться от Косово, против чего, опять же по данным опросов общественного мнения, выступает абсолютное большинство сербского населения.В такой ситуации опытный политик Александр Вучич в своей характерной эмоциональной манере выдает очевидное за свою собственную заслугу и жертву, принесенную на алтарь сербских национальных интересов. С тех пор как началась СВО, мы время от времени слышим от президента Сербии, что Запад собирается оказать на него невиданное давление, чтобы заставить Белград ввести санкции против России. Такие эпизоды "невиданного до сих пор давления" случались уже несчётное количество раз. Также несчётное количество раз из уст Вучича мы слышали самые разные прогнозы по поводу развития украинского конфликта. То Украина готовит такое контрнаступление, которому России придется сопротивляться изо всех сил, "если они у нее найдутся", то Украина не сможет победить Россию, также, как и Россия не сможет победить Украину, на стороне которой воюет весь коллективный Запад, поэтому все закончится за столом переговоров не позднее весны 2024 года. На фоне всего этого Запад очередной раз шантажирует Сербию санкциями, но сербское руководство сопротивляется изо всех сил, говорит Вучич.Вопреки тому, что Сербия единственная в Европе страна, которая не ввела санкции против России, сербско-российское сотрудничество в экономической сфере практически не развивается. Поэтому многие сербские эксперты говорят о том, что в Сербии действуют "негласные санкции" по отношению к России – по факту их нет, но из-за огромного страха пред реакцией Запада, сербское руководство всячески боится любого нового контакта как с российским бизнесом, так и с российским руководством. В этом же признавался неоднократно и сам Вучич, заявляя, что страны Запада упрекают Сербию за малейший контакт с Россией, но при этом сами сотрудничают с Москвой, несмотря на санкции. Правда, когда речь идет о стратегических проектах, Вучич не рискует упустить выгоду. Так во время недавнего визита в Будапешт он заявил, что Сербия готова увеличить транзит российского газа через свою территорию в Венгрию, если Украина прекратит транзит российского голубого топлива в Восточную Европу.Несмотря на все это, президент Сербии действительно имеет много причин искреннее интересоваться соотношением сил на украинском фронте. Находятся они не в Москве, и не в Вашингтоне, даже не в Брюсселе, а в Косовской Митровице. Дело в том, что после согласия на реализацию Брюссельско-Охридского соглашения по Косово, Александр Вучич фактически потерял рычаги влияния на ситуацию на севере края, где компактно проживает сербское население. С другой стороны, сепаратистские власти в Приштине уже неделями в буквальном смысле этого слова терроризируют косовских сербов, заставляя их или смириться с юрисдикцией Приштины над севером Косово и Метохии, или просто бросить свои дома и уехать в центральную Сербию. Сам сербский лидер, который под давлением Брюсселя и во имя евроинтеграции Сербии раз за разом соглашается на очередную уступку сепаратистам в Приштине, не может не понимать, что косовское урегулирование находится в тупике. Белград не может повлиять на ситуацию в Косово и Метохии и не может защитить сербов. С другой стороны, премьер-министр Косово Альбин Курти не может добиться признания со стороны косовских сербов и может получить контроль над севером края только если избавится от людей, которые там живут.Не исключено, что в данной ситуации Александр Вучич надеется, что украинский конфликт, как и любой другой, закончится за столом переговоров. Желательно как можно скорее. Есть вероятность, что стороны в этом случае вернутся к обсуждению того, с чего все начиналось – к российскому проекту договора о гарантиях безопасности России со стороны НАТО. Уже давно понятно, что Запад не в состоянии самостоятельно найти долгосрочное решение по Косово. Президент Сербии возможно рассчитывает на то, что при будущем обсуждении архитектуры европейской безопасности косовский вопрос будет одним из пунктов повестки. Вопрос только в том, когда эти переговоры состоятся и стоит ли России спешить за стол переговоров с Западом. Желательно, чтобы Александр Вучич за это время подписывал как можно меньше бессмысленных деклараций по Украине и ни одного сомнительного соглашения с Западом по Косово и Метохии.

https://ukraina.ru/20230822/1048858792.html

https://ukraina.ru/20230818/1048789400.html

https://ukraina.ru/20230704/1047781013.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, декларация, россия, украина, ес