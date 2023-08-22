https://ukraina.ru/20230822/1048869485.html

Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам

Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам - 22.08.2023 Украина.ру

Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам

Когда украинское командование изменило тактику наступления, то ВС РФ сделали правильные выводы о своевременном отводе войск. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев

2023-08-22T17:42

2023-08-22T17:42

2023-08-22T17:42

новости

контрнаступление

всу

войска

артиллерия

отступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0cd9b2eb127cd7284ebf983d9d3194b.jpg

В начале контрнаступления ВСУ двигались широким фронтом по натовскому уставу, пытаясь прорвать российскую оборону. Украинские солдаты подрывались на минных полях, их уничтожали артиллерией, не доходило даже до стрелковых боёв, рассказал Гурулёв.Потом ВСУ изменили тактику: они "заглянули" в российские боевые уставы, посмотрели, что такое участки прорыва и начали сносить артиллерией передние опорные пункты. Бессмысленно было оставлять там людей на верную гибель, сказал депутат.Если российские войска отошли из какого-то села, это значит там уже "спланированы огни". После этого противник туда заходит, получает сверху снарядами со всех огневых средств и откатывается обратно. После чего ВС РФ возвращаются на оставленные позиции, добавил он.Надо признать, что сегодня Россия научилась воевать в обороне. За два с половиной месяца наступления противник вклинился максимум на 4-5 километров – на глубину первой позиции, на большее сил у ВСУ не хватило, резюмировал депутат.

https://ukraina.ru/20230801/1048396792.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, контрнаступление, всу, войска, артиллерия, отступление, вс рф