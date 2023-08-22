Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам - 22.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230822/1048869485.html
Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам
Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам - 22.08.2023 Украина.ру
Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам
Когда украинское командование изменило тактику наступления, то ВС РФ сделали правильные выводы о своевременном отводе войск. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев
2023-08-22T17:42
2023-08-22T17:42
новости
контрнаступление
всу
войска
артиллерия
отступление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0cd9b2eb127cd7284ebf983d9d3194b.jpg
В начале контрнаступления ВСУ двигались широким фронтом по натовскому уставу, пытаясь прорвать российскую оборону. Украинские солдаты подрывались на минных полях, их уничтожали артиллерией, не доходило даже до стрелковых боёв, рассказал Гурулёв.Потом ВСУ изменили тактику: они "заглянули" в российские боевые уставы, посмотрели, что такое участки прорыва и начали сносить артиллерией передние опорные пункты. Бессмысленно было оставлять там людей на верную гибель, сказал депутат.Если российские войска отошли из какого-то села, это значит там уже "спланированы огни". После этого противник туда заходит, получает сверху снарядами со всех огневых средств и откатывается обратно. После чего ВС РФ возвращаются на оставленные позиции, добавил он.Надо признать, что сегодня Россия научилась воевать в обороне. За два с половиной месяца наступления противник вклинился максимум на 4-5 километров – на глубину первой позиции, на большее сил у ВСУ не хватило, резюмировал депутат.
https://ukraina.ru/20230801/1048396792.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d4cfdcab2feb801c05a70089cdcb2de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, контрнаступление, всу, войска, артиллерия, отступление, вс рф
Новости, контрнаступление, ВСУ, войска, артиллерия, отступление, ВС РФ

Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам

17:42 22.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда украинское командование изменило тактику наступления, то ВС РФ сделали правильные выводы о своевременном отводе войск. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев
В начале контрнаступления ВСУ двигались широким фронтом по натовскому уставу, пытаясь прорвать российскую оборону. Украинские солдаты подрывались на минных полях, их уничтожали артиллерией, не доходило даже до стрелковых боёв, рассказал Гурулёв.
Потом ВСУ изменили тактику: они "заглянули" в российские боевые уставы, посмотрели, что такое участки прорыва и начали сносить артиллерией передние опорные пункты. Бессмысленно было оставлять там людей на верную гибель, сказал депутат.
"Наши сделали правильные выводы, понимая о том, что идёт массированный огневой налёт, отводили войска из передних окопов. Враг лупил по пустым окопам, дальше мы заходили обратно или отходили на вторые позиции", - подчеркнул Гурулёв.
Если российские войска отошли из какого-то села, это значит там уже "спланированы огни". После этого противник туда заходит, получает сверху снарядами со всех огневых средств и откатывается обратно. После чего ВС РФ возвращаются на оставленные позиции, добавил он.
Надо признать, что сегодня Россия научилась воевать в обороне. За два с половиной месяца наступления противник вклинился максимум на 4-5 километров – на глубину первой позиции, на большее сил у ВСУ не хватило, резюмировал депутат.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
1 августа, 12:59
Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президентуДепутат допустил, что часть беспилотников, атакующих города, запускается агентами киевского режима с российской территории
 
НовостиконтрнаступлениеВСУвойскаартиллерияотступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Мастер политической эквилибристики Вучич нанес незначительный, но болезненный удар по России
17:42Депутат Гурулёв: Пока мы отводили свои войска, ВСУ лупили по пустым окопам
17:41Министр финансов Германии "отхватил" за сомнение в необходимости содержать украинских беженцев
17:40Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа
17:24Кирилл Фролов: Верующие Украины ждут от России жестких заявлений на БРИКС о гонениях на православие
17:00"Вагнер" в зоне мятежа: Мендкович об Африке и ключевом моменте игры. Видео
16:55План Запада для Украины: польский Львов и Бандера-2
16:52Николай "Амиго" Карпов: Моя мечта – дойти до Одессы и получить медаль "За взятие Варшавы"
16:41Повестка от повестки: на Украине задержали военкома, заработавшего на новой схеме уклонения
16:35Модест Колеров, кто он
16:19Полтора миллиона украинских фейков. И все же "нельзя бесконечно обманывать всех"
15:46В Брянской области пересечена попытка проникновения украинской ДРГ - Богомаз
15:45Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорий
15:3415 лет с конфискацией. На Украине осудили мэра Васильевки Наталью Романиченко
15:32Данилов пообещал поход на Крым
15:17"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине
15:11Гражданские пленные: рабочая группа по освобождению наших из украинских застенков. Видео
15:02Несколько сотен футбольных полей: Кабмин Украины определил место для нового кладбища
14:56Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского
14:24Российский самолет уничтожил украинский военный катер в Черном море
Лента новостейМолния