Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского - 22.08.2023 Украина.ру
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Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского
Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского - 22.08.2023 Украина.ру
Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба главы государства
2023-08-22T14:56
2023-08-22T14:56
зерно
порты
новости
хорватия
зарубежье
украина
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Зеленский пожаловался на проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, а также на ракетные удары России по портовой инфраструктуре Киева.В июле Россия предупредила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Это произошло в том числе потому, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ее действие прекратилось.Киев пытается возобновить сделку без участия России. На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
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зерно, порты, новости, хорватия, зарубежье, украина
зерно, порты, Новости, Хорватия, Зарубежье, Украина

Хорватия согласилась помочь Украине с транспортировкой зерна после жалоб Зеленского

14:56 22.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода мира. Загреб
Города мира. Загреб - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба главы государства
Зеленский пожаловался на проблемы, с которыми сталкивается украинская армия, а также на ракетные удары России по портовой инфраструктуре Киева.

"Украина… заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия. Хорватская сторона подтвердила готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна" , – сообщили в пресс-службе.

В июле Россия предупредила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Это произошло в том числе потому, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ее действие прекратилось.
Киев пытается возобновить сделку без участия России. На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.
В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
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