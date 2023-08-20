Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления

Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможет После 1945 года СССР боялись все. И было отчего. Объединённые армии Европы и США вермахт громил даже в начале 1945 года. Громил, не имея господства в воздухе, уступая технически и численно в разы, к тому же ещё и худшими своими дивизиями, на комплектацию которых шёл второразрядный материал.