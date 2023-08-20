Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления - 20.08.2023 Украина.ру
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Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления
Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления - 20.08.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления
Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени. Об этом заявил бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet
2023-08-20T10:54
2023-08-20T10:54
новости
всу
скотт риттер
сша
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По его словам, успехи армии России очевидны в наступательных боях на Купянском направлении. Скоро ВС РФ продвинуться и на других участках фронта.В НАТО это понимают, что побудило главу канцелярии Альянса Стиана Йенссена заявить о территориальных уступках Украины в пользу России ради членства в блоке Сам Йенссен, впрочем, позднее назвал свои слова ошибочными.Как заявили западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, Минобороны США надеется, что зимой интенсивность боев в зоне СВО снизится, это позволит восполнить запасы вооружений.
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новости, всу, скотт риттер, сша, пентагон
Новости, ВСУ, Скотт Риттер, США, Пентагон

Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления

10:54 20.08.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени. Об этом заявил бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet
"Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта", - уверен он.
По его словам, успехи армии России очевидны в наступательных боях на Купянском направлении. Скоро ВС РФ продвинуться и на других участках фронта.
В НАТО это понимают, что побудило главу канцелярии Альянса Стиана Йенссена заявить о территориальных уступках Украины в пользу России ради членства в блоке Сам Йенссен, впрочем, позднее назвал свои слова ошибочными.
Как заявили западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, Минобороны США надеется, что зимой интенсивность боев в зоне СВО снизится, это позволит восполнить запасы вооружений.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 10:54
Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможетПосле 1945 года СССР боялись все. И было отчего. Объединённые армии Европы и США вермахт громил даже в начале 1945 года. Громил, не имея господства в воздухе, уступая технически и численно в разы, к тому же ещё и худшими своими дивизиями, на комплектацию которых шёл второразрядный материал.
 
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