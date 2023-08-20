Экс-разведчик США предсказал крах ВСУ после провала наступления
© AP / Andriy Andriyenko
© AP / Andriy Andriyenko
Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени. Об этом заявил бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Daily Planet
"Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта", - уверен он.
По его словам, успехи армии России очевидны в наступательных боях на Купянском направлении. Скоро ВС РФ продвинуться и на других участках фронта.
В НАТО это понимают, что побудило главу канцелярии Альянса Стиана Йенссена заявить о территориальных уступках Украины в пользу России ради членства в блоке Сам Йенссен, впрочем, позднее назвал свои слова ошибочными.
Как заявили западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, Минобороны США надеется, что зимой интенсивность боев в зоне СВО снизится, это позволит восполнить запасы вооружений.
18 августа, 10:54Вырождение НАТО: Польше на Украине никто не поможетПосле 1945 года СССР боялись все. И было отчего. Объединённые армии Европы и США вермахт громил даже в начале 1945 года. Громил, не имея господства в воздухе, уступая технически и численно в разы, к тому же ещё и худшими своими дивизиями, на комплектацию которых шёл второразрядный материал.