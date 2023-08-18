На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву - 18.08.2023 Украина.ру
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На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву
На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву - 18.08.2023 Украина.ру
На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву
На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Подозревают его в "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны". Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) 18 августа
2023-08-18T15:22
2023-08-18T15:22
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новости украины
кива
депутат
уголовное дело
гбр
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В ГБР утверждают, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы".Кива был избран в Верховную Раду Украины в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". После начала российской спецоперации, выехал в РФ.В России бывший украинский депутат периодически выступает в СМИ с критикой действующей украинской власти.В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск, а в марте ему предъявили обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность Украины и незаконное обращении с оружием.
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новости, новости украины, кива, депутат, уголовное дело, гбр
Новости, Новости Украины, Кива, депутат, уголовное дело, ГБР

На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву

15:22 18.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кивакива
кива - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива
Читать в
На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Подозревают его в "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны". Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) 18 августа

"ГБР предъявила [заочно] еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-депутату Илье Киве. Он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении ведомства.

В ГБР утверждают, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы".
Кива был избран в Верховную Раду Украины в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". После начала российской спецоперации, выехал в РФ.
В России бывший украинский депутат периодически выступает в СМИ с критикой действующей украинской власти.
В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск, а в марте ему предъявили обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность Украины и незаконное обращении с оружием.
Илья Кива
15 апреля, 11:31
Экс-депутат Рады Кива заявил, что на него готовилось покушение в МосквеПокушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Илью Киву было предотвращено российскими спецслужбами, об этом сообщает РИА Новости со слов экс-депутата 14 апреля
 
НовостиНовости УкраиныКивадепутатуголовное делоГБР
 
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