На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кивакива
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Илья Кива
На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Подозревают его в "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны". Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) 18 августа
"ГБР предъявила [заочно] еще одно подозрение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны экс-депутату Илье Киве. Он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию", - говорится в сообщении ведомства.
В ГБР утверждают, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы".
Кива был избран в Верховную Раду Украины в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". После начала российской спецоперации, выехал в РФ.
В России бывший украинский депутат периодически выступает в СМИ с критикой действующей украинской власти.
В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск, а в марте ему предъявили обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность Украины и незаконное обращении с оружием.