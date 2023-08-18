https://ukraina.ru/20230818/1048789763.html

На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву

На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву - 18.08.2023 Украина.ру

На Украине завели еще одно уголовное дело на экс-депутата Рады Киву

На Украине завели еще одно уголовное дело против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Подозревают его в "публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны". Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Государственного бюро расследований (ГБР) 18 августа

2023-08-18T15:22

2023-08-18T15:22

2023-08-18T15:22

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В ГБР утверждают, что в своих многочисленных публикациях Кива якобы "создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти" и "пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы".Кива был избран в Верховную Раду Украины в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". После начала российской спецоперации, выехал в РФ.В России бывший украинский депутат периодически выступает в СМИ с критикой действующей украинской власти.В мае прошлого года ГБР объявило Киву в международный розыск, а в марте ему предъявили обвинение в госизмене, покушении на территориальную целостность Украины и незаконное обращении с оружием.

https://ukraina.ru/20230415/1045359288.html

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